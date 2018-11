爱与和平——《行尸走肉第8季》 **《行尸走肉第8季》片名The Walking DeadSeason 8(2017)。 美国AMC电视台的美剧。 总体来说,这一季还是比较爽的,一扫前一季的屈辱和曲折,瑞克一行开启报复性杀戮模式,从头杀到尾,彻底打散救世军,扬眉吐气的一把。 单独看第七季真的十分憋屈,瑞克一行从头到尾被尼根率领的救世军压制,处处受制,毫无还手之力,只有将第七季、第八季连起来看才算是比较完整的故事。 斗天斗地斗人间,经过七、八季的时间打怪升级,能够存活下来的都是精英中的精英,要么实力均衡,要么在某方面有突出能力,否则不可能在社会规则完全破坏的末世苟活至今。从尼根的片言只句中,我们可以知道救世军原本也是一团浆糊,经过尼根的“悉心调理”,救世军才有了打家劫舍收取保护费过活的生存策略。瑞克一行则是奉行独立自主的发展策略,都是采取据点式的发展方法,每到一处合适的地方就抓紧休养生息,满满补充实力,直到强大外因摧毁自己的基地,瑞克一行才会继续前行。两种不同的发展策略相遇时,产生了剧烈碰撞,瑞克代表可持续发展之路,尼根代表巧取豪夺类似奴隶制的吸血之路。不论是从长远发展看,还是从人性善恶看,都是瑞克会获胜。 经历长时间的人类内斗,本季最后回到末世主题。丧失爆发的末世下,幸存者们就应当团结一致,好好活下去。明明活下来的就没剩几个毛人了,还天天你打我我打你,真的没有意义,幸存者们都是为了混一口饭吃,打死了就没了,何必再打呢。往大了说,瑞克一行能够肩负起人类复兴重任也未尝不可。好在瑞克一行在强大的主角光环庇护下,化险为夷,成功击溃救世军。当瑞克被复仇的想法充满头脑时,他也是想着将救世军赶尽杀绝,可救世军也是有工人和战士组成的,普通劳作的工人和奉命行事的战士并没有多大过错。卡尔临死留下的纸条改变了战斗双方领导人的看法,人才是最重要的资源,末世团结一致活下去才是正道,何不为了更美好的明天而战。 美剧在吊人胃口的时候,就喜欢杀一个主角祭天。《行尸走肉》在这方面还是比较克制的,不像《冰与火之歌》没事就杀个主角玩玩,剧外因为卡尔扮演者钱德勒·里格斯 Chandler Riggs要上大学,剧内则利用卡尔的死推动剧情。说真的,看到卡尔离开,真的让人泪崩,本季花了整整一集时间留给卡尔告别,催泪效果达到顶点。 剧情发展方面除了卡尔发挥了巨大作用,全剧MVP则是且只能是尤金。二五仔不好做,特别是要做一名连和友军都没有通过气的二五仔,更是难上加难。德怀特就是一个例子,做间谍时容不得半点闪失,一着不慎满盘皆输,一次小小的失误,德怀特差点成了团灭瑞克的帮凶。尤金一直强调自己贪生怕死的“天性”,用真话掩盖谎话,就可以骗过所有人,最后用险招出奇制胜,真心不易。其余角色中规中矩,瑞克一行在苦大仇深之间挣扎,尼根一如既往地发挥出色,坏出了特色、坏出了高度,下面就等低语者帮助他洗白了。 为了爱与和平, 为了人类的明天, 为了更美好的世界。

标签: 漫画(795) 美国(8247) 灾难(413) 科幻(3109) 惊悚(3309) 酷(1412) 血腥(542) 恐怖(2464) 美剧(2244) AMC(56)

