《电锯惊魂8：竖锯》：门徒复仇

能拍到第八部的系列电影不多，本片并不是一味血腥，相反还带来了一些新的悬疑。更主要的，勾起了一帮电锯迷们的情怀。竖锯在本部有真实出现，不过是作为过去剧情的闪现。《帝国杂志》评：“影片还是算得上一部很有技巧性，令人满意的次品，对粉丝表达了足够的尊重，最后一幕也给到了致命一击。反而电锯粉们还是很吃这一套，聪明的游戏和情节转折完全不令人失望……影片绝对可以改变观众的看法，拍摄充满技巧性，不再是向前作那样用廉价的产物来敷衍粉丝。而且，结局几乎可以惊掉你的下巴。”

剧情：十年前五个人醒来后发现在密室中做游戏，他们都是有罪孽的，竖锯让他们忏悔罪行。经过几轮血腥的游戏，只有一个无名氏活下来了。

竖锯死掉后的10年，游戏竟然重启了，是本尊回归，还是有人模仿？随着依次遇害的受害者遗体出现在不同的公共场合，且遗体上都留有纸条、体内藏有存着犯罪拼图，法医洛根（马特·帕斯莫尔饰）意外发现女同事埃莉诺（汉娜·艾米莉·安德森饰）是竖锯铁粉，更收藏有竖锯过往的杀人道具。而警探哈罗兰怀疑洛根和埃莉诺，派警力搜集他们的证据。

最后一场游戏竟是洛根和哈罗兰，激光项圈，竖锯的录音依然让他们忏悔罪行，洛根没说完就没切死了。哈罗兰慌忙忏悔……

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忏悔之后，洛根竟然站起来了，原来他把哈罗兰的话录下来了，哈罗兰用警察的权利陷害了很多无辜的人，而且他让很多罪有应得的杀人犯、强奸犯逍遥法外。随后哈罗兰的头部被整整齐齐地切割成为8瓣。

原来十年前，医生洛根因为失误导致遭癌症折磨的竖锯延长了痛苦，被竖锯抓去游戏。但竖锯又认为无心之失可以不用死，便又救了他，他就是那个活下来的无名氏。洛根继承竖锯的衣钵，成为门徒，在竖锯指导下惩罚罪恶之人。哈罗兰放走的杀人犯杀死了洛根妻子，所以他有仇恨。游戏录音是洛根用软件编辑的，血液和拼图印记也是他故意放的为了嫁祸给哈罗兰，引诱他上当。这次的游戏是他故意模仿十年前竖锯的游戏，扰乱警方视线，游戏中死的人都是罪有应得的。

电锯门作案道具：貘猪面具（Pig mask）