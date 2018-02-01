恐怖大师第二季分集剧情及简评

第一季的分集剧情及简评在这里。

1、《地狱魔魂》，评分7分：剧情有收有合，首尾连贯，不妨一看。一个小镇，Kevin父亲生日，闪电交加的晚上，Kevin和母亲在厨房准备蛋糕时，天花板上滴下油乎乎的沥青。父亲拿着枪进厨房，说“那个诅咒的东西，它找到我了”，随后被无形的恶魔控制，开枪射杀母亲，追逐Kevin到户外。Kevin躲在树上，亲眼看到父亲被某种东西开膛破肚而死。24年后，Kevin成为警长，婚后有了一子。在他生日的前几天，镇子发生了怪事，有镇民用锤子自残而死，有医生割断自己的喉咙，还有女子被公路吞噬，甚至神父杀死了告解的副警长。

面对这些糟心事，Kevin一筹莫展，他打开父亲留给他的小匣子，发现一份旧报纸，揭露了恶魔的来历。几十年前，Kevin父亲一家生活在隔壁镇子，他们 开矿时惊动了地下的恶魔 ，导致恶魔屠戮了镇子上很多人，其他镇民纷纷逃离。Kevin父亲拖家带口来到新的镇子，不料还是没有逃离恶魔的追剿。如今恶魔又奔Kevin而来，镇民们也都失控，互相杀戮。Kevin妻子发现房顶上又滴下沥青，同样又是闪电之夜。Kevin终究没能逃脱恶魔之爪，被沥青吞没，他的妻子和儿子在逃跑路上没油了，被恶魔追上。

2、《新家》，评分8分：主要讲有妄想症的胖大叔Harold如何融尸变成骷髅家人，结尾还有转折，赞，评分+1。本集开始画面是美丽的樱花，紧接着切入一座豪华的房子，地下室，Harold正在用酸液融解一具老头的尸体，血肉溶解后，老男人把骨头用刷子刷干净，用铁线固定，穿戴上衣服和假发，就成了骷髅爷爷。楼上还有两个这样的骷髅人，骷髅妻子骷髅女儿，Harold有严重的妄想症，经常和这些骷髅交谈。Harold后来还物色一个老妇人，把她做成骷颅奶奶，就这样Harold的家庭成员逐渐增多。隔壁搬进来一对年轻的夫妇David和Celia，Harold一眼就看上了美貌的Celia，想替换掉现有的骷髅妻子。夫妇开车不小心撞倒了Harold门口的邮箱，于是有了后面的交往，夫妇邀请Harold到家里吃饭道歉，谈到自己的女儿患癌症去世。

不久David失踪，虚情假意的Harold感到机会来了，嘘寒问暖，邀请Celia到家进晚餐。饭后带她参观，Harold凶相毕露，想要勒死Celia，这时，David从身后出现，迷倒了Harold。原来 骷髅女儿就是David和Celia的女儿 ，他们通过暗中调查，设计逐渐接触Harold，最后将Harold绑在了椅子上复仇，后面便是让Harold偿还痛苦。由于剧长有限，折磨Harold的具体过程没有呈现，这是次要的了，因为本剧的故事已经讲得相当完整。

3、《吸血鬼之名》，评分

待续。。