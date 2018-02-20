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《唐人街探案2》：陈思诚的精巧混搭与癫狂喜剧的重塑

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2018-2-20 20:04:39

 

《唐人街探案2》：陈思诚的精巧混搭与癫狂喜剧的重塑

 

           和运超

 

 

    记得第一部《唐人街探案》是三年前贺岁档的黑马，那一次的竞争对手有《寻龙诀》《老炮儿》等众多大片。今年《唐人街探案2》继承了第一部所有的优点，还继续埋藏第三部线索，唐探系列片的规模清晰显现，陈思诚杂糅推理探案和港式喜剧的手法基本建立起一套混搭style。

      第一部泰国密室杀人案结尾，唐人街神探组合秦风、唐仁被一位神秘的“陈先生”邀请到纽约。《唐人街探案2》变成连环杀人案，就案件来说，第二部很多文化元素的内容都有对比和反思，至少故事里针对中美两地的移民、犯罪、价值追求等等，东西方的社会问题思考探讨比第一部个人恩怨情仇更深入。

 

 

      就像第一部陈思诚引用了《周易》，这一部也引用了《道德经》“道生一，，一生二，二生三，三生万物”等经典语录，借凶手的职业和行为上升到了“人性，兽性、神性”层面的讨论。秦风这一次依然放走了宋义，还以为他就是神秘的Q。对第一部结尾小女孩问秦风探案究竟是属于为善还是为恶，秦风的人生毕竟还没有定型，行为走向目前还留有很大的悬念。

      从戏剧架构来说，和第一部一样，秦风和唐仁再次受冤，然后一步步洗脱嫌疑。第二部强化了两人的合作，唐仁在破案过程中不再单纯搞笑，也起到了关键作用，看得出陈思诚对这一故事的精心设计与提升。

      如片中那个老外医生由于妻子的死令他发生剧烈的变化，堕入深渊，曲解中国文化，通过炼丹升仙来进行杀人犯罪，案件关键的三大元素：符咒、五行元素和修仙目的，甚至东西方文化冲突也是升级的设置。所以，结尾处宋义说的尼采名作《善恶的彼岸》“凝视深渊”，试图通过医生“连环杀人案”和宋义复仇两起事件，再次反思定义善与恶。

 

 

     从表演来说，演员大部分都让人印象深刻，刘昊然与王宝强依然是“反差萌”组合，化学效果很有趣。另外这一部最大的变化加入了肖央扮演的宋义，多少算是“三人组”。肖央的唐山口音和王迅的川普在片中非常抢戏。

     这一部地点是时尚洋气的纽约，因此女主角自然也很时髦，刘承羽演的混血警察陈英又帅又美，之前《卧虎藏龙2》就已经让人眼前一亮。另外，香港黑客Kiko，一副自杀小队里小丑女装扮，也是又酷又可爱。尚语贤这个名字更是陌生，但她也已经出演过《老炮儿》这样的口碑票房双牛的神作。

      在结合中国元素的方面，除了与案件结合的符咒五行外，元华客串带来功夫元素，也体现了怀旧的“港味”，更有两部都刻意在重要场合穿插甜歌天后韩宝仪的经典曲目，体现浓浓的喜感恶趣。

陈思诚凭借《唐人街探案》把港片元素、日本推理元素、中国文化元素、美国流行元素进行了有机重组，他像是在所有卖座的东西里重新铸造一种“平衡”式的混搭，同时也在唐探系列中找到了最合适表达自己的媒介。

 

 

      《唐探2》呈现眼花缭乱的各种搞笑桥段，但依然维系了推理破案主线。一方面展示了世界各地侦探大聚会的噱头，另一方面依然抛出一堆推理词汇，什么“曼哈顿计量法”，“洛卡德交换原理”，“麦当劳三要素”（实为麦克唐纳三要素），可以说《唐探》系列的混搭就是港式动作喜剧与迪士尼“合家欢”的精华组合。两部《唐人街探案》各方面的分寸都比较到位，演员选择也很精准，两部都带给观众满满的惊喜，那么，自然也可以继续期待下一部在日本的故事了。

 

标签： 王宝强(150) 肖央(16) 王迅(5) 陈思诚(11) 唐人街探案(4) 刘昊然(6)

7.2 

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