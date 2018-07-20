《暴裂无声》：哑巴父亲找儿子

佳作《心迷宫》的导演忻钰坤的第二部电影，资金、演员都比第一部强，但是感觉又过于渲染画面了，节奏有点慢，有些地方镜头太拖延、似乎停止了。《暴裂无声》的故事结构非常简单，所以应以行云流水、一气呵成的镜头剪辑精简电影配合剧本，而不是让电影被更多冗废的镜头消耗精气，以至于无端耗时拉长电影时间。这部120分钟的电影完全可以在90分钟内用镜头交代清楚故事。电影中多角度拍摄人物的镜头、或者反复凸显与环境关系的镜头都是不必要的，因为这些多出来的镜头已经远远超出了叙事本身需要，过多的镜头渲染已经凌驾于简单的故事叙事之上。还有人评：“最蛋疼的还是节奏。想用慢节奏来给观众提供更多的隐藏信息点，这对于观众来说是挑战。大多数时间里，我个人感受到的还是漫长。漫长到我没心思去想符号，而是更容易聚焦各种粗糙和低完成度，演员的尬演。”

故事发生在偏僻贫瘠的山村之中。张保民（宋洋 饰）是一名会功夫的哑巴矿工，一天，他被妻子翠霞（谭卓 饰）叫回了家，原来，他们的儿子张磊在放羊时失踪了。带着儿子的照片，不会说话的张保民踏上了寻子之路，途中，他遇见了黑恶矿主昌万年（姜武 饰）的爪牙，两方人马起了冲突，昌万年爪牙骗张保民自己知道他儿子的下落，将他带到昌万年面前。 昌万年一直靠着行贿非法收购煤矿以牟取暴利，身为他的律师，徐文杰知道了太多不可告人的秘密。公检法机构开始着手调查昌万年的公司，徐文杰在这个节骨眼上玩起了失踪。为了逼迫徐文杰就范，昌万年绑架了他的女儿。 无意中张保民救了徐的女儿，二人汇合起来与昌对峙。最后徐的女儿在奄奄一息中被找到，根据种种线索张的儿子应该被昌万年用箭射死了，当时昌要射羊，张磊保护羊，所以被射伤，律师徐则可能在昌的威胁下害死张磊并移到了山洞中，坏事一起承担。徐是知道张磊下落的，即便张保民救了他女儿，他也不告诉真相，可见人心冷暖。

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昌万年和律师在山上进行私密交易，交易完成后昌万年想找点乐子，他看到了羊群 于是问小孩张磊，你这羊儿多少钱一只。张磊拒绝了，但昌万年无所谓直接拉弓开射。这时意外发生了，张磊为了保护羊被误伤，最后昌万年威胁律师弄死了张磊，并将尸体藏在山洞中。

律师为什么成为帮凶？ 两个原因。 第一，在屠夫儿子的画里，昌万年的箭对准了戴眼镜的人，律师戴眼镜。昌万年威胁律师弄死张磊，并将尸体藏在山洞，因为只有帮凶才不会出卖他。 第二，当时律师十分需要这笔钱，要给老婆治病，后来老婆还是死了，这点可以从律师给女儿讲故事的片段看出来。

“灵魂出窍”是怎么回事？ 这是虚的部分，这件事并没有发生，导演的目的为了故事能更清楚，让观众知道小男孩的下落。当时小女孩也已经濒死，所以才会以”灵魂出窍“的方式跟张磊相遇，可以对比最后律师抱着小女孩的画面，小女孩的脸色惨白，幸运的是小女孩活了下来。

屠夫丁海被张保民刺瞎一只眼睛，却在危机时刻保护保民；当保民赔不上钱时，也没上门讨要。 反观律师，在保民的帮助下找到女儿后，却仍然不肯说出保民儿子被害的真相。 应了这句：“仗义每多屠狗辈，负心多是读书人”。

昌万年是凶手的伏笔： 1、保民砸了车窗玻璃，一个穷村民赔肯定赔不起，打一顿就完事了，但昌万年还是让手下带着人去见他。因为他听到这人在找孩子，心虚了，想确定是不是自己射杀的那个小孩。在看到照片后，昌万年不仅不让保民赔钱，还叫张到自己的矿上来干，甚至在保民把自己的公司砸了之后，还是不要他赔偿，这两点都是昌万年心里愧疚，想补偿保民。 2、昌万年第一次见保民，直接问是不是谷丰村的，因为射杀小孩的地点就是谷丰村旁的山上。 3、有一个片段 昌万年在办公室练习射箭，但拉着弓一直不放，说明这件事在他心里留下了阴影。 4、昌万年的手下金哥弄丢了律师的女儿，即便这样昌万年也没发怒。可当手下为了让保民交回小女孩，骗保民说 孩子就在他们手上，这时候昌万年彻底暴怒了 ，把手下打得半死，因为保民孩子真的死在他手上，所有他才会失控。 5、昌万年一直在找律师要证据，这里的证据是一开始是指关于非法采矿的，后来昌万年发现自己少了个箭头，他再次找律师要证据，这时候的证据就是指杀死张磊的证据，也就是那个箭头，但律师一直不接电话，昌万年以为是要阴自己，这才绑架了律师的女儿逼他交出证据，其实这个箭头卡在他自己车上了。

律师是帮凶的伏笔： 1、也就是最明显的一处，栓子说张磊失踪那天，山里来了一辆银色轿车，而律师的车就是银色。 2、律师在羊肉馆充电时，看到小男孩做出射箭的动作，他被吓得不行。当保民带着律师来洞口找女儿，他同样非常紧张，从这两处反应看 就知道律师肯定拖不了干系。 2、三人对质时，律师：“他儿子丢了。” 昌万年：“我知道他儿子丢了。” 律师：“你还想杀了他？” 注意第三句话，这里的潜台词是【你已经杀了个小的，难道还要再杀这个大的吗？？】（感谢豆瓣 酱油电影）

