网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>悬疑帝国（烧脑族）>>《暴裂无声》：哑巴父亲找儿子

《暴裂无声》：哑巴父亲找儿子

加入收藏

2018-7-20 19:24:52

佳作《心迷宫》的导演忻钰坤的第二部电影，资金、演员都比第一部强，但是感觉又过于渲染画面了，节奏有点慢，有些地方镜头太拖延、似乎停止了。《暴裂无声》的故事结构非常简单，所以应以行云流水、一气呵成的镜头剪辑精简电影配合剧本，而不是让电影被更多冗废的镜头消耗精气，以至于无端耗时拉长电影时间。这部120分钟的电影完全可以在90分钟内用镜头交代清楚故事。电影中多角度拍摄人物的镜头、或者反复凸显与环境关系的镜头都是不必要的，因为这些多出来的镜头已经远远超出了叙事本身需要，过多的镜头渲染已经凌驾于简单的故事叙事之上。还有人评：“最蛋疼的还是节奏。想用慢节奏来给观众提供更多的隐藏信息点，这对于观众来说是挑战。大多数时间里，我个人感受到的还是漫长。漫长到我没心思去想符号，而是更容易聚焦各种粗糙和低完成度，演员的尬演。”
故事发生在偏僻贫瘠的山村之中。张保民（宋洋 饰）是一名会功夫的哑巴矿工，一天，他被妻子翠霞（谭卓 饰）叫回了家，原来，他们的儿子张磊在放羊时失踪了。带着儿子的照片，不会说话的张保民踏上了寻子之路，途中，他遇见了黑恶矿主昌万年（姜武 饰）的爪牙，两方人马起了冲突，昌万年爪牙骗张保民自己知道他儿子的下落，将他带到昌万年面前。 　　昌万年一直靠着行贿非法收购煤矿以牟取暴利，身为他的律师，徐文杰知道了太多不可告人的秘密。公检法机构开始着手调查昌万年的公司，徐文杰在这个节骨眼上玩起了失踪。为了逼迫徐文杰就范，昌万年绑架了他的女儿。       无意中张保民救了徐的女儿，二人汇合起来与昌对峙。最后徐的女儿在奄奄一息中被找到，根据种种线索张的儿子应该被昌万年用箭射死了，当时昌要射羊，张磊保护羊，所以被射伤，律师徐则可能在昌的威胁下害死张磊并移到了山洞中，坏事一起承担。徐是知道张磊下落的，即便张保民救了他女儿，他也不告诉真相，可见人心冷暖。
——————
昌万年和律师在山上进行私密交易，交易完成后昌万年想找点乐子，他看到了羊群 于是问小孩张磊，你这羊儿多少钱一只。张磊拒绝了，但昌万年无所谓直接拉弓开射。这时意外发生了，张磊为了保护羊被误伤，最后昌万年威胁律师弄死了张磊，并将尸体藏在山洞中。
律师为什么成为帮凶？  两个原因。 第一，在屠夫儿子的画里，昌万年的箭对准了戴眼镜的人，律师戴眼镜。昌万年威胁律师弄死张磊，并将尸体藏在山洞，因为只有帮凶才不会出卖他。 第二，当时律师十分需要这笔钱，要给老婆治病，后来老婆还是死了，这点可以从律师给女儿讲故事的片段看出来。
“灵魂出窍”是怎么回事？  这是虚的部分，这件事并没有发生，导演的目的为了故事能更清楚，让观众知道小男孩的下落。当时小女孩也已经濒死，所以才会以”灵魂出窍“的方式跟张磊相遇，可以对比最后律师抱着小女孩的画面，小女孩的脸色惨白，幸运的是小女孩活了下来。
屠夫丁海被张保民刺瞎一只眼睛，却在危机时刻保护保民；当保民赔不上钱时，也没上门讨要。 反观律师，在保民的帮助下找到女儿后，却仍然不肯说出保民儿子被害的真相。 应了这句：“仗义每多屠狗辈，负心多是读书人”。
昌万年是凶手的伏笔：  1、保民砸了车窗玻璃，一个穷村民赔肯定赔不起，打一顿就完事了，但昌万年还是让手下带着人去见他。因为他听到这人在找孩子，心虚了，想确定是不是自己射杀的那个小孩。在看到照片后，昌万年不仅不让保民赔钱，还叫张到自己的矿上来干，甚至在保民把自己的公司砸了之后，还是不要他赔偿，这两点都是昌万年心里愧疚，想补偿保民。  2、昌万年第一次见保民，直接问是不是谷丰村的，因为射杀小孩的地点就是谷丰村旁的山上。  3、有一个片段  昌万年在办公室练习射箭，但拉着弓一直不放，说明这件事在他心里留下了阴影。  4、昌万年的手下金哥弄丢了律师的女儿，即便这样昌万年也没发怒。可当手下为了让保民交回小女孩，骗保民说 孩子就在他们手上，这时候昌万年彻底暴怒了 ，把手下打得半死，因为保民孩子真的死在他手上，所有他才会失控。  5、昌万年一直在找律师要证据，这里的证据是一开始是指关于非法采矿的，后来昌万年发现自己少了个箭头，他再次找律师要证据，这时候的证据就是指杀死张磊的证据，也就是那个箭头，但律师一直不接电话，昌万年以为是要阴自己，这才绑架了律师的女儿逼他交出证据，其实这个箭头卡在他自己车上了。
律师是帮凶的伏笔：  1、也就是最明显的一处，栓子说张磊失踪那天，山里来了一辆银色轿车，而律师的车就是银色。  2、律师在羊肉馆充电时，看到小男孩做出射箭的动作，他被吓得不行。当保民带着律师来洞口找女儿，他同样非常紧张，从这两处反应看 就知道律师肯定拖不了干系。  2、三人对质时，律师：“他儿子丢了。”  昌万年：“我知道他儿子丢了。”  律师：“你还想杀了他？” 注意第三句话，这里的潜台词是【你已经杀了个小的，难道还要再杀这个大的吗？？】（感谢豆瓣 酱油电影）

7.5 

暴裂无声 (2018)

影评(68)

收藏(627)

暴裂无声/Wrath Of Silence(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8043522/
--------------------
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
悬疑帝国（烧脑族） 13940

RSS订阅

悬疑帝国（烧脑族）

139207名成员6822个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 