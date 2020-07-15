瑕瑜互见，暴露爽剧本质——《无证之罪》

今天聊聊电视剧《无证之罪》。

片名Burning Ice (2017)。

要说近期最火的国产网剧是什么，大家肯定会第一反应《隐秘的角落》。我也是看了《隐秘的角落》后开始对作者紫金陈有了兴趣，于是把前作《无证之罪》也找来刷了一遍。

《无证之罪》小说原著作者是紫金陈，网剧《无证之罪》拍摄时间是2017年，比《隐秘的角落》早。而《无证之罪》和《隐秘的角落》带着点儿联系，除了是同一个作者外，在《无证之罪》中的警察叫严良，《隐秘的角落》里的孩子也叫严良。

我是看完《隐秘的角落》再看的《无罪之证》，按照严良角色年纪来看，这个观看顺序也没啥问题。

《隐蔽的角落》中的严良说过，长大后要当警察，但是那段戏是角色死后的美好愿望而已，并不能当真。严格来说，两部作品仅是名字相符而已。

期待后面的《沉默的真相》，且看严良还有什么新表现。

《无证之罪》发生在天寒地冻的东北，几乎每天都是阴沉沉的天气，到处一片萧条之感。在这里出没的除了连环杀手就是地痞流氓，除了黑心律师就是二奶小三，唯一一个镇得住场子的警察还是外号“阎王”的严良。

《无证之罪》一个值得改进的地方就是地域性太强，本身是一部打着刑侦元素的爽剧，受众也是天南海北的各路键盘侠，放在戾气十足的网络上，片面地表现黑暗真实一面，很容易引来争议。

《无证之罪》里发生了一系列连环杀人案加上一起过失杀人案。不同目的的人碰到一起，擦出了奇妙的火花。

案情在前面几集就介绍清楚了，观众们利用上帝视角很轻松地能够掌握来龙去脉。而剧中各路角色则碍于身份只能了解到部分真相，刑警们更是因为证据、制度约束而束手束脚。

可以说，前面几集猛药打下去后，剧情铺得太猛，导致后面结尾很难收场。观众们的普遍观点就是最后几集不满意，完全破坏掉了前面氛围，人设变化太大太快，给人为了结束而强行结束的感觉。原本大杀四方超神一般的角色纷纷智商下线，各种葫芦娃救爷爷送人头，生怕多出现一分钟。

第一集的雪夜杀人案充满本格推理味道，而且把严良人物立了起来，瞬间激发起观众们继续看下去的欲望。

但是很快另一场重头戏就出现问题，最让我不能理解的就是过失杀人那场戏。刑法20条第3款规定：“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。”这是刑法为了鼓励人们同暴力犯罪作斗争，扼制严重犯罪，稳定社会治安，有效保护合法权益而作的无限防卫的规定。

如果普通法盲在遭遇这种情况时惊慌失措还可以说得过去，一个在律所实习的法律系毕业生郭羽连这个都搞不懂，实在令人大跌眼镜。基本的无限防卫都搞不清，郭羽怎么过司考？或许他后面一直没有通过过司考，只是靠着钱买下了律所，做的郭总吧。

后面的剧情虽然看似复杂，其实就是一个单线故事，几个不同角色将各自线索汇聚到一起就成了。

第一集的雪夜杀人着实有亮点，紧随其后的黄毛就暴露出本剧的法律常识匮乏，瞬间将本剧拉下神坛。

越往后，剧情越是为了需要而设定。就像人人诟病的“因人设岗”，一开始立起来的角色到后后半场纷纷化身工具人。尤其是《无证之罪》的结局实在有点儿牵强，多出来的一年时间，人物性情变化太大。

对比《无证之罪》和《隐秘的角落》就可以发现，剧中如果公检法出现的越多，就越会暴露出创作者法律常识的匮乏，展现出本剧爽剧本质。

个人建议，如果想要拍摄写实题材网剧，就一定不能忽略真实性。“坚持以人民为中心创作导向”不是简单的说说，并不是不可以写侦探犯罪类型作品，而是在创作文艺作品的时候，不能忘记基本事实和立场。

只能希望即将上映的《沉默的真相》里，创作者少写点儿公检法吧。

整体效果来看，《无证之罪》弱于《隐秘的角落》很多，剧中法律专业人士出现的越少，作品越好。《无证之罪》的演员表现都很出色，人物角色都很鲜活，出现的偏差就是剧本的锅。

秦昊的表现毋庸置疑，一如既往地精彩。这里的严良表现起来也比张东升简单的多，只需要重情重义加点儿狠劲儿就成。

虽然看到朱慧如总会有点儿出戏，想到《爱情公寓》的小姨妈，但是这也只是她的那个角色太过标志性，并不是否定她在本剧中的表现。邓家佳的表现就像一个没有什么文化的傻白甜，身无长技又喜欢安逸，很容易被强势一点的人摆布。

虎头蛇尾，缺乏法律常识，

瑕瑜互见，暴露爽剧本质。





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