瑕瑜互见,暴露爽剧本质——《无证之罪》 今天聊聊电视剧《无证之罪》。 片名Burning Ice (2017)。 要说近期最火的国产网剧是什么,大家肯定会第一反应《隐秘的角落》。我也是看了《隐秘的角落》后开始对作者紫金陈有了兴趣,于是把前作《无证之罪》也找来刷了一遍。 《无证之罪》小说原著作者是紫金陈,网剧《无证之罪》拍摄时间是2017年,比《隐秘的角落》早。而《无证之罪》和《隐秘的角落》带着点儿联系,除了是同一个作者外,在《无证之罪》中的警察叫严良,《隐秘的角落》里的孩子也叫严良。 我是看完《隐秘的角落》再看的《无罪之证》,按照严良角色年纪来看,这个观看顺序也没啥问题。 《隐蔽的角落》中的严良说过,长大后要当警察,但是那段戏是角色死后的美好愿望而已,并不能当真。严格来说,两部作品仅是名字相符而已。 期待后面的《沉默的真相》,且看严良还有什么新表现。 《无证之罪》发生在天寒地冻的东北,几乎每天都是阴沉沉的天气,到处一片萧条之感。在这里出没的除了连环杀手就是地痞流氓,除了黑心律师就是二奶小三,唯一一个镇得住场子的警察还是外号“阎王”的严良。 《无证之罪》一个值得改进的地方就是地域性太强,本身是一部打着刑侦元素的爽剧,受众也是天南海北的各路键盘侠,放在戾气十足的网络上,片面地表现黑暗真实一面,很容易引来争议。 《无证之罪》里发生了一系列连环杀人案加上一起过失杀人案。不同目的的人碰到一起,擦出了奇妙的火花。 案情在前面几集就介绍清楚了,观众们利用上帝视角很轻松地能够掌握来龙去脉。而剧中各路角色则碍于身份只能了解到部分真相,刑警们更是因为证据、制度约束而束手束脚。 可以说,前面几集猛药打下去后,剧情铺得太猛,导致后面结尾很难收场。观众们的普遍观点就是最后几集不满意,完全破坏掉了前面氛围,人设变化太大太快,给人为了结束而强行结束的感觉。原本大杀四方超神一般的角色纷纷智商下线,各种葫芦娃救爷爷送人头,生怕多出现一分钟。 第一集的雪夜杀人案充满本格推理味道,而且把严良人物立了起来,瞬间激发起观众们继续看下去的欲望。 但是很快另一场重头戏就出现问题,最让我不能理解的就是过失杀人那场戏。刑法20条第3款规定:“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。”这是刑法为了鼓励人们同暴力犯罪作斗争,扼制严重犯罪,稳定社会治安,有效保护合法权益而作的无限防卫的规定。 如果普通法盲在遭遇这种情况时惊慌失措还可以说得过去,一个在律所实习的法律系毕业生郭羽连这个都搞不懂,实在令人大跌眼镜。基本的无限防卫都搞不清,郭羽怎么过司考?或许他后面一直没有通过过司考,只是靠着钱买下了律所,做的郭总吧。 后面的剧情虽然看似复杂,其实就是一个单线故事,几个不同角色将各自线索汇聚到一起就成了。 第一集的雪夜杀人着实有亮点,紧随其后的黄毛就暴露出本剧的法律常识匮乏,瞬间将本剧拉下神坛。 越往后,剧情越是为了需要而设定。就像人人诟病的“因人设岗”,一开始立起来的角色到后后半场纷纷化身工具人。尤其是《无证之罪》的结局实在有点儿牵强,多出来的一年时间,人物性情变化太大。 对比《无证之罪》和《隐秘的角落》就可以发现,剧中如果公检法出现的越多,就越会暴露出创作者法律常识的匮乏,展现出本剧爽剧本质。 个人建议,如果想要拍摄写实题材网剧,就一定不能忽略真实性。“坚持以人民为中心创作导向”不是简单的说说,并不是不可以写侦探犯罪类型作品,而是在创作文艺作品的时候,不能忘记基本事实和立场。 只能希望即将上映的《沉默的真相》里,创作者少写点儿公检法吧。 整体效果来看,《无证之罪》弱于《隐秘的角落》很多,剧中法律专业人士出现的越少,作品越好。《无证之罪》的演员表现都很出色,人物角色都很鲜活,出现的偏差就是剧本的锅。 秦昊的表现毋庸置疑,一如既往地精彩。这里的严良表现起来也比张东升简单的多,只需要重情重义加点儿狠劲儿就成。 虽然看到朱慧如总会有点儿出戏,想到《爱情公寓》的小姨妈,但是这也只是她的那个角色太过标志性,并不是否定她在本剧中的表现。邓家佳的表现就像一个没有什么文化的傻白甜,身无长技又喜欢安逸,很容易被强势一点的人摆布。 虎头蛇尾,缺乏法律常识, 瑕瑜互见,暴露爽剧本质。

点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1644) 侦探(187) 中国(1652) 惊悚(1882) 酷(1194) 剧情片(2445) 人性(816)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.