爆笑温情的女儿国才是新春贺岁最好的去处

情人节当日，电影《西游记女儿国》自13：14起全国点映开始，放映仅一小时，票房过亿，最终以1.8亿创造了中国影史点映票房的新高记录。该片由郭富城、冯绍峰、赵丽颖、罗仲谦、梁咏琪、小沈阳、林志玲等主演。电影中的演员很符合现代观众审美,台词对白贴近当下文化。赵丽颖是少女感爆棚的一名演员，此次的角色是比以往角色更加成熟蜕变的霸气担当。冯绍峰外形就是清秀的佛系男形象，饰演唐僧再适合不过。林志玲帅T形象简直不要太帅，居然把国师梁咏琪迷得神魂颠倒。沙和尚罗仲谦脱祛蓝色外皮也是阳刚男一枚，彩蛋中把女儿国的妹子们迷得花痴不已。

该片已于大年初一在全国院线正式上映，当天突破3.5亿票房。大批观众涌进影院观看，因为电影适合各个年龄层面的观众，是一部超级好看并且煽情的爆笑温情喜剧。

电影斥巨资，是重金打造的国产顶级奇幻大片，相较于之前其他同类型的奇幻电影，这部《西游记女儿国》的特效做的是真好，空中飞行打斗、巨蝎的场景、堪比电影《指环王》般的女儿国出口的大门制作，都堪称完美。尤其值得一提的是电影中最高难度特效领域——水中的打斗戏份，全程观众都屏气凝神的观看，犹如身临其境一般，洪水波澜壮阔的画面美如一幅画。电影笑料十足，师徒四人的组合本身就是一个笑点，小沈阳和郭富城嬉笑打闹，唐僧和沙和尚的呆萌样子，一路取经都是欢乐的段子，笑星潘斌龙的反串加盟，也是把观众逗得前仰后合。

与电视剧版《西游记》中女儿国故事不同的是唐僧在电影中动情了，爱上了女儿国里的陛下。但与原著相对比电影还是很尊重原著的，各种细节处理的也很到位。女儿国的国家构建宏伟大气，像极了原著里的描写，落胎泉的描述则对现代人的情感起到了借鉴的作用，告诉现代人爱情是要有责任的。电影对于爱情的描写很细腻，唐僧动情了，所以他穿不上袈裟，陛下也爱上了唐僧，但却放他离去远行，西天取经普渡众生。她忍痛割爱，暗自伤心。他们都盼望着下一世相聚，一起生活，一起变老。这样的情愫感人至深。情是此生来到人生的意义——这句话也成了电影所要表达的真谛。电影中众多爱情CP。河神和国师，陛下与唐僧，八戒和他喜欢的人，看到如此努力勇敢去爱的八戒，很励志。虽然他总是以搞笑的形象出现，却总带给观众暖暖的感觉，然后会心一笑。孙大圣却成为了电影中意志最坚强的一个人，但依然找不到苦海尽头的出口，因为懂得了情爱，才能找到出口，所以他没有找到。而在苦海中经历漂泊互生情愫的两个人却意外的达到了彼岸。唐僧的劫难不再是妖怪而是真心。守护一个人还是众生成了最难的选择题。

每年的贺岁IP都是众人关注的对象，经典四大名著之一的西游经常被搬上大荧幕，被改编过很多次。电影与郑保瑞导演的前两部西游电影相比进步很多，渐入佳境。可以看出导演和整个创作团队的用心和努力。《西游记女儿国》故事更有完整性，投入感更强，人物情感更加丰富。内容更有层次，更好看。电影阵容实力强大，笑料十足，故事温情好看，爱情温婉催泪，特效精致到让人不忍眨眼。相信CP众多、人人都有春天的“女儿国”是迎春最好的去处，这部好看的合家欢电影也一定会在狗年贺岁档期中带给观众的一道豪华文化盛宴，。