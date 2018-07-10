《不朽的青春时光》小说摘录

……来到省卫生防疫站的体检中心。在导医的吩咐下，文龙取号，然后依次去了内科量了血压，脉搏与心跳频率。来到血液采样室，化验了血常规。在候医大厅测量了身高体重，等了一个多小时。被告知去了楼上的外科检查室。 “谢谢你啊，帅哥。”文龙礼貌地谢了导医，而后跟着林欣雅到了三楼的外科检查室。一位30多岁的女医生坐在那里，在跟护士小丽谈论着最近的世界杯足球赛。看到有人来体检了 才终止了话题。 年轻女医生让林文龙脱了上衣，躺在检查床上：“小伙子皮肤挺白的呀。记得夏天游泳的时候，要事先涂防晒霜。”摸了摸他的胸膛，压了压肚皮。“我敢打赌今晚的阿根廷肯定在半决赛胜了巴西，男朋友下了1500块钱的赌注呢。”华北大学医学院在读女生跟小丽说。女医生冷不防地扯下了文龙仅剩的短裤：“摸摸你全身的淋巴结是否正常。”文龙窘得脸都红了，当时检查室里除了林欣雅，还有护士小丽，华北医学院的女生。只有他一个男生。文龙赤身裸体地站在检查床上，只觉得女医生细腻的手在他皮肤上划过，不留一丝痕迹。望见窗外的郭涛在跟大院里的一个剧目组女编辑打乒乓球。那位女编辑比他大好几岁，好像跟岛城的林茜是河东大学的校友。“下来，”女医生让他下了检查床，双手叉着腰 在检查室里走了几步：“没有罗圈腿，八字步。”又让他裸奔了一两圈：“不要停，膝盖抬高，保证脚后跟打到屁股上，”文龙觉得屁股蛋子都被打红了。护士小丽，林欣雅，以及华北医科大学的那位女生都被逗乐了。女编辑捡球时望到了他，面无表情地瞧了一眼。女医生戴上了塑料薄膜手套，撸开了他的包皮：“待会儿有点痛，你得忍着。”护士小丽看了看文龙脱下来的内衣，说：“岛城最新推出的冰丝半透明夏装，去年夏天我让表哥去河东齐州出公差带来一件，到现在都没有兑现。”林欣雅看到他退缩的样子，骂道：“好好地配合检查！每个男孩子都必须经历的！”年轻女医生先用蘸有难闻气味的药膏涂了一下冠状沟说：“不要害羞。害羞是没用的，要有向异性展示你自己身体的勇气。”而后趁他不注意，将又细又长的金属丝插进了他的马眼，“啊！”文龙痛得叫了出来。“有那么疼吗？”女医生的目光让他乖乖就范，搅动了几下之后。让他穿上衣服。“化验的结果一个小时以后能够出来。一切没问题的话，这个星期五上午来取《健康证》。”年轻女医生说。林文龙赶紧穿好了衣服，转身去了走廊那头的男厕。“能不能解得出来，排尿还算没有问题吧？”林欣雅拿着天堂伞的身影出现在了男厕所，吓了林文龙一跳：“男厕所你也进呀？”“很多人被检查了那里，半天尿不出来。光屁股都给大家看见了，还怕这个。”林欣雅看了瑞士电子手表说：“银座大酒店的后台经理找我给个客户安排夜间客房，苏萌也要跟他们谈食品销售的事情。”“姐姐也在那里？”林文龙高兴得要跳起来了：“带上我，”“这次燕京大酒店驻石门分店就我这个谈判代表，你去能代表谁？”啦林欣雅看了看他说：“你自从上次回东营找皓明办事，张静蕾有几天没见了？”“她整天忙着秘书科的文稿，还对我那么凶。我很怕她。”林文龙撇起了嘴巴。“她有没有揍过你呀？”林欣雅招手上了一辆蓝色的锐达起亚，说：“叫她揍你一顿。”“她舍不得打我，但她就训我。”

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