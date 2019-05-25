看完《阿拉丁》想起了齐秦？如果爱情只是一场游戏一场梦

阿拉丁

Aladdin

(2019)

昨日在各大影院上映的《阿拉丁》也算得上是一部五月之余的力作了，当然了去影院来重温这部儿时经典电影的观众其实也是很多了。那么真人版的《阿拉丁》究竟会带入我们走进怎么样的一个迪士尼世界呢？电影最终会以一个什么样的方式呈现曾经的童话故事？

在童话故事中，我们看到，二维的画面下，人物依旧是那么鲜活。而此次的真人版电影，烂番茄口碑在前几日突破85%的高分，也算得上是迪士尼很少见的一部高分作品。真人版的电影，丢失不掉的还是歌剧模式的铺垫，都说这是迪士尼电影的管用伎俩，其实并不是这样的。

看过这么多的迪士尼电影，也只有迪士尼的真人动画电影才会有歌剧模式的混合。《阿拉丁》中那些感人而又让人气愤的歌剧内容，经过男女主这么一演绎，看得见是什么？那便是对现实生活的一种憧憬和强大的抨击。穷小子的富贵梦，谁都会去做，只不过在真正的爱情面前，这些骗局或者说是幻境真的能够打动对方吗？

阿拉丁便是如此，在摩擦了神灯之后的他，最终还是以最真实的面目亮相了，一个是公主一个是底层人士，看似根本不可能的一对CP，终究用胆识和正义赢得了茉莉公主的心。爱情的酸甜的，更是如此，看到阿拉丁和公主在大结局在一起的那个时刻，便觉得，有情人终成眷属。而贯穿全片的歌剧更是如此，配合着剧情的发展，总能带给人莫名的感动。在茉莉公主对阿拉丁信任之后的，两人乘坐着魔毯飞向天际的时候，那个时候的BGM是超然的，虽然是两人唱出来的，但是这个时候是最感动最幸福的时刻。

音乐是电影的精髓，但是作为迪士尼来说，好的特效也是该片最大的看点了。如之前的《美女与野兽》一样，一个强大的特效团队衍生出来的阿拉丁，的确也是很用心了。阿拉丁首次出现的时候，以及后续实现梦想的时候，所有观看的人或许被震撼到了，大家其实期待的就是这一刻。

特效的强大毋庸置疑，但是在这里还是要重点提一下，茉莉公主身边的那只名为乐雅的老虎了。在最危急的关头，这只老虎都要保全茉莉公主，可见宠物对于人类是多么重要，茉莉公主和这只老虎有着很深的渊源，在这里不论特效来说，只想夸赞一句：老虎演的不错。

基于剧情和现实的爱情，总是虐心的。那么这里呢，便是要说，在《阿拉丁》的世界里，如果爱情是一场游戏一场梦，便是如此。或许阿拉丁在最初的时候想实现的梦想是让自己变得更好，因为一次偶然之间的相遇与茉莉公主在一起，并且两人早已经暗生情愫。但是他觉得只有自己富有了才会配得上公主身份的阿拉丁，随之便是精灵的出现了。精灵出现后，阿拉丁也完成了自己的心愿，而当与茉莉公主在一起的时候，他发现，其实茉莉公主看重的并不是这些。最终将这场如爱情般的游戏回归到原点，却也是齐秦老歌中的一句歌词“一场游戏一场梦”。

阿拉丁似乎是做了一个梦，但是梦最终有醒来的时候。在我们儿时，看到阿拉丁的童话故事，好像并没有这么真和深度的感觉，而此次的真人版电影，的确是带来了不一样的感情共鸣。正如现实生活中的我们，我们或许以为某种我们追求的东西而拼了力的去得到，但是到最终才发现，一切并非自己想象的那样。阿拉丁能拥有爱情，说明什么？在现实面前，一个人的品格才是最重要的。但是在我们目前的现实中，这种爱情有些太过于乌托邦了，门当户对依旧是存在的，顾名思义，电影中的爱情，即是游戏，更是梦。

穷小子的逆袭，不是靠着权利和金钱的多少，而是靠着自己的真情和那种正义感。任何一部电影中都有着正反派角色，在《阿拉丁》中，那个魅惑人心的宰相便是如此，作为大反派一味的追求至高无上的权利，得到的越多，而最终也失去了自己，永久的封存在一个壶里面了，主人到仆人身份的转换，正是让这个反面角色得到了应有的惩罚。壶中的精灵并不是什么要求都满足，不难发现，他也是有着自己的善恶观，而这种善大于恶的观念，最终也让自己解放了。

要说最真的感情除却茉莉公主和阿拉丁之外，还有就是阿拉丁与精灵的感情了。当阿拉丁发现，这一切虚假的东西只不过是浮云的时候，却也发现，满足了自己更不如帮助别人，这也是有了阿拉丁最后的愿望了。一切终究奔着合家欢的剧情而去，而这部电影让我们学到什么？其实便是一种沉浸式的善意了，我们应该向善，更应该去帮助别人。所有的事情都是有因果的，所有的事情也都是有定数的。（本影评由@编剧高喜顺原创撰写，如无授权，禁止搬运转载，违者必追究责任）