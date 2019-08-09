三大反转 《使徒行者2》看懂的是兄弟情 不懂的是“殊途同归”

使徒行者2：谍影行动

Line Walker 2

(2019)

《使徒行者》系列电影其实作为港片的一类别样电影而言，更多的是那种节奏感，8月7日，《使徒行者2：谍影行动》上线之后票房很快就突破了亿元大关，作为一部续集电影，《使徒行者2：谍影行动》筹备时间将近三年的时间，而主演更是由吴镇宇、张家辉、古天乐主演。这三人的搭档可以算是重量级人物了，只不过影帝级的表演下，也是让观众们喜欢这部电影的原因了，古天乐在这段时间以来有很多新的作品，当然了，古仔越来越老的年纪看上去却依旧是精神矍铄。

看过《使徒行者2：谍影行动》的观众应该都知道，这部电影比起第一部而言，节奏性和剧情性更加丰富了，除了内部卧底这个老梗之外，这一部中更是加入了动物的戏码。拍摄地以香港和西班牙为主，而西班牙大家熟知不过的就是斗牛了，这一次，将斗牛戏运用的很合理的主创团队也是最出彩的地方，这场戏更是成为了这部电影的压轴戏。





张家辉和古天乐的合作已经不是一两次了，两人之间也有很大的默契程度。只不过这一次中，除了影帝级的出演之外，他们还有一个很重要的任务，那便是成为了女神姜珮瑶的“护花使者”，当然了，这也是因为姜珮瑶所饰演的这个角色举足轻重，所以才会让两大影帝一起护花。只不过在演员方面可惜的是，吴镇宇原本是来聚会的，却不想成为了最终的炮灰，电影演到一半的时候就挂了。

兄弟之前的情谊，依旧是这部电影的重点，虽然说跨越了童年到成年的阶段，但是这对童年兄弟之间的感情，还是未能隔断。两人亦正亦邪，就连观众也难以区分出这两人究竟谁是好的，谁是坏的。角色的大幅度反转配合着剧情，这种只有港片中才有的强力反转，估计是任何电影无法超越的。其实这倒是与《使徒行者》第一部中的构架是一样的，一样的剧情反转，一样的神秘部门，这点倒是相同。



一个“五年之约”让古天乐失去了原有的幸福，也正是因为这个约定，他才开始了亦正亦邪的复仇计划。古天乐此次饰演的这个角色，比起以往，更具有张力。看过古仔的很多《反贪风暴》之后觉得，其实古仔还是蛮适合饰演反派角色的。或许，这就是演员的魅力了，古天乐搭档张家辉，两大影帝之间的飙戏，只会让观众更为过瘾了。演技+剧情，其实剧情真的有我们想象的那样好吗？



答案是肯定的，剧情比起第一部来说更复杂了，时刻都会有危险在主演的身边，这种氛围营造起来还是很不容易的。那么对于这部《使徒行者2：谍影行动》，你是否已经看过了，对于这部电影的话，单从剧情而言，你们觉得如何呢？如果说这部电影作为港片的一个标杆的话，那么《使徒行者》这个系列还将会延续，只不过后续的剧情我们不得而知。如今，《使徒行者》已经出了影剧，风格虽不同，但也只有电影才会出彩。

特效的强大、给力的演员、反转的剧情，古天乐的反转戏是在这整个系列电影中，最惊心动魄的，而这部中张家辉的反转却也是充满了帅气，看着反派屏幕的数据被破坏，这一切都是归于剧情的接连反转，电影的爆点就在于此，喜欢了强节奏，那么今后看电影，是不是低于这个节奏的都没办法去看了呢？《使徒行者》的这种节奏，除却节奏，只言电影，它更是一种精神。【你的转发是我们的动力】（版权声明：本文由资深影评人 @编剧高喜顺 作者原创，未经许可禁止搬运，侵权必究！）