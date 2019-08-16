每个人都是孤独的异类 只是我们同命运斗到底——《哪吒之魔童降世》

哪吒之魔童降世

Ne Zha

(2019)

对于国漫而言，其实我们应该本着一个支持的态度去看的，正如这部《哪吒之魔童降世》讲述的故事并不是我们看到的一个简单的国漫动画，而是国漫动画的一个兴起的过程，可以说，这种感觉还是很久没有的。《哪吒之魔童降世》只能说明未来的国漫道路还是很不错的。随着密钥的延期，这部电影的票房成绩将无法估量。



比起之前影视作品中的哪吒而言，这部作品中的哪吒，给我们的感觉只有两个字，那就是——丑萌了。大牙缝、烟熏妆等等三岁孩子不可能有的状态，更是一种萌的诞生。一口说着北京话，倒是京味十足，但是最有灵性的地方便是他的杏眼。整个观影中，说实话我们已经不止一次刷了，只不过这部作品花了几年的时间，觉得任何一个场景的细节都是表达的够认真，导演饺子真的是用心了，情感恰到好处，这是很多导演难以做到的。







整个动画对于构图和色彩的话，都是有着中国风的感觉，比如说在“江山社稷图”中，也出现了一些元素，乃至整部电影中的莲花、水墨元素还有哪吒的肚兜这些小元素中更是如此。而远处的山却也是桂林山水的样子，这些细节构成了整部动画的场景，实在是不容易，满满的一部充满诚意的作品。而这部国漫电影中，其实除了中国风之外，每一个场景的层次感还是很有的，不然也不会成为是3D的一部电影了。

“魔丸”哪吒的诞生，为什么会画着烟熏妆，其实如果没有了烟熏妆的话，哪吒并不像我们现在看到的这样好看。一副桀骜不驯的样子，这倒是与哪吒的性格相符合了。而对于任何一部哪吒的情节中，我们将会看到哪吒并没有对熬丙惩罚，更没有看到哪吒剔骨还父这个情节，这倒是出乎观众的意料了，其实这也是饺子导演对于大爱的一个诠释，毕竟这种感觉才是观众想要的，因为每个观众内心都是善良的。



敖丙这个角色呢，其实是以一个小哥哥的角色出现，彬彬有礼，温柔，虽然与之前的版本有所背离，但是我还是喜欢这部的敖丙，他将生死看的很淡，最终与哪吒一起合体，这点倒是很让人感动的。谦谦君子对于敖丙而言是最美的一种形容了，只不过在这部《哪吒之魔童降世》中，任何一个角色的出现其实都是大爱。

再说角色，李靖这个角色，《哪吒之魔童降世》中更是出乎意料的大度了，比起之前的版本中他总是我一如既往地小气，在这里，父子之间的那种感情更是让人羡慕，估计这也是导演饺子给我们呈现的一个亲情观念吧，观点还是很正的，对于哪吒儿子，甘愿付出自己的生命，这已经是成为了这部电影的泪点，因为那一句：他是我儿！

其他角色而言，申公豹的结巴倒是成为了这部电影中唯一的笑点，作为《封神榜》的前传，申公豹更是让人觉得，这一切有迹可循，不过这样喜感的配角也是这么的让人去爱，在《哪吒之魔童降世》中，任何一个角色其实让我们恨不起来，这是很难的。正如现实中的我们，我们在世六七十年，人来人往，我们会相遇，会分离。正如我们都是不自知的去等待一个属于自己的过客，但是终究而言，谁又将成为过客，谁又将成为风景，这是取决于自己的。

《哪吒之魔童降世》不信命，就是哪吒的命，更重要的并不是这句话，给我最为震撼的一句话就是，若命运不公，那就和它斗到底，然后加上哪吒那个帅气的转身。我们在人生的道路上，真的难以会得到心灵的一个升华，尤其是目前在这个浮躁的社会而言，我们不知不觉中，会放弃，会彷徨，但是我们唯一坚持的应该就是自己的梦想了。

这部电影其实告诉了我们很多的道理，最终对于哪吒而言，还是对于敖丙而言，本水火不容，却相互相助，我们在这个世界都是孤独的异类，那么，这难道不是我们的生活吗？这就是我们，写实的作品很少，这部《哪吒之魔童降世》将再度会在未来的日子里，激励我们，让我们找到一个更好的我们。（版权声明：本文由资深影评人 @编剧高喜顺 作者原创，未经许可禁止搬运，侵权必究！）