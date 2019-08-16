网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>独立制片 协助机构>>每个人都是孤独的异类 只是我们同命运斗到底——《哪吒之魔童降世》

每个人都是孤独的异类 只是我们同命运斗到底——《哪吒之魔童降世》

加入收藏

2019-8-16 10:16:25

#哪吒之魔童降世/Ne Zha(2019)

哪吒之魔童降世
Ne Zha
(2019)

       

       对于国漫而言，其实我们应该本着一个支持的态度去看的，正如这部《哪吒之魔童降世》讲述的故事并不是我们看到的一个简单的国漫动画，而是国漫动画的一个兴起的过程，可以说，这种感觉还是很久没有的。《哪吒之魔童降世》只能说明未来的国漫道路还是很不错的。随着密钥的延期，这部电影的票房成绩将无法估量。


       比起之前影视作品中的哪吒而言，这部作品中的哪吒，给我们的感觉只有两个字，那就是——丑萌了。大牙缝、烟熏妆等等三岁孩子不可能有的状态，更是一种萌的诞生。一口说着北京话，倒是京味十足，但是最有灵性的地方便是他的杏眼。整个观影中，说实话我们已经不止一次刷了，只不过这部作品花了几年的时间，觉得任何一个场景的细节都是表达的够认真，导演饺子真的是用心了，情感恰到好处，这是很多导演难以做到的。


       整个动画对于构图和色彩的话，都是有着中国风的感觉，比如说在“江山社稷图”中，也出现了一些元素，乃至整部电影中的莲花、水墨元素还有哪吒的肚兜这些小元素中更是如此。而远处的山却也是桂林山水的样子，这些细节构成了整部动画的场景，实在是不容易，满满的一部充满诚意的作品。而这部国漫电影中，其实除了中国风之外，每一个场景的层次感还是很有的，不然也不会成为是3D的一部电影了。

       “魔丸”哪吒的诞生，为什么会画着烟熏妆，其实如果没有了烟熏妆的话，哪吒并不像我们现在看到的这样好看。一副桀骜不驯的样子，这倒是与哪吒的性格相符合了。而对于任何一部哪吒的情节中，我们将会看到哪吒并没有对熬丙惩罚，更没有看到哪吒剔骨还父这个情节，这倒是出乎观众的意料了，其实这也是饺子导演对于大爱的一个诠释，毕竟这种感觉才是观众想要的，因为每个观众内心都是善良的。

       敖丙这个角色呢，其实是以一个小哥哥的角色出现，彬彬有礼，温柔，虽然与之前的版本有所背离，但是我还是喜欢这部的敖丙，他将生死看的很淡，最终与哪吒一起合体，这点倒是很让人感动的。谦谦君子对于敖丙而言是最美的一种形容了，只不过在这部《哪吒之魔童降世》中，任何一个角色的出现其实都是大爱。

       再说角色，李靖这个角色，《哪吒之魔童降世》中更是出乎意料的大度了，比起之前的版本中他总是我一如既往地小气，在这里，父子之间的那种感情更是让人羡慕，估计这也是导演饺子给我们呈现的一个亲情观念吧，观点还是很正的，对于哪吒儿子，甘愿付出自己的生命，这已经是成为了这部电影的泪点，因为那一句：他是我儿！

 

       其他角色而言，申公豹的结巴倒是成为了这部电影中唯一的笑点，作为《封神榜》的前传，申公豹更是让人觉得，这一切有迹可循，不过这样喜感的配角也是这么的让人去爱，在《哪吒之魔童降世》中，任何一个角色其实让我们恨不起来，这是很难的。正如现实中的我们，我们在世六七十年，人来人往，我们会相遇，会分离。正如我们都是不自知的去等待一个属于自己的过客，但是终究而言，谁又将成为过客，谁又将成为风景，这是取决于自己的。

       《哪吒之魔童降世》不信命，就是哪吒的命，更重要的并不是这句话，给我最为震撼的一句话就是，若命运不公，那就和它斗到底，然后加上哪吒那个帅气的转身。我们在人生的道路上，真的难以会得到心灵的一个升华，尤其是目前在这个浮躁的社会而言，我们不知不觉中，会放弃，会彷徨，但是我们唯一坚持的应该就是自己的梦想了。

       这部电影其实告诉了我们很多的道理，最终对于哪吒而言，还是对于敖丙而言，本水火不容，却相互相助，我们在这个世界都是孤独的异类，那么，这难道不是我们的生活吗？这就是我们，写实的作品很少，这部《哪吒之魔童降世》将再度会在未来的日子里，激励我们，让我们找到一个更好的我们。（版权声明：本文由资深影评人 @编剧高喜顺  作者原创，未经许可禁止搬运，侵权必究！）

 

8.4 

哪吒之魔童降世 (2019)

影评(302)

收藏(807)

哪吒之魔童降世/Ne Zha(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7056267/blog/8196639/
--------------------
旗下《热剧解码》《电影新观点》自制原创栏目，最新打造《超前点映》，与星美影业、华策影业深度合作，致力于电影电视剧口碑导向！

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
独立制片 协助机构 14176

RSS订阅

独立制片 协助机构

14851名成员427个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 