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《金刚川》五大科普，883.7高地，原型张振智，管虎的情怀？

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2020-10-24 15:34:49

#金刚川/The Sacrifice(2020)金刚川
The Sacrifice
(2020)


电影《金刚川》毫无疑问是一部献礼电影，当然从题材方面更是有区别于纪录片，我们总是说国产电影中，如《金刚川》《八佰》这样的战争戏总能激起我们的热情，一点不假，总体而言，《金刚川》还是很成功的，虽然说如今口碑有些分界，但是从全局出发，这也是艺术与现实之间、乃至历史之间务必做出的抉择。



题材赶超同类电影
作为一部献礼电影，首先情绪的触达方面就一定要符合逻辑，《金刚川》符合人物和历史背景的前提下，倒也是符合我们想象的真实。对于《金刚川》我们努力的在电影中寻找关于一些原型的故事，但看上去却并没有独一无二的原型，也可能是因为三位导演，塑造的便是整个金刚川所有的英雄吧。


在如今的大环境中，其实《金刚川》这部电影的上映可以说恰到好处，国产优秀的电影作品，引发的不仅仅是大家的热情，还有浓浓的爱国心，其实一部电影，最重要的便是它的背景故事，《金刚川》的故事可能我们很多人的祖辈就经历过那个时代，“奇迹之桥”的《金刚川》以桥为背景，展开了883.7高地的故事延展，比起同类电影《八佰》而言，更具有故事性和可期待性。


原型人物张振智

《金刚川》自本月23日上映以来，原型人物是不是张振智一直是大家期待的一部分，那么张振智又是何许人也？志愿军工兵第十团第三连连长“工兵英雄”张振智，就有过在金刚川的经历，当然这一部献礼电影从背景的阐述和人物方面都有了很大的差别，符合原型，或者说，其实在金刚川的每一个人都是张振智，这是一个笼统的概念。



从史料不难看出，张振智当时所在的金城则是最后一场战役，那么前往金城的路途中，金刚川成为了必经之路，当然这一块也是成为了大家内心中的一个固定模式。张振智的背景其实并非如此，人们所知道的只是当时的模糊历史，但在《金刚川》中如果说不用很牵强的说明的话，只能隐晦地说：此桥非彼桥。



金刚川的背景
《金刚川》电影中的金刚川，是金城附近的一条河，回顾当时历史氛围之下，这个地方可以说是“一夫当关万夫莫开”，在1953年之后，张振智更是带领三连建桥、守桥、护桥……这才是金刚川最为真实的一面。当然电影毕竟是一种艺术，不可能100%的还原历史，电影是什么，是一种对于艺术的致敬，在真实事件改编的背后，更多的是尊重，对此，三位导演已经做到了。



很多观众看完之后，觉得金刚的背景与电影中不相符，其实真的想说一句，这仅仅是一部电影，又何必去较真呢？不管它构架的故事发生在哪个阶段，能看到的都是最好的。毕竟三个月完成这样一部作品，也是不容易。



对手的背景与作用
在《金刚川》中，第二幕“对手”的出现，很多观众认为这个情节有些多余，但实际并非如此。国产战争片电影，在某种程度来说，更是体现我们强大实力的一面，而细数往日此类的影视作品，能拿得出手的，大家觉得多吗？可能在抗美援朝中，仅仅知道的就是三八线，但作为对手的M国，能起到的作用就是对比。


有了M国的对比，更能致敬的是志愿军凭借战术和坚强的意志从而战胜了对手，《金刚川》片中我们看到的，从集体恩怨到个人恩怨的演变，从收敛到狂妄的M飞行员，仅从演技和特效而言，就已经很完美了。炮火特效是不能少的，那么塑造我们与对手的戏份，这更是关键的一环。



管虎的情怀
作为一代名导的管虎，其实他的作品并不是很多，但每一部都是精彩，管虎究竟是谁呢？他是一位导演，一部电影作品是由资本与情怀共同运作下的结果，而国产电影的话语权，更是需要大家一起完成。当然从演员阵容而言，此次吴京、邓超、张译这些大咖的加盟，我们不说台下争议，只说该片口碑，是胜出了，还是失败了呢？


情怀到位了，那么作为观众的你，就单单这部电影，你觉得如何呢？（关注我们获取更多电影资讯，作者：娱咖说影评人高喜顺原创，未经许可搬运转载，必究法律责任，请自重。）

6.7 

金刚川 (2020)

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金刚川/The Sacrifice(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7056267/blog/8220831/
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