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你现在的位置：首页>>群组>>同性恋电影小组>><意大利>《请以你的名字呼唤我》：当爱在靠近（上）

<意大利>《请以你的名字呼唤我》：当爱在靠近（上）

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2018-1-12 21:22:52


爱在靠近，尤其是初恋，谁不是忐忑不安、焦灼矛盾，却又令人痴心难忘的呢？


我们都有过那种想多看一眼又生怕被看穿，想靠近一点又生怕被发现，明明就想被觉察到但又不敢承认的经历……初恋，会时而给你无穷大的勇气，时而又把你击退得无限缩小，令你不知所措却又怦然心动。当初恋在靠近，最美的就是那时候的你我，Elio and Oliver……



这部电影《请以你的名字呼唤我》在2017年初美国圣丹斯独立电影节上一鸣惊人，经过一整年的发酵，年末稳占各知名“2017年度十佳电影”榜单。意大利的小成本制作，流畅的故事推动，简洁的田园画风，出色的电影原声，精湛迷人的魅力演绎，细腻动人地记录着这个夏天迎来的这份爱，清纯而甜蜜，牵动着所有观众脸红耳赤地靠近他们，从发丝、眼神、双唇到纽扣、长腿、指尖，还有那在阳光下、草地上、水中央、站台边的每一个背影……



如果说，这部是一部同志电影，仅仅因为17岁的Elio24岁的Oliver都是男的，在我看来，它可以称得上是过去这十二年轮回里最好的一部同志电影之一（《断背山》，2005年）。但，当你看完这部佳作后，不得不说同性元素只是刚刚地、恰巧地、轻轻地作为一种性别飘落在这份初恋上而已，无声无色地融化在这份爱当中，随着意大利的夏风吹来，无问性别，我们感受到的是胆怯而真实的爱之初体验——那种你我都有着或者曾有过的体验和共鸣。



你曾试过不停地用你自己的名字呼唤对方吗？想想，想想……是不是特别傻气，特别甜蜜，当然有时候也会让你特别酸涩。


当爱在靠近，请以你的名字呼唤我——六个星期也好，一辈子也好。@妖夜

标签： 意大利(292) 初恋(122) 影评(13039) 同志(429) 请以你的名字呼唤我(2)

8.3 

请以你的名字呼唤我 (2017)

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请以你的名字呼唤我/Call Me by Your Name(2017)
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