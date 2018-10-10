谁是谁的举世无双

谁是谁的完美无瑕

谁是谁的独一无二





《无双》这部戏的大咖 我看来绝不是少数

即使是有的只有5分钟不到的戏份 也依旧无法遮住老戏骨们的精湛演技

精彩无比的戏 总会让人酣畅淋漓 会让人身临其境 会让人思考 会让人成长……





记忆不太好的我，此刻已经不记得男主的名字叫什么，只记得姓李，女主设定叫“阮文”。

觉得这是一部颇为烧脑的戏，有着些许发人思考的地方。同时，也是一部充满了回忆的电影，让人想到多年前小马哥的模样。有细腻的感情、有对这个世界的思考、有对人生的踟蹰……

镜头开始的画面，那普通的画笔，却画出了类似印刷版的感觉。那纸张的纹理让我莫名的喜欢。一开始就已经展现了那高超的造假技术，手绘的邮票，多么精致。

狱中帮忙吸引狱警的犯人说，我注定要死在这里，而你不一样。出去之后好好享受人生。（不太记得原句了）或许这是对于人生的一种期许。我们很多人似乎都希望在自己的有生之年，可以悠然自得，除了那摸爬滚打，还有本真的淳朴和诗意。然而，我们到底在这个世间学会了什么？得到了什么？我们是活成了自己期望的模样还是出演着自己最厌恶的剧本？最可怕的是，写剧本的人便是自己。“一条龙”服务，剧本、场务、演员统统都是自己，什么是真实，什么是虚幻？也许到最后连自己都分不清楚。

恍然想起，男主叫李问。在他的讲述中，他是一个不得志的画家。他有着精湛的笔法，对不同时代的顶级画家的笔法有着深刻的理解，可谓集四家于一手。那副「四季」，便是最好的证明。然而，这个时代确实无比需要的是创新型的人才，除了精湛的技艺，还需要有自己那漫无边际的想象力、创造力。他口中的自己，想要和四位天才并驾齐驱，却不过只是他人眼中的模仿者、仿造者，没有生命，没有灵魂。

本怯懦的人，在自己的故事中活脱脱的一个受害者。为了爱的女友放弃自己，烧毁画作，终被生活所迫，用自己对颜色的敏锐、对画的技艺、极致的追求的执着开启了人生的新旅程---“钞票绘画艺术”的缔造者。艺术之路是艰辛的，材料不足、技术不足、设备不全等问题都在不断考验这群游走在刀尖上的人。在故事中，李问只是想画画，李问有着独到的眼光，李问只求安稳不想杀戮……所有的警察，全都相信了这个李问的设定，都相信了这个伪钞集团的幸存者不过是幕后老板的乖乖手下。怯懦、善良、无助……“阮文”的出现，更让一切好似真的一样，做到极致便是艺术，谎言可以比真相更像真相。

但，就在那一瞬间，在他们当着警察面对话的瞬间，似乎很多人都能够感觉到一个反转的设定。故事的模样是讲故事的人决定的。我们所看到的，听到的，不过是其他人想给我们看的。这似乎是人生场景真实写照。好像，儿时校园里的伟人故事，名言警句。在多年之后，才知道还有后半段被藏起来了，还有及其可怕的环节被剪掉了。（还记得天才和汗水的名言警句么？长大后，我发现被大人欺瞒的何止是一句话，那是残酷的现实。插播一个电视剧，来自岛国《女王的教室》～）

不算冷的天气，阮文的围巾、手套，手指的小动作让不少人想到了那个在将军处李问在火海中救下的女子。那个毁了容颜，脖子位置有明显刀伤的女子。当何警官拿着照片一一询问阮文时，她的微微颤抖让更多的人坚信了一件事，这不是画家阮文，这是画家缔造的李问的阮文。

一个举动，可以让女人为你赴汤蹈火，不拒绝你的任何要求。杀人放火也好，肯蒙拐骗也罢，只要是你想的，那就是女子奋斗的目标。秀清就是这样，李问要的就是她想做的。然而，同样的一句能够让女子心死的话，会让那个你认为绝对不会背叛你的女人，自己结束你的一切。或许也印证了一句话，熟人最可怕，因为只有熟人才能一招毙命。毕竟陌生人根本不知道从何下手。秀清就是这样，她选择和李问死在了一起。我想或许只有这样，才不用再跟着自己的李问毫无意义的奔波，不用再因为以爱的名义却没有爱的事而伪装，不用再假装李问对自己有感情。

其实，我并不知道，让秀清彻底心死的是那一句话。在我看来，似乎是，那一句能够有替代品就要知足的高谈阔论……秀清对他有爱、有感激也有恨。却可以因为李问能画出她的脸而感动、原谅。而李问，他以为可以在秀清面前毫无保留的说一切，是他天真还是他觉得秀清对他的感情太多简单？或许都有，那一句这是做这行的天赋吧··· 纯碎的本能反应，毫无感情的画作，也便在秀清的手中失去了重量。

也许，最大的反转，在真正的阮文那里。记得，这是我的邻居……

满脸错愕……不是你情我愿的被拆散的情侣，是单相思罢了。因为嫉妒阮文的未婚夫吧，在自己的故事中才设置的如此不近人情……

我想，李问是画家，也是自己故事中的李问。

他或许也渴望自己曾经有着较为常规的道路的选择，他距离自己所爱的人那么近过，他们真的相爱过。所以他可以把故事说的那么逼真、那么真切、那么情感丰富……然而，他又知道自己到底是什么模样，他的才华，他的艺术造诣，糟蹋了艺术二字。所以一个虚构的画家，带走了他所有的恶、充当了他的残酷、无理取闹、神经兮兮……

画家是李问的真实和残忍，是黑色羽翼的他；李问是希冀和梦想，是纯白羽毛的自己。

我们或许都有那样的自己，也会有很多理由说服自己去做违规的事。我不是做伪钞，是做仿真钞；我不想杀了运输油墨的人，我是为了自救……

每个人都有自己不可触及的梦，每个人都有自己的邪恶和善意，每个人都有着自己的自圆其说……

到最后，我们便是自己的举世无双，我们正是自己的完美无瑕，我们就是自己的独一无二。