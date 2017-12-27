怀山柔水 高端玩雪尽在第三届雁栖湖冰雪节

12月23日，雁栖湖第三届冰雪节系列活动正式启幕，本届冰雪节以"怀山柔水，美在雁栖湖"为主题，融合了冰雪娱乐、冬奥文化、中国传统风情等多种元素，打造京城地区最高端的文娱冰雪户外乐园。

"2017雁栖湖第三届冰雪节"整合了雁栖湖景区内外共同打造出50000多平米的冰雪乐园，依托怀柔地区依托怀柔地区浓郁的满族文化底蕴， 冰雪节首次融入满族八旗文化将是最大的亮点。

冰雪项目首次融入民俗风情

冰雪乐园由近15000多平米的雪上娱乐区、满族风情街、五彩趣味游戏区和冬奥特色展示广场等板块组成，共同形成了吃喝玩乐+赏景+吸氧的需求于一体的休闲娱乐冰雪乐园，使家庭成员都能在冰雪节得到良好的用户体验。

届时， 园区内将设置极具民族特色的满族风情街，从不同的方位角度展示满族风情、习俗、文化，传承中国民族特色文化。

冬奥元素开创性联合趣味竞技

市民不在体验满族的风情民俗文化之余，还可以观赏冬奥会知识互动长廊，通过冬奥的发展时间轴的来了解其发展由来，向游客普及冬奥会知识、鼓励全民健身并为冬奥添助力。

同时，在公园入园处的大型游戏竞技摊位也是今年冰雪节的亮点之一，不论是大人、老人或是小朋友，均可参与互动竞技。

赏雪游乐形成多元互动

冰雪文化节期间，为丰富广大市民的娱乐趣味， 活动现场还准备了妙趣横生的互动游戏。包括举办公益活动、亲子开放日、情人节活动、春节庙会和雪地吃鸡等互动体验。同时，游客还可以通过微信、微博等方式参与冰雪节的线上线下联动，通过丰富多彩的娱乐项目将营造出冬日里的暖夏，为游客带来冰点沸腾的非凡体验。

其中，15000多平米的雪区又分为主雪场戏雪区、儿童娱乐区、雪地运动区及儿童免费区共四个区域。为了方便亲子冰雪娱乐，活动现场特别设置了雪地飞碟、旋转飞碟、雪地摩托等娱乐项目，不仅小朋友们在雪地上玩的开心，就连家长也可以在雪地上共同参与并有着独特体验。在儿童免费区中，雪地迷宫成为了今年冰雪节的亮点之一，迷宫完全用雪块砌成，规模远超往年。

据悉，此次雁栖湖冰雪节系列活动于12月23日试营业起，由2018年1月1日元旦正式营业至2018年2月份，合计61天、营业时间为上午九点到下午五点。