［博文更新］心目中的变形金刚电影宇宙［系列剧本大纲］

首先是构筑出基本定型的世界观背景框架,其次是设置好在此背景下的系列电影故事。

以下是楼主在包括前作变形金刚电影的IDW电影前传漫画,和电影周边设计等各类素材基础上,自行构思的变形金刚电影世界观设定,不一定需要马上放进电影情节里,但可以作为背景板表现出来。

下面的系列电影剧情梗概里,有些情节和以下链接中的许多设定,息息相关,想明白我在剧情梗概和世界观背景中提到的一些东西说的是什么,可能需要一同参考以下链接中的各类设定。

各类设定集中栏.心目中的变形金刚真人电影宇宙.系列剧本(电影视角小说)

以下是本世界观背景架构与世界观下系列电影剧本的大纲

(1)世界观本源•两神矛盾:

无法估量的时间以前,一生物以不明身份,为准备一场多元星系级大战,而来到半人马座α星系驻防,以创造各式星球文明的形式,构建综合防御体系。

无法估量的时间以前,由于不明原因,该生物的自我,分裂为正负两极,负极人格肆意破坏正极的文明造物。正极与其通过自体生物电脑创造的十三名机械卫兵,合力对抗负极的破坏活动。这场为争夺该生物人格主体控制权而打的“内战”,最终以负极与正极从肌体层面的彻底“分家”而结束。

但威胁并未因正负分家而完全消除,尽管负极人格被放逐至极遥远的空间,但正极人格也深受重创,遂战略转移至一颗不明天体上。在它创造的出来的十三名机械卫兵帮助下,正极人格开始围绕该天体,展开大规模建设,旨在修复它自己的肌体健康,养精蓄锐,以期迎接未来负极人格归来复仇的[末日决战]。

起初,为防止自家后院“再次”起火,正极人格未赋予十三名机械卫兵以独立智慧人格。随着建设工作的日益繁重,正极人格将自己人格数据的一部分,通过自体生物电脑(主系统)“火种源”赐予了十三机械卫兵,并由此产生十三个崭新的人格。十三卫也按各自需求或喜好,通过正极人格的自体生物电脑“火种源”,创造出了更多同族。

自此开始,古塞伯坦雏形现世。

为节省保存正极人格体能,正极人格此后将数据链分裂—重组—创造的程序植入特定卫兵及其同族个体的子系统内,赋予ta们可在特定条件下,独立于主生物电脑系统之外,创造新鲜血液的能力。

(2)世界观本源衍生•两神危机下的种族社会状态:

无法估量的时间以前,古塞伯坦人已经繁衍生息成为宇宙物种之林一颗新星,古塞星伴随而来的社会产业亦发展迅速,但第一次能源短缺危机亦适时发生,消耗母星(正极人格)自体能源的模式,已不能满足古塞星人的进一步发展诉求,但对外求索能源之路又限制于十三卫及其族人的身体技能水平。

如模糊不清的历史遗誌所言,尊正极人格为“创世神”的十三卫及其初代神民,通过主神生物电脑,创造出了大批具备一种新型身体技能体系————扫描与变形————同时又能依据“建设技能所需”属性进行定向学习、工作的机械劳工。随着这些主控程序设定为“神民只读”的“工具”投入应用,十三卫与初代神民开始尝到了从外星俘获稳定能量源[一级原矿]的可持续甜头,塞伯坦进入社会民生发展的“高速车道”。

与当年正极人格对待十三卫及神民的态度转变一致,此后,十三卫和初代神民逐渐认为,“只读”而不能根据建设需要自主进行“调整”和“改进”的“工具”,既不能省使用者的心,也难以提升社会民生建设的质量,遂开始有计划地赋予那些“变形工具”以独立智慧人格,也即拥有一颗思维视角可以五光十色的完整火种,自此,初代变形金刚诞生。

但和正极人格对待十三卫和初代神民的防备心一样,古塞伯坦人并不放心让这些新生命“自由活动”,也担心“造物失控”,于是对初代变形金刚的“思想解放”,按不同需要具体分级,上了“发条”。尽管火种不再是空白素体,尽管拥有了一定的自主学习、认知、进化的能力,尽管先天拥有良好的物理条件,但这个新生物种的成长仍然是摸着石头过河,步步艰辛。

但是,毕竟是“创世神(正极人格)”的主火种的复刻片段,每一颗火种的力量都是强大而不可逆的,它们以“创世神”那本身有力而热忱的思绪,不断地冲击着十三卫和初代神民为手中“工具”设置的一个个发条与阀门。变形金刚们的自我日趋完整,思考日益成熟,而诉求也愈发深切。

随着社会经济和环境的剧变,十三卫与先民的肌体,开始变得不适应各种变化。而变形金刚们因其更加稳定的火种及支持组件结构,而成为这颗星球上的事实优势生物,大有取代神民之势。

为了更好地适应这种变化,把握住自己的命运,初代神民一族遂产生了第一次与变形金刚的种族大融合。

“使用者/主人”自身的火种和机体,变得越来越像昔日的“工具/绵羊”,但与此同时,也因需要大量能量营养来供养日益复杂的人格数据库、肌体素质及其所从变形金刚身上“拿来主义”的变形能力的多样化,而使得十三卫和初代神民对能源诉求的“人身依附性”也不断增强。

第一次种族大融合,促进了塞星民族多样性和社会的进步,也解放了新一轮的生产活力,但也使得社会整体更加受制于对能源储备极大丰富的诉求————此时,以十三卫为核心建立的综合治理指挥机构“元祖王朝(The Dynasty of Primes)”,觉察到:塞伯坦,或说被尊为“创世神/主神”的正极人格,其能源利用进程速度[莫名其妙地开始变得奇快],已经让以变形金刚为人员主力的远空探矿舰队。。。吃不消了。

从外星猎取以恒星为来源的[一级原矿]的行动,被元祖王朝决策[放缓],但此时大多数人已经习惯了那种物质极大丰富的生活,不愿放手。如被上紧了发条的人格读取程序,正逐渐在火种力量的强大攻势下土崩瓦解一般,昔日铁板一块、团结紧密的塞星各族、不同个体间,渐现严重对立。。。

礼崩乐坏的大变革时代,新一轮内战的焰火,即将乘风而来,席卷塞星。

(3)世界观•时间线[自诳内战/博诳内战之前的战国时代:合久必分,分久必合]:

战国时代•零点阶段:

[包括震天尊、神思者、先觉者在内的八位“元祖主人(Master Primes)”及其首席护卫,与母星逐渐失去联系。

两起卫星上的严重事故,牵出了塞伯坦国防军主力部队————尖峰兵团(Apex Legion)与元祖铁卫(Primes' Keeper)自建制以来面临的最严重挑战。

礼崩乐坏,十三氏族联盟分裂,原本被隐藏在锈海波平下的种族和阶层矛盾引起了一连串的武力冲突。

战国时代开启,旧黄金时代结束。元祖铁卫和尖峰兵团战死若干,元祖铁卫原本的使命也变成了“失落之光”。。。]

战国时代•第一阶段:

[古朴的元祖圣廷轮值议事厅,第一次挤满了各怀算盘的人群。

“氏族大公同盟”成为欲寻回失踪火种源魔方的元祖铁卫重点关注的对象。。。]

战国时代•第二阶段:

[群雄并起,都欲挟元祖圣廷以令铁卫门阀。

已解散的塞伯坦国防军前组成机构————尖峰兵团成为各国主要国防武装力量,多国联合行动组织“尖峰联队”逐渐形成。

女塞星人一族开始走向政治前台。。。]

战国时代•第三阶段:

[群雄争霸,都欲为自己一统塞伯坦扫清障碍、铺平道路。

诸侯国与元祖铁卫陷入了一场怪异的对峙。

元祖圣廷随着创天君身死而退出历史舞台。

女元祖塞天骄率女塞星人子民出走巨神城,建立巨神女国。。。]

战国时代•第四阶段:

[“自由之光”永远停留在半山腰。。。富足的恒星,对于自由邦联盟与诸侯国分庭抗礼的漫漫悬浮路来说,永远那么遥不可及。]

战国时代•第五阶段:

[“光”灌注的地方,生机“过溢”;“光”隔绝的区域,“死”气沉沉。

来自昆泰莎的不速之客降临塞伯坦,搅动全球棋局。

生死较量的白热化,迫使对手们各自携手了ta们认定的“新伙伴”。。。]

战国时代•第六阶段:

[中土联盟带路,女塞星人一族走向全球。

两支活跃在北环轨区/塞北邦联和南环轨区/塞南分离行省的民间起义军开始了一系列活动,包括对火种源魔方的秘密搜寻————但其更为激进的政策为它们引来了不必要的关注。

神龙见首不见尾的火种源魔方,在一场盟友间的惨烈对决之后,首度在一位领袖新星的光学镜中留下惊鸿一角。。。]

战国时代•第七阶段:

[貌合神离,但四方还是被元祖铁卫拉拢到了一起,自由解放联盟 / 博诳联军(Alliance)形成。

历经千难万苦,诸阀俱往矣,大一统进入倒计时————一切都在按照元祖铁卫设想的格局演变。

某处蛮族部盟领土禁地内,火种源魔方终重见天日。。。]

战国时代•第八阶段:

[是迷信还是先知?火种源魔方背后可怖的传说,曾令元祖王朝内耗而亡,但阻止不了自由解放联盟对它寄予厚望。

无解矛盾,迫使昔日坚强盟邦展开了战国时代最后的国际间较量。

火种源魔方最终复燃,自由帝国/博派帝国建立,塞伯坦国防军重新建制,新黄金时代开始。。。]

战国时代•第九阶段:

[自由帝国统一塞星。三百年繁荣和平尚不能完全掩藏住旧日的伤痛,新的危机却已经袭来。

无限能源带来了极大丰富,然而却也带回了无限恐怖,地下危机四伏。

“自由与繁荣”以怀柔并铁腕之力得以实现,一座本是和平圣坛的城市却成为了新一轮派系血腥内斗的战场。

探索大发现,巨神城出土了被秘密转移至此的神秘结界碑。长期游弋在人们心海中的传说,第一次踏踏实实露出了它的诡异背鳍。]

在此背景下的系列真人电影大致创作方向:

系列电影目录

(1)《变形金刚0:风暴前夕(Transformers:Rising Storm)》(前传电影)

预想的电影主题曲:林肯公园《Numb》《In the End》

主要角色:

塞星人:矿工钢锁(Grimlock)与一位尖峰兵团(Apex Legion)小队队长

塞星人:强大的杂兵

场景:塞卫二太空桥跳跃空港/一级原矿提纯基地

剧情简介:日益紧绷的塞星能源危机,使七位元祖(Primes)担任领航元(Primavigator,也即pilot,剧本设定)的远空探矿舰队,离开塞星前往了未知的异域。随后,一场神秘的事故瘫痪了塞伯坦二号卫星上的太空桥虫洞空港和一级原矿提纯基地,也切断了一位尖峰兵团特工和他驻守塞卫二的火种同源兄弟之间的通讯联络。

当这位特工奉命带领他的小队进入瘫痪的塞卫二矿冶基地,兄弟那熟悉的火种共鸣信号,却从自称是唯一幸存者的矿工钢锁身上散发来。。。

距离这座基地主系统核心熔毁的时间越来越近,他该如何从钢锁身上找到突破口,找到他兄弟的下落和塞卫二发生事故的真相?

以及。。。到底是什么,让钢锁不断从噩梦中惊醒,透露着让人不安的诡异语句?

(2)《变形金刚1:战幕初启(Transformers:Begining))》(前传电影)

预想的电影主题曲:林肯公园《In the End》《Battle Symphony》

主要角色:

塞星人:一位元祖铁卫(Prime's Keeper)新兵和矿工钢锁

塞星人:强大的杂兵

剧情简介:七位元祖及其远空探矿舰队的久出未归,引起了全塞星各地社会形势的“不稳定”。一批地方氏族变形金刚密谋对一处能源储备基地发动突袭—————此事以一条加密情报的形式,提前唤醒了一位元祖铁卫新兵,使其投入了阻击行动————过程中,他救起了一位从塞卫二事故中幸存的矿工钢锁,却使他和这位自称失忆了的矿工,同时莫名其妙地成为了被不明势力追杀的对象。这位新兵开始了他的独立调查,却并不知道他的命运从此走向转折点,而塞伯坦也将进入四分五裂的“战国时代”。。。

(3)《变形金刚2:高天原之殇(Transformers:Gorlam Prime)》(前传电影)

预想的电影主题曲:林肯公园《Faint》《One More Light》《Numb》

梦龙乐队 《Radioactive》

主要角色:执政官高天原/矿工钢锁和他的四个小伙伴

剧情简介:尽管塞伯坦帝国正处在数千万年不遇之大变局边缘,但有可以聚能数亿年之久的恒星资源和火种源魔方在手,元祖王朝第一位/也是最后一位变形金刚劳工出身的轮值元祖执政官高天原(Gorlam Prime)仍然对塞星民族、社会的未来充满了希望。各阶和睦、有福同享有难同当、社会生产活力依旧,直至塞星建设达至大同之境,成功光复正极之神的力量与荣光————这是高天原心中无法磨灭的理想。。。但现实中,他的理想,正在像内部离心力日益推就的对立矛盾和不满情绪将曾经铁板一块的塞星社会分崩离析一样,在一个个过客————恩师应天劫和神天降两兄弟、各大贵族、塞卫二矿工钢锁、元祖铁卫的剥离磨蚀下,不断解体。而一场旨在重新洗牌的大规模军事行动,也在将包括高天原在内的每一个人,拖向ta们的命运终裁。。。

(4)《变形金刚3:火种源魔方(Transformers:Allspark)》

预想的电影主题曲:林肯公园《What I've Done》《Faint》《Goodgoodbye》

主要角色:

自由人:擎天柱、大黄蜂、铁皮、爵士、救护车

诳虎:威震天、红蜘蛛、眩晕、路障、碎骨魔、迷乱

剧情梗概:战争如幽灵,恐怖而无形。但它会附身于不同的时代、不同的政体、不同的人群、不同的情境,永不停歇。

塞伯坦内战的衣钵,从战国时代始,如今传到了以擎天柱为首的新自由人/新博派(Autobots)和以威震天为首的新诳派/新霸天虎(Decepticons)手中。日趋白热化的内战,迫使擎天柱等反抗者设法将火种源立方体(火种源魔方)发射进了太空,而这一神器鬼使神差落入远古地球,尾随而至的威震天也被困北极。

地球纪19世纪初,美国国家北极圈探险队领队科学家阿尔奇伯德·维特维奇(维特维奇家族先祖)在北极冰陆下意外遭遇了威震天,后者也意外将火种源魔方坐标数据烙印在了阿尔奇伯德的眼镜片上。

时间来到现代地球,为了找到威震天和火种源魔方,诳派战士眩晕、毒蝎袭击美国军事基地(伦诺克斯为首的小队侥幸躲过一劫),路障和迷乱则潜入空军一号,从秘密资料得知,要想找到威震天就必须找到维特维奇家族的那副眼镜,而它现在的拥有者是塞缪尔·“山姆”·维特维奇。

山姆是名高中生,学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史,失望之余,把眼镜放到网上拍卖,然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破车给他,这辆车恰好是自由人战士大黄蜂的伪装形态。大黄蜂帮助山姆交上了漂亮的女朋友米凯拉·贝恩斯,但他们很快就遭遇了路障等人以及第七区特种部队的围堵,但也和擎天柱、铁皮、救护车、爵士等人相识。

在神秘组织“高等动力(Hyperdynamix)”的“协助”下,美国国防部情报分析员玛姬·麦迪森和黑客格伦·惠特曼成功翻译了眩晕攻入美军卡塔尔基地系统时留下的塞星语信号,信号中的关键词,将他们与山姆、米凯拉、国防部长乔治·凯勒、幸存的伦诺克斯小队等人一起引到了西摩尔·西蒙斯的第七区总部,在那里,威震天和火种源魔方被囚在了同一屋檐下。围绕着这些被第七区方面隐瞒了一个多世纪的秘密,塞伯坦内战的衍生战线,终于在地球上展开。。。

(5)《变形金刚4:合众之力(Transformers:Powercored)》

预想的电影主题曲:林肯公园《Numb》《One Step Closer》《WE MADE IT》《Figure 0.9》

主要角色:

塞星人:“帝国首都核心区的秘密”(回忆杀/主线)

塞星人:元祖铁卫(回忆杀)

自由人:克星、千斤顶、救护车、钢锁、飞镖

诳虎:震荡波、闹翻天、残杀、群殴、断脉波、汽车大师

剧情简介:元祖铁卫是前元祖王朝麾下塞伯坦国防军的精锐力量,但就是这样的一支武装力量,也有过让其官兵胆寒的敌人。昔日,他们/她们付出巨大代价打倒了这个强敌,将它封印后深埋地下,然而,无数年后,火种源魔方的发射升空,却唤醒了这个可怕的对手。。。

上一集的战役中,惜败的威震天、碎骨魔、眩晕等人的尸体被美军沉入深海。而不甘帝国斜阳的游击军指挥官红蜘蛛,赶回了塞伯坦搬救兵。

在擎天柱的召唤下,克星、千斤顶、横炮、女塞星人阿尔西/克劳丽雅/艾丽塔等人,和曾经的塞卫二幸存矿工————钢锁,一同抵达了地球。

由于“突发事件”,红蜘蛛被困塞星,未能回来。但作为对自由人增兵的回应,他请来的救兵————以汽车大师和游击军大将闹翻天、科学家断脉波为首的增援部队,如期赶到了地球。但是。。。降临的诳派增援将士,并没有立刻向老对手及其联军“巢穴组织”发起反击,而是在给美军密布疑云和小麻烦后,潜入了阿留申的火山群岛中。

在那里,那个历史上曾让元祖铁卫们心有余悸的噩梦实体,正潜伏在岩壁之下。而它体内的秘密,极有可能将决定未来自由人与诳派两军,在地球常规战场上的胜负平衡。。。

(6)《变形金刚5:幻梦初醒(Transformers:Awakening/Awakes)》

预想的电影主题曲:林肯公园《Crawling》《New Divide》《What I've Done》

自由人:擎天柱、钢锁、大黄蜂、铁皮、横炮等众

诳虎:堕落金刚、威震天、红蜘蛛、惊天雷、隐者战士爱丽丝、声波、负载(挖地虎)等众

主要人类:一位北非老人、山姆·维特维奇、斯派克·维特维奇少校(山姆的表哥)、雷蒙德·波特(高等动力集团成员)

剧情简介:一场战争的爆发总有导火索,而有时,点燃导火索的也许是微不足道的一丝火花。

统一塞伯坦后,对恩师御天敌战后权力分配的不满,在威震天与擎天柱两个小圈子之间造成了初期难以觉察的裂痕,但御天敌及其谋士们对此的疏于防范,最终在诸多力量的共同作用下拉开了新一轮内战的帷幕。

威震天的一生,是战争的史诗,而对塞伯坦全球领袖(Prime)之位的梦寐以求,是当年驱使他投身塞星民族解放前线的动力之一,这也是他三百年后在许多同袍困惑的目光中、对内重新发动洗牌之战的动力之一。为此,他付出了生命。。。和被迫在高压海葬中做登基梦的代价。

但随着加州静海镇人类少年山姆·维特维奇突发的“精神崩溃”、一个曾血迹斑驳的第七区实验项目的悄然重启、更多神秘“流星”坠落地球,沉尸深海的威震天,正逐渐被从他的幻梦中叫醒。。。

(7)《变形金刚6:卷土重来(Transformers:Return)》

预想的电影主题曲:林肯公园《The Catalyst》《Burn it Down》《What I've Done》

主要角色:

自由人:擎天柱、御天敌、铁皮

诳虎:坷坷怪/裂骨笑(Fracture)、红蜘蛛、汽车大师、声波

拒易族:规天脉、军法曹、雷惊天、玄武岩、

剧情梗概:奠基Prime宝座的,是沉甸甸的责任。而宣战,是身为一国之君的Prime最重大最审慎的权力,因为战争是把双刃剑,而这把剑带来的损失,从来都无法轻易弥补。但甚少有领袖们领悟到这点。。。以至于战争的锋刃一次次地重新切开对手和己方身上还没完全痊愈的伤————就像塞星蛮族拒易邦人(Thetacons)和自由人帝国之间相爱相杀的关系一样。好战如威震天、震荡波,也无数次领教过拒易邦人的强硬和难缠。

战争会让人的逻辑电容麻木,战争也通过最冷酷的方式塑造人。对有的人来说,如声波,情感是战场上最不需要的东西,因为它会拖后腿。而对于总是以异样的心情看待声波的女塞星人坷坷怪/裂骨笑来说,起码的认可和温存(而不是嘲讽和漠然),是她对声波的期盼。长期的求而不得,让她变得有些神经质,也让同袍们宁愿躲着她,也不想跟她一起冲锋陷阵。

她曾认为。。现状到死都不会有变化。

但一艘被意外解除集体休眠状态的深空多用途母舰的到来,改变了一切。。。

(7.1)《变形金刚7:搏击俱乐部(Transformers:Wreck and Rule)》

剧情梗概:塞伯坦国防军(Cybertron Defence Force),或者说,后来的诳派/霸天虎(Decepticons),是塞伯坦星球上的强大武装力量之一,它曾使塞伯坦星球和广袤宇宙谈之色变。曾几何时,威震天牢牢把握着军中第一把交椅的统治地位,天下群雄接令,皆召之即来,来之必从。

如今,群雄再次云集,然而谁君谁臣,却再不好定论。。。

主要角色:

夺权派:查亚来客

诳虎:威震天、声波、震荡波、毁灭/残骸(首席护卫)、汽车大师(首席护卫)、乱世枭雄(Turmoil,首席护卫)、璇玑湖(Tarn,诳虎执法部)、青丘圣(Sage Vos,诳虎执法部)、眩晕(首席护卫,回忆)、吵闹(首席护卫,回忆)、碎骨魔(首席护卫,回忆)

自由人:擎天柱、御天敌、钢锁五人组、横炮、雷霆拯救队、铁皮、救护车、警车、大黄蜂、飞过山、翼刃

————“威震天万岁!可是。。。您该禅位了。”

————“好啊,那就根据塞南府的老规矩,角一胜负吧!”

(7.5)《变形金刚8:兵不厌诈(Transformers:All's Fair)》

剧情梗概:在通往胜利的道上,永恒的会是什么。。?

实地探访自由人官兵、巢穴官兵与诳虎官兵的日常对垒三十六计。

(7.9)《变形金刚9:成王败寇(Transformers:Roll or Rule)》

剧情梗概:塞伯坦民族尚武,亦尚竞技。而竞速游戏则是许多普通塞伯坦人挥洒速度与激情快感的重要活动,对于喜乐亦不过凡胎的自由人战士们来说更是如此————可有好久,自由人官兵们总是忙于无休止的战斗、矿冶、科研、拯救工作和补充营养(以便为下一场战役提供巨大能量),不曾有闲。。。痛痛快快地奔腾一番了,哪怕ta们是摆脱了受尽压制与折磨的塞伯坦星球,来到陌生的地球以后。。。但很快,一场在全地球多个区域展开的全地形越野拉力赛,便把几位年轻的自由人战士吸引了进去。这导致了愠怒的几位老将,奉擎天柱之命,也被这场环球比赛“吸引了进去”。。。只不过,ta们的目的是来把“闯祸”的晚辈们拖回去的。

但让大伙始料未及的是,老对手,威震天的诳虎军团,也在不知何时,悄悄加入了与自由人运动员们同台竞技的队伍。。。

公路旅行的道上,是技艺高超的同好的激情比拼。。。还是热闹之下的暗藏杀机?

(8)《变形金刚10:灭顶之灾(Transformers:Doomsday)》 预想的电影主题曲:林肯公园《The Catalyst》《Given Up》

主要角色:

自由人:御天敌、通天晓、擎天柱、钢锁、铁皮

诳虎:威震天、声波、震荡波、汽车大师、红蜘蛛、惊天雷、战车队

主要人类:西摩尔·西蒙斯、汤姆·班奈切克(第七区行政长官)、迪伦·古尔德(古尔德集团成员)、雷蒙德·波特(高等动力集团成员)

剧情梗概:

大学毕业不久的山姆·维特维奇发现,他所就职的科技企业,在其光鲜靓丽的外表之下另藏玄机。

数名多领域科学家的身亡,牵出了古老的科技机密。

数年前的那次精神崩溃,让他发现,当他的生命开始受到威胁时,他根本无人可求助:因为,包括他的兄长在内,许多熟人。。。一个接一个失踪了。

而姑父与科学家之死的背后,隐藏着一股暗流。

上一次在拉力赛场上惊心动魄的较量还未结束,擎天柱和他的自由人战士们,便开始遭遇到他们。。。尤其是对擎天柱自己来说,有史以来最纠结的挑战————既有来自不知何时已经占据有利形势的诳虎大军之外部压力;也有恩师御天敌晦暗莫明的内部立场;而一个失踪已久的老战友,已在不知不觉间把霍霍磨好的战刀架到了擎天柱的脖子上。。。

身为肩负着两个星球(一个故土家园,一个避风港湾)各自命运的领袖,擎天柱该如何决断?

————“你从来不懂如何作出艰难决断。”

————“我坚信,只要努力,总有选择。”

————“嗯,是的,所以现在我把[选择]砸到了你的头上。”

(9)《变形金刚11:绝迹时代(Transformers:Age of Vanish)》

预想的电影主题曲:林肯公园《Until it's Gone》

主要角色:

塞星人:禁闭、惊破天、某种头领战士

自由人:钢锁、救护车、擎天柱、警车、漂移、大黄蜂、探长、

主要人类:苏月明博士、约书亚、凯德·耶格尓

剧情梗概:一个城市的惨案,让一群人尝试驾驭起了他们无法想象的力量。一个城市的惨案,让另一群人不得不为和自己本无关系的债务买单。。。

————“听我一言。。。你们会后悔的。”

————“省省吧。你们的时代已经结束。”

(10)《变形金刚12:衣锦夜行(Transformers:A Prime had No Name)》

预想的电影主题曲:林肯公园《Smewhere I Belong》《Numb》*

主要角色:

塞星人:意想不到的老熟人A

自由人:意想不到的老熟人B、擎天柱、热破、钢锁、警车

主要人类:苏亦农(苏月明的大哥)

剧情梗概:二十年前,一个第七区的秘密项目引起了一场第七区的内部灾祸。两年前,一家中国高新企业秘密接过了这个尘封已久的项目,开始智造奇迹。但谁也没有想到,这个项目会打开另一扇门,开启一个崭新世界。。。并迎接回自由人/博派反抗军的两位老朋友。。。一位默默无闻的领导者。

————“据我所知,元祖早已凋零殆尽。”

————“不,你们面前就有一个。”

(11)《变形金刚13:跨环/桥接/你我之间/跨越(Transformers:Transannular/Bridging/Between You and Me/Transcend)》

预想的电影主题曲:林肯公园《The Messenger》

主要角色:

自由人:滑翔机、弹簧、补天士、通天晓、感知器、变速箱

塞星人:某种头领战士

主要人类:特蕾莎·罗德里格兹、道格拉斯·波特(雷蒙德·波特之子)、切尼·哈斯上校

剧情梗概:五年前,一场致命邂逅,让本不可能的一对人儿逐渐打破了禁忌,最终跨越了隔阂,走到了一起。五年后,这对人儿开始面对越来越严重的困境。而一切的出路,正隐藏在尤卡坦半岛墨西哥湾沿岸神秘的苍茫林海中,隐藏在一个湖下。一次近乎绝望的求爱之旅,一场险象环生的营救,就此拉开帷幕。

————“以圣母玛利亚起誓,你愿意吗?”

————“矩阵在下,我愿意。”

(12)《变形金刚14:神子行凡(Transformers:Walks among Us)》(前传电影)

预想的电影主题曲:林肯公园《The Catalyst》《Numb》

[从这部开始引出“变形金刚电影多重扩展宇宙(Transformers Cinematic Multiple Extended Universe,TCMEU)”概念,证明在本真人世界观以外,还有像G1、镜像、08、两塞领证那样的变形金刚电影平行时空存在]

主要角色:

塞星人:一位元祖和他的贴身侍卫(尖峰兵团)/一群来自G1电影时空的变形金刚(沉睡中)

第三方:来自昆泰莎的塞星殖民统治者

主要人类:亚历山大·帕尔沃斯(第七区前任行政长官)、托马斯·哈里森(一位第七区外勤特工)、汤姆·班奈切克(未来的第七区行政长官)、高等动力集团

剧情梗概:ta们都是枪口下的苟活者,ta们无法回避,无法逃离,只能以各自不同的方式对抗命运。为了拯救母星,一位元祖阴差阳错之间,被抛离神坛。。。跨越茫茫星河,穿越时间与空间,来到了一切灾难开始的那个陌生行星,地球。

————“君上,下命令吧。”

————“[这里的一切]是我们存在的[基点],没有[这里的一切],也不会有我们。”

《变形金刚15:战国时代(Transformers:Warring Era)》

战国时代1:大厦将倾(Warring Era:The Falling)(前传电影)

预想的电影主题曲:林肯公园《The Catalyst》

剧情梗概:在巍峨的庙堂上,一群人目睹了帝国广厦的倒下,直到广厦压扁ta们的最后一刻。。。?

战国时代2:风中凌乱(Warring Era:In Between)(前传电影)

预想的电影主题曲:林肯公园《Crawling》

剧情梗概:酸雨叮咚,在江畔湖湾,一群人徒劳地,在光滑的操作界面上扒拉任何能安身立命的砝码,然而这个风起云涌的时代,却没给ta们太多的选择。。。?

战国时代3:贪王联盟(Warring Era:Circle of Gula)(前传电影)

预想的电影主题曲:Ruelle《Monster》乔布隆斯基《Decepticons变奏》

剧情梗概:朱门酒肉臭,路无冻死骨,因为有一群人吃人不吐骨。。。?

战国时代4:灿烂千阳(Warring Era:Thousand Suns)(前传电影)

预想的电影主题曲:林肯公园《A light that never comes》》 乔布隆斯基《All Spark》

剧情梗概:那道光是富足,那道光是巨灾,那道光是神谕,那道光是凶兆。。。但它都挡不住一群人横跨整个塞伯坦,对它的追寻。。。

战国时代5:待众归一(Warring Era:Til All Are One)(前传电影)

剧情梗概:

苍天已死?!自诳而已。

自诳联手,清朗乾坤?

《变形金刚16:第二次握手(Transformers:The Second Handshake)》

《战国时代6:第二次握手(Warring Era:The Second Handshake)》 预想的电影主题曲:林肯公园《We Made It》《Goodgoodbye》《Numb》

Pacifi《Humbling River》

主要角色:

自由人:未定

诳虎:未定

主要人类:特蕾莎·罗德里格兹、普拉·维特维奇(斯派克·维特维奇的弟弟)、莫绍尔将军、切尼·哈斯将军

————“初次见面。很高兴认识您,同志。您来自塞星哪里?”

————“我的荣幸。我来自英灵堡。”

————“又见面了,'同志'。”

————“是啊。。。自昔日骷髅堡一别,真没想到还有握手的机会。”

(14)《变形金刚17:罪孽地带(Transformers:The Sins of)》

预想的电影主题曲:林肯公园《Guilty all the Same》

剧情梗概:罪宗,罪祖,罪父,罪兄,罪己,罪口,罪芯。

主要角色:

自由人:补天士、钢锁

第三方:一群曾经的塞星殖民统治者

————“我现在明白,无论判决如何,我们都是有原罪的。”

(15)《变形金刚18:创世纪(Transformers:Genesis)》(前传电影)

剧情梗概: 历史开始之前,有了火种源魔方,有了芯中真神。神以它们为模,创造了我等。我等曾认为吾奉真神唯一,神显必以我相。然而,历史如镜,我之相,在敌脸上;敌之相,亦在我脸上。。。

主题曲:林肯公园《HEAVY》

主要角色:

“正负两极”与十三元祖

————“你们到底谁是天使,谁是恶魔?”

————“和你们一样,都是。”

(16)《变形金刚19:危在旦夕(Transformers:On the Eage)》

预想的电影主题曲:林肯公园《when they come for me》

剧情梗概: 群雄逐鹿,尽失其手。叹鹤蚌苦相争,终尽为砧上肉。

主要角色:

自由人:擎天柱、补天士等众

诳虎:威震天、惊破天等众

第三方:意想不到的老熟人

————“天启将至,愿汝等安心回炉。”

(17)《变形金刚20:英雄本色(Transformers:The Heros)》

预想的电影主题曲:林肯公园《Leave out All the Rest》 《Breaking My Habit》

剧情梗概:三个人被困牢笼中,一群人深陷重围。大限已至,欲战胜非常险阻,须采取非常行动。。。

主要角色:

塞星人:钢锁、威震天、擎天柱及三人的战友、部下们

第三方:“正负两极”,意想不到的老熟人

全宇宙的人们

————“君上!俺~在此给你行个大礼了。”