纵横天下---分类介绍我的电影外景地的拍摄之路





这是一个始于2010年的拍摄计划，它融合了我对摄影、电影、建筑和旅游四者的理解，迄今已完成对近七百帧电影画面的拍摄对比，实际上前期拍摄计划和照片拍摄量更庞大，但由于后期进行对比时发现拍摄角度不理想等问题没有采用。后期制作时我保留了截图中的中文字幕和下载论坛水印等信息，看着会更生动有趣。

我一直坚信摄影是为自己的研究方向服务的，却又不能占用旅行的过多时间，只是个顺路去拍，之前总结过如何规划拍摄路线，原理其实和规划旅行路线一样，这次主要分类介绍作品。

为什么去拍？

1通过对比能发现城市发展的脉络，有的拍摄城区已经没落甚至被拆迁，有的则焕发着依旧青春的活力，而还有的地方却是几十年没有发展，经济处于停滞状态。

2对比时空的关系，经过对比，无不感慨物是人非，有些演员已经离世，有些树木却枝繁叶茂，而建筑却长存。

3西方城市大多是百年老地铁，手机信号不好，除非赶路，一般我尽量采取步行或巴士前往，尽量采用步行的方式时，穿梭在古老的街道，可能五十年或一百年建筑都不曾改变外观，我希望能体会导演选景的用意，更希望能进入剧情感受剧中人的悲欢离合。

如果按被拍摄外景地的寻找难度划分依次是：地标经典或周边；旅游团不去的非著名建筑，包括博物馆和美术馆；市井小巷，需要大海捞针一般的找。

1，地标景点或周边

1.1如果我计划拍摄的电影中背景本身就有著名地标，这就为我节省了很多定位时间





白宫北侧 2008《国家宝藏2》 2017年拍摄于华盛顿

白金汉宫 2011《憨豆特工2》 2016年拍摄于伦敦

白金汉宫 2011《憨豆特工2》 2016年拍摄于伦敦

英国议会大本钟应该再熟悉不过了 2002《择日而亡》 2016年拍摄于伦敦威斯敏斯特桥





远方是克里姆林宫 2004《谍影重重2》 2015年拍摄于莫斯科

惊慌失措的阿汤哥跑回驻地，背景是布拉格城堡 1996《碟中谍》 2014年拍摄于布拉格

背景是萨尔茨堡要塞 2010《危情谍战》 2014年拍摄于萨尔茨堡



透过渔人堡廊柱拍摄国会大厦 2011《锅匠，裁缝，士兵，间谍》 2014年拍摄于布达佩斯

叹息桥 运气不好赶上修缮，建筑外观被巨幅广告喷绘覆盖的相当严实 1963《来自俄国的爱情》 2010年拍摄于威尼斯

半岛酒店的石狮子 1974《金枪人》 2017年拍摄于香港

1.2通过剧情推断不是万能的，有些镜头拍摄于摄影棚或是电脑技术再现，并不是去真实存在的外景地取景，有些电影截图看似难以寻找，但只要对一座城市足够了解，就基本能分清哪些建筑是真实存在的。

议会对面的街道 2003《憨豆特派员》 2016年拍摄于伦敦

千年穹顶的码头 可以发现对面道格斯岛一直在大兴土木建造商业建筑及住宅 2016年拍摄于伦敦



面对着小黄瓜的下沉广场 2006《风暴突击者》 2016年拍摄于伦敦

克里姆林宫虽然可以买票入内参观，但也不是能随便四处走动的，事先无法通过街景和卫星图确定拍摄地点，只能现场碰运气了 2002《恐惧的总和》 2015年拍摄于莫斯科

玻璃制品店，对面是圣马可广场 1979《太空城》 2010年拍摄于威尼斯

通过谷歌街景模式计算，我怀疑这不是摄影机在陆地取景的，九龙和港岛之间有三条渡轮航线，研究一下航线就确定了拍摄的可行性 2017拍摄于香港维多利亚港

中央公园内的毕士达喷泉 2012《复仇者联盟》 2017年拍摄于纽约

2.1旅游团不去的非著名建筑

基督救世主大教堂 2014《一触即发》 2015年拍摄于莫斯科

天使堡，初期的拍摄对时间没有要求，后期力求和电影中相同的时间进行拍摄 2009《天使与魔鬼》 2010年拍摄于罗马





在泰晤士河上坐船是绝佳的交通方式，便利快捷，从泰特不列颠美术馆去泰特现代美术馆的船上顺便拍摄外景地 2015《幽灵党 》 2016年拍摄于伦敦

无畏号航母 2004《国家宝藏》 2017年拍摄于纽约

2.2参观美术馆的同时完成拍摄计划，可谓一举两得，只要找好角度，拍摄一张照片的时间很短，完全不耽误参观美术馆。

布达佩斯美术博物馆 1997《神偷谍影》 2014年拍摄于布达佩斯

背景是艺术史博物馆和英雄广场 1987《黎明生机》 2014年拍摄于维也纳

艾尔米塔什博物馆 1995《黄金眼》 2015年拍摄于圣彼得堡





国家美术馆 2014《明日边缘》 2016年拍摄于伦敦



国家美术馆 2012《天幕杀机》 2016年拍摄于伦敦

苏富比拍卖行总部 1983《八爪女》 2016年拍摄于伦敦

国会对面的国家美术馆新馆 2011《国土安全》 2017年拍摄于华盛顿



大都会艺术博物馆 1999《天罗地网》 2017年拍摄于纽约



大都会艺术博物馆 2007《我是传奇》 2017年拍摄于纽约

古根海姆博物馆 2009《跨国银行》 2017年拍摄于纽约

古根海姆博物馆 2009《跨国银行》 2017年拍摄于纽约

MOMA 由于参观时间非常紧张，我站错了拍摄方向 2011《命运规划局》 2017年拍摄于纽约





3，市井小巷，需要大海捞针一般的找

3.1通过影片中一些细节（国旗、路标、建筑局部、标语）去寻找外景地

通过搜索街道门牌号知道了确切位置，离福尔摩斯博物馆不远 2008《银行抢劫案》



走出地下通道的一幕，楼顶天线位置都没变 2008《银行抢劫案》 2016年拍摄于伦敦



通过拱门与廊柱推断应该是摄政街 2015《碟中谍5》 2016年拍摄于伦敦



通过国旗找，当时我不知道这是特拉法加广场对面，所以把焦点放在远处建筑上方的加拿大国旗上，通过在伦敦搜索加拿大字样的建筑，得知这是加拿大高级专员公署 1987《黎明生机》

背景是本地小有名气的夜总会，为了避免麻烦，我还是白天去拍吧 2015《碟中谍5》 2016年拍摄于伦敦



电影截图的右后方现代建筑是建筑大师理查德-罗杰斯设计的劳埃德保险公司大厦，现在可以看到兰特荷大厦和建筑大师诺曼福斯特的“小黄瓜”，如果当时剧照里就有小黄瓜会更好找一些 1997《明日帝国》 2016年拍摄于伦敦

通过街道名或店名搜索到的帽子店 2014 《王牌特工》

3.2假如我在前往一座城市前做了拍摄一百个电影外景地的计划，但由于找不到，没时间去，到了发现不是公共区域无法入内，或在维修，或已经拆迁，又或者到达时间与剧情不符，或一切都好就是正在下暴雨，所以实际能完美拍摄的外景地很有限。

水师提督门的后巷，维修无法入内 2015《幽灵党》 2016年拍摄于伦敦

政府办公大楼无法入内 2015《伦敦谍影》

左侧廊柱上的反光镜容易倒映出整个剧组，有趣的是剧组为了防止穿帮，拆掉了镜子留下了支架 2015《幽灵党》



经常会发现多部电影的外景地是同一个建筑 2013《速度与激情6》

3.3断断续续找了好多年也找不到的地点，只能询问当地人

求助于香港电影资料馆工作人员，毕竟我不是本地人，四五位工作人员一起帮我查资料，一系列的地点都得以定位，这是上环车站 1974《金枪人》

半个世纪前的旺角黑夜 1965《霹雳弹》







3.4真正的大海捞针式寻找，也是有推理方法的

逐一对比华尔街延河写字楼的大楼入口找到此场景，可以看到远处摄像头已经升级 1999《天罗地网》 2017年拍摄于纽约

片中提到公寓位置在荷兰公园，所以没有捷径，通过谷歌街景逐一对比联排前面的树的形状找到此场景 1997《圣徒》 2016年拍摄于伦敦

好莱坞眼中的红色苏俄是真实的吗？当然不是！实际上由于这是类特殊题材，无论是冷战期间还是现在，西方的电影虽然钟爱谍战题材，但现实不允许主创人员去啊，试想一下， 剧组向苏联政府申请拍摄反映西风压倒东风的题材，不被抓起来判刑才怪，所以剧组通常都会寻找建筑风格相近的中欧城市替代。比如这部用维也纳代替布拉迪斯拉发。如今剧院前的小树苗长成参天大树 1987《黎明生机》 2014年拍摄于维也纳

先勾勒出街道与建筑的大致关系，结合维也纳的地铁线路图，通过高架桥、轻轨、道路与剧院的位置搜索找到的





通过对比发现紧邻地铁站，这很重要，为晚间外出拍摄带来了不少便利

煤气罐改造的商业住宅综合建筑，在寻找当初只知道位于维也纳，所以就按区域在城市里寻找三个圆柱并排的建筑，当找到后发现其实是四个圆柱形建筑 1987《黎明生机》 2014年拍摄于维也纳

建筑的顶视图形状非常有特色

紧邻地铁站，这已经是郊区了，孤身一人晚上11点在异乡街上游荡，当时只知道不安全，但具体会遇到什么危险并不清楚

当时下的暴雨，伞本身已没有用，由于担心手机相机进水，草草拍了，所以位置不严谨，是个遗憾 1994《这个杀手不太冷》

2017拍摄于纽约

道路、轨道交通和楼的位置确定了

根据轨道交通这一线索，曼哈顿有两个大型车站：中央车站和宾夕法尼亚车站，看谷歌卫星图，找到车站看轨道线路，宾夕法尼亚车站的轨道是通向新泽西州，而中央车站的轨道一直是向北延伸纵贯整个曼哈顿，顺着这条延长线很快就找到了小女孩儿和大叔的家

4，具体如何运用各种软件找，我举个更具体的例子吧：

谷歌地图的视点还可以前进后退，我们来到了这栋写字楼的楼下



我看到了河，桥，再找一个标志性大楼（像台阶一样），这些信息对我来说足够了，我查电影资料通常看时光网，有足够多的电影幕后资料，这部电影故事内容是发生在越南胡志明，但当年越南没有批准电影来拍摄，所以找了曼谷来代替，并不影响剧情。

既然知道了在曼谷拍摄，下面就要用谷歌地球看曼谷，一般每个城市都有一条水系，所以河是重要参照物。这就是卫星航拍视角的曼谷，我们可以清晰地看清一条河道自北向南贯穿整个曼谷，最终流入大海，这样可以基本确定河就找到了。

接下来如何找桥呢？我放大河道，从下游开始向上，一个桥一个桥的排除，因为桥很有特点，是独立双向的

为了进一步确定，还记得找了一个白色标志性大楼吗？像台阶一样一级一级的，在谷歌地球的俯视视角我看不出来，需要用谷歌地图的街景模式来确认，视点在桥上的话是最接近白色阶梯建筑

这就完全确定了桥和楼

我们在看看电影中的视点，从一个写字楼向河方向看的，谷歌地图的视点是可以原地360度原地调整的，所以向后看可以看到这栋写字楼。大家注意看只有中间的楼是写字楼，两边的都是住宅楼。

我从没去过曼谷，我估计我到了那人家也不会允许我上楼，但根据电影剧情的发展，下面这一幕的出现让我认为我如果哪天去了当地还是有机会拍摄的。

谷歌地图的视点还可以前进后退，我们来到了这栋写字楼的楼下

放大画面，得到的就是电影的拍摄角度了







结尾：

有人用美食佳肴去衡量一座城市，有人通过诗歌文学去爱一座城，而我则是通过电影来慢慢了解一座城市的。

旅行不是买买买，同样也不止拍拍拍，这只是我旅行中的一个小爱好。

2015 《伦敦谍影》

2015 《伦敦谍影》 这是另一种作品呈现方式，有机会以后再说吧！