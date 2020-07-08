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创客联盟上映时间是什么时候？怎么样投资？

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2020-7-8 19:53:44

电影收益权认购 联系电话：17160057736 （同微信）

 

多年来，沈腾是电影综艺小品界非常出众的艺人，自带喜剧幽默感，而且表演精湛，每部电影都能引起全场观众爆笑，就像一个自带梗的人。另外，沈腾也有了很高的知名度，现在又有了一个剧目——创客联盟！队伍也很强，不仅有沈腾还有贾玲马丽艾伦！

报道摘要：

本片讲述了在大城市里为了梦想而奋斗的人们，每个人都有苦有甜，但因缘聚在一起，后面会有一段段滑稽、暖心的故事，这一群热血青年该如何实现自己的梦想，又会遇到什么困难，他们的梦想能不能成真？让我们来见证这群热血青年的生命吧！

制作公司：

北京奇时影业有限公司，是一家集影视策划、制作、发行为一体的专业影视公司，公司经营范围包括影视制作、宣传营销及优质影视作品的创意开发、项目孵化等，还兼营全国性影视娱乐活动的策划与承办等附属业务。会员参与策划制作的电影《赤壁赋》《唐山大震》《十月围城》《肩上蝶》《三人行》《建党伟业》《建军大业》《为爱而生》《我的母亲的爱》等。

成员名单：

如今最具实力和影响力的喜剧人，为顶级巨星倾力打造的喜剧明星。这里有欢笑，有梦想，更有意外的惊喜与感动。沈腾、马丽、贾玲、艾伦、郭麒麟、王大治、常远、杨迪、张双利等喜剧演员都在片中亮相。王德顺、潘斌龙、刘心等明星都会用不同的方式、不同的角色，带给观众同样的惊喜和喜悦。都市年轻人奋斗的生活内容，让人笑中有泪，泪中有味。

专注影视行业多年 丰富的经验和知识铸就专业的基石 我刚好专业 你刚好需要

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