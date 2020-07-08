什么样的电影最赚钱？ip电影能赚钱吗？

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电影 IP产品何如发展如何保护电影版权？12月18日下午，电影版权运营新趋势主题论坛在佛山南海召开。四、电影及其衍生产品版权保护运作国内学界大咖论道电影产业发展，把脉电影版权运营新趋势。佛山政协副主席朱华仙，广东省委宣传部版权与印刷局局长杨基炫出席并致辞。

近几年来，电影版权的经营一直受到业界人士和观众的关注，版权问题直接影响着电影产业的健康发展。从今年开始，佛山市在版权保护方面的工作进一步加强，出台实施了《佛山市作品著作权登记资助办法》，《佛山市版权示范单位、园区、基地和优秀作品认定资助办法》，建立了版权行政和司法保护联席会议制度等。此外，还积极鼓励影视版权交易，实际成交额的20%给予奖励，吸引了大批影视制作企业落户佛山。现有影视制作企业613家，比三年前的65家增长843%，取得了很大成效。

珠江电影集团总经理、党委副书记、董事长钱永红就佛山如何发展功夫 IP的文化衍生品提出了自己的看法。佛山沉淀了非常丰富的功夫 IP资源，她认为，应该打造功夫迷们所喜爱的品牌，还可以从动漫的方向入手，制作功夫 IP的动漫版，以各种表现形式开发功夫 IP的文化衍生产品。

另据钱永红介绍，按照省委、省政府的工作部署，珠江电影集团正在加快珠影文化创意产业园的建设，力争用三年时间将其提升为珠影粤港澳大湾区电影港，目前已获广东省版权兴业示范基地称号，并正积极推进软件正版化、影视素材资料库建设、影视档案数字化维护、影视媒体深度融合等工作。

北京知识产权法研究会竞争法专委会副秘书长刘楠则从网络新媒体、传统电视、院线的权利基础、网络运营的权利来源、购买类节目、投资类节目、自制类节目等方面，探讨了网络环境下影视版权运营的法律问题。

演讲结束后，钱永红、刘楠以及北京电影学院的张杰教授和广东原创力文化传播有限公司的黄伟明教授就电影及其衍生产品的版权保护和经营问题，结合电影《哪咤之魔童降世》进行了互动讨论。

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