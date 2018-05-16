网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天生电影狂>>一个灭霸算什么，这些反派的表现才叫惊艳！

一个灭霸算什么，这些反派的表现才叫惊艳！

加入收藏

2018-5-16 15:18:21

相信每个影迷在观看电影的过程中，或多或少都会对那些张狂而心狠手辣的反派心有余悸。

近年来，许多作品不再将反派塑造成单纯的邪恶，虽身为配角，却在有限的出场时间里，奉献了令人过目难忘的表演。而对人性的深刻挖掘，对反派角色的出色诠释，也成为寻求突破的演员证明自己的绝佳机会。

近期横扫影院的《复仇者联盟3》刷新了不少影迷的认知，因宇宙大BOSS灭霸现身，原本在漫威故事里最没存在感的反派们这次终于扬眉吐气，出尽风头。

几乎所有人都认为，这位坐拥有史以来最大规模的超级英雄当绿叶灭霸，是漫威有史以来最好的反派。

他有明确的动机，复杂的内心，步步为营克服万难，不惜付出惨痛的代价，也要完成消灭宇宙一半生命的超大使命。为了全宇宙的可持续发展，失去了一切。

灭霸的表现完全不像一个反派，倒像一个崛起的反英雄。影片最后，灭霸一个人看着日落，背影太孤寂，也许下一部会幡然醒悟也不一定，毕竟拥有时间宝石的他可以去改变任何事情。

虽然灭霸较真起来就是个强迫症，杀人只杀全宇宙的一半，只要有粉丝站定的CP必须死一个。但就偏执来说最让探长佩服的反派依旧非希斯·莱杰的小丑莫属

在《蝙蝠侠》系列电影中，小丑作为蝙蝠侠最难挣脱的噩梦，拥有多层次的复杂性格，心理阴暗，行事乖张，毫无逻辑，令人不寒而栗。

小丑在故事中，就是一个人性的对立面的人设。他对金钱、权利等都视若无物，谈判、威胁也对他毫无作用，他只想让人间变成地狱。

凭借超高的智商、无法捉摸的思维，一次又一次的挑战正义的代表们，让他们头疼不已。也许没有他的存在，蝙蝠侠这个角色就会逊色很多。

可以说小丑这个角色成就了希斯·莱杰的传奇，也是他的不幸。小丑在电影里百般折磨蝙蝠侠，而在现实中却摧毁了希斯·莱杰本人。莱杰的英年早逝成为全世界影迷心中永远的痛！

不仅国外，在国内也有很多被塑造成功的反派，不同于偏执的是他们趋于现实的无奈，令人忍不住为他们感到同情与惋惜。

这两年无论是在《绣春刀》里亦正亦邪的丁修一句：“这个人可是我的挚爱亲朋，手足兄弟啊，得加钱。”

还是《解救吴先生》里的绑匪张华，鹰一样敏锐的眼神，狼一般灵敏的嗅觉，给人的感觉总像一头蛰伏已久随时能够将猎物撕碎的野兽，但影片末尾又显现出一丝的人情味，竟让人觉得有几分魅力在其中。

还有去年被奉为神剧之一的《人民的名义》，剧中的反派们也贡献了不少精彩的表演，其中堪称爆发式表演的反派赵德汗。

虽然出场时间仅仅在前两集，但却给《人民的名义》定下了基调，后面无论吴刚饰演的达康书记、张志坚的高育良还是许亚军饰演的祁同伟，再怎么飚戏也不如侯勇前两集的爆发。

从从最初义正言辞地表示自己平时清贫，根本不可能和贪污腐败有什么关系，再到后来一步步被陆毅抓住把柄，心态崩溃连走路腿都软了。

整个过程特别有层次感 ，而他一句“穷怕了”，又让观众对这个人物多了一丝同情与惋惜，好不容易从贫穷的农村爬出来，走上仕途，因扛不住权钱的诱惑，冒着危险受贿而来的钱，结果却一分没敢花。

这种戏剧性与讽刺，侯勇将赵德汉这名贪官的形象演绎到了极致。

这是近两年里被塑造的成功反派，在以前那个港片盛行的年代，反派也是那种能够触动人心的存在。

还记得《无间道》里的刘建明，年少无知时加入了黑社会，后来接受黑社会大哥韩琛的指示加入了警队做卧底。

刘德华和梁朝伟在《无间道》里的造型很有趣，西装笔挺的刘德华是黑帮份子，而留着小胡子的梁朝伟反而是警察。

没经历过绝望的人，怎么会珍惜希望呢。

片中刘建明最后想要做一名好人，但他却因此充满了无奈与彷徨，最终他走向了人格的分裂。在无间的黑与白中，很难做出自己正确的选择，这是人生最痛苦的时刻。

有时候使人感动的不是大人物的一举一动，而是小人物内心的挣扎。

想成为一个真正的好人，但是过去的一切并不能抹去，人生就是这么无奈，并不是所有的人都能在一开始就义无反顾地选择站在正义的一方

就像今年即将上映的电影《终极代码》里，男主萧宇（吴治廷饰）从小被当做实验品受尽折磨，后被杀手组织训练成顶尖杀手。

当他拥有足够能力摆脱掌控时，却又被名为亲情的枷锁困住，成为对抗正义的致命武器。

他的人生从来都不是自己所能选择的，即使心怀正义也要为了妻女安危隐忍克制。

《终极代码》是一部具有一定“反英雄”情节的硬汉电影，用热血的动作元素与暴力的视觉效果夺人眼球，片中为配合戏里剧情而设计的飞车、打斗、爆炸之类的戏码轮番上演。

或许在别人眼里，作为亡命之徒的杀手罪无可恕，但是没有人知道恶狠狠的拳头底下是怎样为家人，为自己而不怯懦的灵魂。

杀手作为电影里常见的边缘人题材，特殊环境里人性的变化更有一些发人深思的东西存在。

在这座名为人性的牢笼里，各方势力为了自己的目的相互厮杀，这群人很难说有真正意义上的对错，他们只是从自己的利益和价值观出发选择和改变自己的立场。

当然，免不了的，有些人会在这个过程中付出惨痛的代价。

在影视史上，给你留下最深刻印象的反派还有谁呢，快来留言与大家一起分享吧，记得带上影片名字哦~~

标签： 反派(67) 灭霸(21) 复仇者联盟3(41) 终极代码(109)
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天生电影狂 13742

RSS订阅

天生电影狂

2029名成员1676个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 