暑期就刷《陈情令》，侠义传奇混搭时尚新古风

文 和运超

正在热播的大型古装传奇剧《陈情令》，由郑伟文、陈家霖联合执导，肖战、王一博、孟子义、黄振宸等主演。

原作是墨香铜臭轰动一时的网文爆款 IP 《无羁》，剧版名字《陈情令》虽然算不上响亮，但一看就有古韵，体现剧版主打古风元素的基调。全剧 50 集篇幅，相对小说本有一定删减，以五大家族的恩怨情仇为主要背景，讲述了云梦江氏故人之子魏无羡和姑苏蓝氏含光君蓝忘机偶然重遇，携手探寻往年一出神秘案件真相的故事。

目前播出十几集，争议确实有，因当前对古装剧的严格要求，最终效果和许多原著书迷期待的差距比较大。就呈现的内容看，这部剧质量还是很用心，至少前面主打还是兄弟关系，一开始就是十多年后魏无羡和蓝忘机重遇。虽然有温情亮相，但没有和男主角有多少互动，与书迷关注的故事线并没有太明显区别，原著许多当年旧事也是不断穿插的回忆，剧集呈现做一些调整也是合理。

原作融合网文界很火的种种流行元素，极有想象力。《陈情令》要将一出庞大的家族情仇、门派恩怨，以及主人公之间的复杂关系，改编为适合当前平台播出的内容，非常考验编剧和导演的功力。

如今看来，剧集的确淡化不少离奇夸张的网文特点，但也融入不少创新的内容，基本格调是“写实”，将原本虚无缥缈的幻想世界，放置在一个虚拟的古代世界观下，将文字的东西通过画面呈现，让观众觉得可信。并不是考验剧组是否肯砸钱做特效的问题，而是巧妙地运用化服道来体现故事风格，也能够为演员表演推波助澜。

像五大家族各有特定的服饰妆容，如代表姑苏蓝氏的卷云纹，代表云梦江氏的九瓣莲花纹，代表兰陵金氏的牡丹纹，都是古代传统纹饰。而蓝氏家族佩戴的抹额，相传源自秦朝。还有琴棋书画等标配道具，像剧中古琴的风范还被《人民日报》点赞，认为该剧呈现的古风韵味很有中华气质，其实就是将原作天马行空的想象转化为历历在目的文化元素，兼具娱乐性和观赏性。

《陈情令》在主要人物形象定位也尊重原作，像魏无羡和挚友蓝忘机锄奸扶弱、匡扶天下，完成自我成长，总体成长主线没有大的改动。只不过都经历许多挫折，在不同阶段的选择有过一些性格变化，为了使人物情感和恩仇行为扎根于现实情境，加强古风背景的真实感。像对魏无羡的塑造，通过种种引经据典强调他秉承江氏家训，算是为人物做一个注脚。无论结果与否，能与不能，要有勇气去挑战自我，突破自我。

肖战、王一博饰演两个男主刚出场时，从年龄看确实妆容都偏稚气，观众难免要有一个接受过程。就前面十来集兄弟情的展开，两个年轻演员的互动还是不错。剧情的节奏方面，个别地方比较拖沓，可能为了贴近原著中二人的关系。

另一方面争议最大的孟子义出场，就前面十来集看并不算“抢戏”，也就铺垫温情和江澄的伏笔，她和魏无羡的关系还没到组 CP 的程度。

总体而言，以新人为主的《陈情令》尝试在幻想武侠与古装传奇方面嫁接，杂糅当前 95 后， 00 后追捧的一些时尚元素，趋于一种平衡。随着剧情推进，大部分观众逐渐认识到《陈情令》的细心和独到。剧中像“云深不知处”等标志性场景的设计，还原度的确如官宣剧照一般精致，正如古代想象蓬莱、瀛洲一般，让观众刮目相看。

虽然官媒大赞《陈情令》弘扬文化自信显得有点飘，若说积极体现了青春正能量还是靠谱的。一些争议风波也就像魏无羡经历重重磨难，淬炼其侠义道的初心。该剧逆流而上，凭借有气质、有颜值、有话题，引领暑期第一流量大戏应该毫无悬念了。