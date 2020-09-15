《荒岛》：寻找精神栖息的“绿洲”

杨晓林

文学陕军是中国文学的一支劲旅，宝鸡文学就是这支劲旅中的中坚和虎贲。特别是长篇小说创作，屡屡惊艳文坛，扛鼎之作有吴双虎的《大禹河》、李巨怀的《书房沟》、张浩文写民国 “十八年年馑”的《绝秦书》、赵韬的《白岸》等。而赵韬的新作《荒岛》，以沉郁的“陈仓风物”和厚重的“西府掌故”，致敬众多的现实主义小说和现代主义叙事艺术，如金翅擘海，香象渡河，给多彩的宝鸡地域小说再添美学新色。

一、直面政治疯癫和精神劫难：厚重深邃、悲怆惨烈

《荒岛》是一代人的心灵史、精神磨难史。表现了半个多世纪以来中国社会的狂飙突进，既讲大河奔流，惊涛拍岸，卷起千堆雪，也讲泥沙俱下、大浪淘沙和披沙拣金。《荒岛》追求心灵实录，剖析儒商自身的矛盾人格，犀利深刻，入股入髓。既是卢梭和巴金式的忏悔录，也是对百拙千丑的控诉书。以被戕害文人的身份，对一个时代的血腥罪恶进行了悲情诉说。《荒岛》充满着马尔克斯《百年孤独》式的对疯癫政治运动和人性阴暗面绝望的悲恸，充满着艾略特《荒原》式的因失去信仰而导致的精神幻灭感。

《荒岛》比文革后以揭伤疤、宣泄情感的诸多“伤痕文学”更振聋发聩，比以对文革、十七年的历史进行反省的众多“反思小说”更醍醐灌顶。《荒岛》表现了主流媒体报道的社会转型期光辉靓丽的另一面：在私营经济和个体工商业野蛮生长的年代，整个社会看似生机勃勃，活力无限，但同时也打开了的潘多拉盒子，一切魑魅魍魉和城狐社鼠都被释放出来，世间的所有邪恶——贪婪、虚伪、诽谤、嫉妒等不邀而至，横行肆虐，人间充满着无序混乱和礼崩乐坏。人的欲望如洪水决堤，不择地不择时喷泄而出，人的本能也如虎兕出柙，恶鸟离笼，恣意猖狂。主人公布克·戴尔被政治和经济的泥石流所挟裹，欲独善其身而不得，熬煎挣扎，人生大起大落，在“荒岛”中艰难地寻找精神可以栖息的“绿洲”，寻找灵魂可以停泊的“白岸”。

二、致敬巴尔扎克和左拉：批判资本原罪，剖析劳资矛盾

《荒岛》虽然充满着中国明清市民小说和民国黑幕小说的元素，也装配着法国批判现实主义小说和自然主义小说的“部件”，但对人性的救赎依然信心满满。

民国黑幕小说虽然揭发社会上的种种罪恶和龌龊行为，却将之归结为偶然现象，并没有揭示其社会根源。加上毫无取舍地记录各种丑恶现象，其社会作用往往适得其反，沦为了诲淫诲盗，教人为恶的“犯罪教科书”。与其旨归不同，从《荒岛》中可以看到巴尔扎克的《人间喜剧》中对资产阶级暴发户血污肮脏发家史的揭露，对没落贵族的刻薄寡恩的批判，可以看到左拉的《萌芽》对情欲赤裸裸的大胆展示，对水火难容的劳资矛盾冲突的剖析，也可以看到《三言两拍》《金瓶梅》中取之无道的金钱使人放纵、癫狂和毁灭。

《荒岛》虽讲男女情欲泛滥史、讲贪官上位发迹史、讲奸商原始积累罪恶史，杂有荒诞派戏剧“暗黑现实”的色彩，但同时也讲一个知识分子的精神涅槃和浴火重生。

三、致敬私小说和自叙传小说：坦露自我、表现“本我”

《荒岛》具有浓厚的自叙传色彩，与日本私小说和郁达夫的自传体小说同声相应，同气相求，并肩比奇。私小说又称“自我小说”，盛行于日本大正年间（1912年－1925年），以田山花袋的《棉被》为滥觞，主张作者脱离时代背景和社会生活，孤立地描写个人身边琐事和心理活动，直截了当地暴露自己。郁达夫留学日本，受私小说影响，主张“文学作品，都是作家的自叙传”，在他的代表作《迟桂花》《春风沉醉的晚上》《沉沦》中，坦诚露骨，运用大量内心独白式的抒情，将自己的信仰、习惯、性格甚至病态也昭告天下，以自己的身世感受，表现了社会压迫下青年一代的精神苦闷，个人印记鲜明。与之相似，《荒岛》坦露内心情欲和本能冲动，不像很多古典小说、启蒙主义小说、浪漫主义小说、现实主义小说那样囿于传统道德的禁锢，流于生活的表象，而是深入表现主人公布克·戴尔被社会道德这个“超我”所压抑的“本我”，表现“自我”处于“一仆两主”压迫下进退维谷的窘境。

《荒岛》描述人潜意识中“冰山下的部分”——那些被压抑的生命欲望和本能，那些被禁言的情欲泛滥，忌言的性压抑和性放纵。《荒岛》赓续的是随着资本主义萌芽而兴起的中国明清市民小说如《三言两拍》《金瓶梅》的遗绪，但是蕴含地厚重的社会内容，却是那些宣扬因果报应的艳情小说无法比拟的——那就是一代人悲怆惨烈的肉体灾难和精神浩劫。

四、蹈袭反思小说叙事模式：“圣女拯救落难知识分子”

《荒岛》的叙事模式是中国古典传奇小说中“义女拯救落难公子”模式的变体——即文革后反思小说中“圣女拯救落难知识分子”的模式。

在这种叙事模式中，女性是救赎者，是天使，是圣母，有仁爱侠义之心。她们忍辱负重，仰慕知识、也崇拜知识分子的人品，不但拯救落难知识分子的身体，也拯救他们的灵魂。如张贤亮的中篇小说《绿化树》中的马缨花，《男人的一半是女人》中的黄香久等。还有谢晋电影，把政治问题变为道德问题，女性大都以受苦受难、任劳任怨的圣女形象出现：如改编自张贤亮中篇小说《灵与肉》的电影《牧马人》中的李秀芝，改编自古华同名小说《芙蓉镇》中的胡玉音，及《天云山传奇》中的冯晴岚等。还有张艺谋改编自鲍十小说《纪念》的电影《我的父亲母亲》中的招娣等。在《荒岛》中，这位圣女就是黄宁。

和这些作品相似，《荒岛》中的男主人公布克·戴尔也是落难知识分子：恃才傲物、自命清高、怜香惜玉、以“红袖添香夜读书”为失意人生的慰藉和寄托。如传统文人那样“菊残犹有傲霜枝”，耿介正直，多情多义、快意恩仇。同时也如马尔克斯的《霍乱时期的爱情》中的男主人公一样藕丝难杀，对心心所念之人怀有终天之思，在男女关系中灵肉分离，对爱情执着到老，至死方休。

五、多视角叙事形成复调和鸣，多个结局余味隽永

《荒岛》艺术手法锐意创新，叙事形式不落窠臼。《荒岛》悲情人物众多，诡异事件纷至沓来，奇人奇事层见叠出，可谓万象森罗。作者笔法奇崛老到，每每讲述一个情节，便能使牵涉其中的人物穷形尽相。叙事人是多人多视角，营造了一种魔幻化的现实：致敬现代主义电影的开山之作，奥森·威尔斯执导的传记体电影《公民凯恩》，多人讲一个人的事；致敬黑泽明探讨人性复杂性的经典电影《罗生门》，多人讲一件事。特别是布克·戴尔灵魂作为叙事人的切入，类似多重人格电影中本我和自我的对话，形成复调和鸣。小说布局了多个结尾，与80年代杨延晋执导的“伤痕电影”《小街》类似，这样匠心独具的开放性结局使得作品主旨多元多义，余味隽永。

结语

《荒岛》探析生存欲望和生命本能，解剖和针砭上个世纪下半页迄今中国社会的痼疾和新病，讲人生的荒诞、讲人性的异化、讲拜物教下人的疯狂与堕落，也讲“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明”，具有深刻的历史反思价值。

作为一孔之见，难免牖中窥日，井底观天，姑妄言之，不揣浅陋，求教于方家。

（杨晓林，陕西宝鸡人，同济大学电影研究所所长，编剧，教授，博士生导师）。