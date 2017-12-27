《威尔和格蕾丝第九季》：十一年后归来，依然是王者之姿

对于我朝很多观众来说，可能很多人并不知道《威尔和格蕾丝》这部经典喜剧。毕竟作为一部以Gay和腐女做招牌，并且在06年就已经完结的美剧，在原本就传播途径不多的我国美剧市场里更是很难走入大多数人的视野。这实在是很可惜的一件事情，暂且不论现在同性题材影视作品的风靡，单且只以喜剧来谈论，《威尔和格蕾丝》都是一部千锤百炼值得所有人一看的经典喜剧作品。 事实上在美国播出的当年，《威尔和格蕾丝》与同台的《老友记》并驾齐驱，和《欢乐一家亲》一起撑起了NBC当时喜剧霸主的天下。开播8年拿下了16个艾美奖，更是历史性的拿下了艾美剧集和演员奖项大满贯。4位主演在当年竞争白热化的喜剧黄金年代里，依然不逞多让的拿下了5个艾美演员奖，创造的记录成功让《威尔和格蕾丝》晋升整个美剧史上第三，也是仅有的三部达成了此成就的美剧。

要知道，拿下这些记录，他们凭借的可是一部以gay和腐女这样即使在今天的全世界都存在巨大争议和阻力的角色，但以此也可以一窥这部剧集的伟大与出色。2006年《威尔和格蕾丝》8季完结，NBC曾经辉煌了几十年的喜剧霸业也轰然坍塌，之后NBC推出的喜剧再也没有像《威尔和格蕾丝》《欢乐一家亲》这般叫好又叫座。

作为喜剧，其实《威尔和格蕾丝》的剧情架构跟当时的其他喜剧并无太大差别，都是围绕几个纽约男女的生活与感情展开。但《威尔和格蕾丝》独特在两位男主角均是gay，而两位女主角，一位跟男主角有着剪不断理还乱的感情纠葛，另一位本身也半弯不直，这样的角色设置让《威尔和格蕾丝》立马从一众千篇一律的喜剧中跳脱了出来。

will是一名律师，grace是一名室内装潢设计师，两人在大学时期曾经交往过，也正是这段交往让will坦然的面对自己的性取向，而两人也在分分合合后最终将这份感情升华成亲人般的存在；Will是个标准的纽约年轻精英人设，学历高工作好收入佳，但作为一个一直被男二Jack讥讽为颜值撑死只能打6分的Gay,will的性格有些敏感自卑；Grace设定为在犹太人，在她的身上把美国人对犹太人的刻板印象发挥到了极致——在小事上自私小气爱贪小便宜，但在大事上却公正严明一身刚正不阿的正气；Jack是will的朋友，也是will在探索真实自我路上的导师，但不要就以为jack是个严肃学究般的存在，正好相反，jack是个找不到工作的不入流演员，行为举止着装打扮肤浅夸张而华丽，整天勾三搭四，是个十足十的骚浪贱；Karen是grace的设计室招来的助手，但事实上作为一名腰缠万贯的社会名流，karen每天做的就是喝酒吃药迟到，以挖苦讽刺grace的衣着打扮感情生活和吃grace豆腐为主要工作内容。

从这样的角色设置就能看出来，《威尔和格蕾丝》是一部不走寻常路的喜剧。而看过后你就会发现，岂止是不走寻常路，根本就是无限放飞自我。《威尔和格蕾丝》最大的特点就是放的很开，玩的很欢。因为在本身定位上，《威尔和格蕾丝》没有走其他喜剧的传统合家欢路数，而是开创性的走上了一条犀利毒舌向的喜剧大道。美国历史、实事、文化、典故、名人，甚至是英语文化本身，都在编剧的生花妙笔之下转变成了爆笑的毒舌台词和情节。而植根于美国同性恋文化的剧情基础，使得性向、性别、种族，这些美国社会争论不休的问题，也同样被《威尔和格蕾丝》信手拈来给自己添砖加瓦。这使得《威尔和格蕾丝》在立意和深度上显得真而大胆，彻底超越了大多数只以逗乐为唯一目的的喜剧的层次。即使是美剧常见的荤段子，也在编剧的深厚功底下打造的艳而不俗，荤而不显，其深厚的艺术造诣是后来同样模仿这种风格的《破产姐妹》望尘莫及的。

《威尔和格蕾丝》在当年仅仅播出两季后就横扫了当年的艾美奖，在同一届艾美奖上拿下了最佳喜剧和最佳喜剧男女配三个重量级大奖。最佳喜剧是对于剧集整体的肯定，而两个演员奖则是对其演技精湛的演员的重要肯定，而这也是让《威尔和格蕾丝》能名声大燥的重要因素之一。

《威尔和格蕾丝》是一部不多见的肢体喜剧，在演绎上更强调演员的肢体喜剧表现。而剧中的Jack和karen两位的演员则是难得一遇的肢体喜剧天才，两人对角色的演绎，夸张而性感，神经而可笑，愚蠢而睿智，时而让人觉得肤浅如纸，时而又让人觉得深不可测。《威尔和格蕾丝》中的Jack和Karen可谓把喜剧中的“贱精”角色演绎到了极致，前无古人后无来者，两位演员也凭借此二角色至今都保持着四次拿下演员工会奖的记录。

除了艺术造诣深厚的剧本设计和演员的精湛演技外，《威尔和格蕾丝》还有一大看点就是出其不意的豪华客串阵容。除了影视圈一众知名演技派戏骨喜欢来和四位主演彪戏外，更因为美国同性恋文化与流行文化和百老汇的渊源，使得剧集吸引到了很多流行音乐和百老汇明星加盟。比如，cher、麦当娜、Elton john、janet jackson、j lo、布兰妮等着这些流行音乐界的天王天后都无一例外的出现在了《威尔和格蕾丝》的客串阵容里，吸引力和号召力可谓不强大。

2006年，在陪伴了美国人民8年之后，《威尔和格蕾丝》选择了结束。至此这部美剧喜剧黄金时代最后一部招牌剧的落幕，也象征着美剧喜剧黄金时代的彻底结束。事实上即使是现在，如果你看过这部喜剧的话，很多人一定会讶异，《威尔和格蕾丝》这样题材前卫意识深远的喜剧作品，美国人居然早在1998年就做了出来。而且其意识形态和表现形式，甚至在今天，也是大部分人不敢于尝试和深入的。

2017年，在《威尔和格蕾丝》落幕整整11年后，NBC却忽然宣布重启了这部具有划时代意义的经典喜剧，这实在是一个无比振奋人心的消息。纵观2006年至今，虽然每年都有无数的喜剧被开发和播出，但这波新成长起来喜剧几乎都无一例外的失去了90年代喜剧的精神风骨，他们要么沦为单纯的为逗乐服务的纯笑点工具而让人越来越笑不出来，要么在深度上浅尝辄止越来越肤浅，90年代喜剧那种酣畅淋漓，让人拍案叫绝的奇思妙想已经彻底消失不见。

9月28日《威尔和格蕾丝》第九季正式播出，看过后不禁让人感慨万千，再次勾起了我们对90年代的怀念。从第一集的第一个画面开始，依然还是那种熟悉的感觉和味道。虽然经历了十一年的断层，第九季的《威尔和格蕾丝》在整体表现上还无法和当年巅峰时期的自己比肩，但为了保证原汁原味连化妆师都没变得制作团队，仅仅在磨合期制作出前7集就已经表现出了远超当下所有喜剧的功底和素质。演员的演绎依然出色，让人怀念的毒舌向台词依然犀利，更何况每一集都有新的明星加盟客串，这样诚意满满的回归怎么不让人喝彩。

当然，不可否认，十一年的时光，让四位主演青春不在，但流逝的时间可以拉扯走外表的灿烂，可内里的光彩是纵使再长的时光也冲刷不走的。

《威尔和格蕾丝》就是这样一个实力强悍的招牌喜剧，不仅是观众对于其回归抱有巨大的热情，回归首播就拿下了过3的收视率，播出的7集全部登顶播出时段收视冠军；而广大的美国媒体也给予了高度的评价，是今年难得的媒体评分上了80分的剧集，播出7集就拿下两个金球奖提名，之后更是被美国《娱乐周刊》评选为2017年美国娱乐界的年度大事件之一。

对于当下的很多人来说，可能90年代的喜剧有点遥远，而且资源获取受限，使得大多数人很难一睹90年代经典喜剧的风采，也很难理解为何90年代会被称为美剧喜剧的黄金年代。但好在，今年有回归的《威尔和格蕾丝》第九季，看过后你一定会明白，与喜剧黄金年代的招牌剧集比起来，当下的喜剧的差距到底有多大。

所以，如果你已经错过了《威尔和格蕾丝》前八季，那一定记得，不要再错过今年播出的《威尔和格蕾丝》第九季。