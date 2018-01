社会社会 ——《去他妈的世界第1季》 **《去他妈的世界第1季》片名The End Of The Fucking World Season 1(2017)。 这是一部集结了青春惊悚黑色元素的英剧,由英国 E4频道和Netflix合作,改编自查尔斯·福斯曼的同名漫画小说。 男主角 James是一名17岁的少年,幼年目睹母亲在自己眼前自杀,自此情感缺失,对什么事物都没有感觉,甚至把自己的手放进油锅也没有感觉。女主角Alyssa是James的同学,和母亲一起生活在继父家里,看身边的一切事物都觉得很不爽,继父若有若无的性暗示更是令人心烦。 就是这两个身处叛逆期的青少年,因为有着对周围事物共同的憎恶,于是走到了一起。两人结伴离家出走,一路上遇到了形形色色的怪人怪事,来自不同阶层不同职业的人给他们扎扎实实的上了一堂社会课,也让他们原本觉得操蛋的生活变得可爱起来。 这个社会就是这样,出淤泥而不染的人看到社会的阴暗面会觉得十分恶心,叛逆心理作祟时,这些人就会搞出一些动静来,证明自己是不是和这个社会一样肮脏。但很快社会就会用更加过分更加令人发指的丑恶,让你认识到,原先见到的肮脏真不算什么。历经丑恶,最后我们只能发一张斗图 “社会社会”聊表心意。 本剧很丧,就是表现了青少年对当今社会的不满、恐惧和惊慌。所幸他们是青少年,有资本可以叛逆,年轻就是叛逆的资本,他们可以拍拍屁股离家出走,而成家立业上有老下有小的人,早就丧失了叛逆的资格。也只有青少年可以比出中指,对着老天大骂一声 fvck。 一个是不懂拒绝的 James,一个是不懂规矩的Alyssa。两人本性都是很好的孩子,他们最大的不幸就是原生家庭的不幸,如果没有亲眼目睹母亲自杀,或者没有那个毒贩老爹的抛弃妻子,James和Alyssa肯定不会这么叛逆。James在体验过社会后,连给一只小狗安乐死都做不到,而Alyssa在超市偷内裤和其后找回走丢幼儿的经历,也足以证明她本是一个好孩子。 同时,爱能够带来令人变好的神奇力量。 James和Alyssa当初走到一起也是巧合,而随着共同经历、共同成长,他们俩能相互爱慕、相互扶持走回正道。经历了一系列操蛋的事情后,正如James所说,“明白了人对彼此的意义,因为幸而有你。”这就是爱情的力量。在荷尔蒙的作用下,做什么事情都显得很有趣。如果每人都能遇到那个令你心动的人,何尝不是幸事。 17岁的他们敢如此叛逆,我们17岁的时候在干吗?或许我们不能像他们一样叛逆,但我们可以通过他们的经历,了解到人对彼此的意义。 时间一分一秒 滴答滴答滴答滴 要如何 才能尽快结束这场闹剧 让我想起以前看 《猜火车》觉得他们很屌 没想到 现在自己也被提名最佳男主角 对于未来 只有一个问号 我背号 23 为什么不是麦可乔丹 反而像 麦克鸡块变成廉价套餐 上一页12下一页

标签: 犯罪(2095) 英国(928) 剧情片(2856) 小成本(1269) 英剧(242)

