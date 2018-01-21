社会社会 ——《去他妈的世界第1季》

**《去他妈的世界第1季》片名The End Of The Fucking World Season 1(2017)。

这是一部集结了青春惊悚黑色元素的英剧，由英国 E4频道和Netflix合作，改编自查尔斯·福斯曼的同名漫画小说。

男主角 James是一名17岁的少年，幼年目睹母亲在自己眼前自杀，自此情感缺失，对什么事物都没有感觉，甚至把自己的手放进油锅也没有感觉。女主角Alyssa是James的同学，和母亲一起生活在继父家里，看身边的一切事物都觉得很不爽，继父若有若无的性暗示更是令人心烦。

就是这两个身处叛逆期的青少年，因为有着对周围事物共同的憎恶，于是走到了一起。两人结伴离家出走，一路上遇到了形形色色的怪人怪事，来自不同阶层不同职业的人给他们扎扎实实的上了一堂社会课，也让他们原本觉得操蛋的生活变得可爱起来。

这个社会就是这样，出淤泥而不染的人看到社会的阴暗面会觉得十分恶心，叛逆心理作祟时，这些人就会搞出一些动静来，证明自己是不是和这个社会一样肮脏。但很快社会就会用更加过分更加令人发指的丑恶，让你认识到，原先见到的肮脏真不算什么。历经丑恶，最后我们只能发一张斗图 “社会社会”聊表心意。

本剧很丧，就是表现了青少年对当今社会的不满、恐惧和惊慌。所幸他们是青少年，有资本可以叛逆，年轻就是叛逆的资本，他们可以拍拍屁股离家出走，而成家立业上有老下有小的人，早就丧失了叛逆的资格。也只有青少年可以比出中指，对着老天大骂一声 fvck。

一个是不懂拒绝的 James，一个是不懂规矩的Alyssa。两人本性都是很好的孩子，他们最大的不幸就是原生家庭的不幸，如果没有亲眼目睹母亲自杀，或者没有那个毒贩老爹的抛弃妻子，James和Alyssa肯定不会这么叛逆。James在体验过社会后，连给一只小狗安乐死都做不到，而Alyssa在超市偷内裤和其后找回走丢幼儿的经历，也足以证明她本是一个好孩子。

同时，爱能够带来令人变好的神奇力量。 James和Alyssa当初走到一起也是巧合，而随着共同经历、共同成长，他们俩能相互爱慕、相互扶持走回正道。经历了一系列操蛋的事情后，正如James所说，“明白了人对彼此的意义，因为幸而有你。”这就是爱情的力量。在荷尔蒙的作用下，做什么事情都显得很有趣。如果每人都能遇到那个令你心动的人，何尝不是幸事。

17岁的他们敢如此叛逆，我们17岁的时候在干吗？或许我们不能像他们一样叛逆，但我们可以通过他们的经历，了解到人对彼此的意义。

时间一分一秒 滴答滴答滴答滴

要如何 才能尽快结束这场闹剧

让我想起以前看 《猜火车》觉得他们很屌

没想到 现在自己也被提名最佳男主角

对于未来 只有一个问号

我背号 23 为什么不是麦可乔丹