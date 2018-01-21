网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>社会社会——《去他妈的世界第1季》

社会社会——《去他妈的世界第1季》

加入收藏

2018-1-21 22:45:47

社会社会——《去他妈的世界第1季》

**《去他妈的世界第1季》片名The End Of The Fucking World Season 1(2017)。

 

这是一部集结了青春惊悚黑色元素的英剧，由英国E4频道和Netflix合作，改编自查尔斯·福斯曼的同名漫画小说。

 

男主角James是一名17岁的少年，幼年目睹母亲在自己眼前自杀，自此情感缺失，对什么事物都没有感觉，甚至把自己的手放进油锅也没有感觉。女主角Alyssa是James的同学，和母亲一起生活在继父家里，看身边的一切事物都觉得很不爽，继父若有若无的性暗示更是令人心烦。

 

就是这两个身处叛逆期的青少年，因为有着对周围事物共同的憎恶，于是走到了一起。两人结伴离家出走，一路上遇到了形形色色的怪人怪事，来自不同阶层不同职业的人给他们扎扎实实的上了一堂社会课，也让他们原本觉得操蛋的生活变得可爱起来。

 

这个社会就是这样，出淤泥而不染的人看到社会的阴暗面会觉得十分恶心，叛逆心理作祟时，这些人就会搞出一些动静来，证明自己是不是和这个社会一样肮脏。但很快社会就会用更加过分更加令人发指的丑恶，让你认识到，原先见到的肮脏真不算什么。历经丑恶，最后我们只能发一张斗图“社会社会”聊表心意。

 

本剧很丧，就是表现了青少年对当今社会的不满、恐惧和惊慌。所幸他们是青少年，有资本可以叛逆，年轻就是叛逆的资本，他们可以拍拍屁股离家出走，而成家立业上有老下有小的人，早就丧失了叛逆的资格。也只有青少年可以比出中指，对着老天大骂一声fvck。

 

一个是不懂拒绝的James，一个是不懂规矩的Alyssa。两人本性都是很好的孩子，他们最大的不幸就是原生家庭的不幸，如果没有亲眼目睹母亲自杀，或者没有那个毒贩老爹的抛弃妻子，James和Alyssa肯定不会这么叛逆。James在体验过社会后，连给一只小狗安乐死都做不到，而Alyssa在超市偷内裤和其后找回走丢幼儿的经历，也足以证明她本是一个好孩子。

 

同时，爱能够带来令人变好的神奇力量。James和Alyssa当初走到一起也是巧合，而随着共同经历、共同成长，他们俩能相互爱慕、相互扶持走回正道。经历了一系列操蛋的事情后，正如James所说，“明白了人对彼此的意义，因为幸而有你。”这就是爱情的力量。在荷尔蒙的作用下，做什么事情都显得很有趣。如果每人都能遇到那个令你心动的人，何尝不是幸事。

 

17岁的他们敢如此叛逆，我们17岁的时候在干吗？或许我们不能像他们一样叛逆，但我们可以通过他们的经历，了解到人对彼此的意义。

 

时间一分一秒 滴答滴答滴答滴

要如何 才能尽快结束这场闹剧

让我想起以前看 《猜火车》觉得他们很屌

没想到 现在自己也被提名最佳男主角

对于未来 只有一个问号

我背号23 为什么不是麦可乔丹

反而像 麦克鸡块变成廉价套餐

 

上一页12

标签： 犯罪(2095) 英国(928) 剧情片(2856) 小成本(1269) 英剧(242)

8.2 

去他*的世界 (2017)

影评(2)

收藏(58)

去他*的世界/The End Of The F***ing World(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8028931/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207730名成员8476个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 