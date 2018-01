画面博眼球 ——《血路狂飙第1季》 **《血路狂飙第1季》片名Blood Drive (2017),别名血路狂奔。 一部以血腥暴力为卖点的美剧。 本剧故事发生 1999年的加利福尼亚,在那个时代我们平常熟悉的一切发生了变化。石油已经成了及其珍贵的资源,油价疯涨,汽车想要跑起来,需要付出极大的代价。好在聪明的人类想出了用人血替代石油的法子,公路上那些跑的飞飞的汽车都是靠人血驱动。 在这个大背景下,一个超级大集团心脏公司掌控着全国一切事物,他们利用毒品让人类上瘾,进而控制改造人类,在健康人身上插满管子,吸取血液。和心脏公司有千丝万缕联系的地下赛车节目,举办了一场地下赛车,赢家可以获得一千万美元,他们通过各种方法,让男女主角成为赛车手,并且不断刺激选手,让比赛不断呈现血腥暴力场景。 本剧以西部风混搭未来末世风,男女主角的公路狂飙戏份负责西部风,男女配角的深入敌后戏份负责未来末世风。最后两方人马汇合,以末世科幻风收尾。最后收尾填坑时,采用类似《禁闭岛》的设定,警察是假,演员是真,最后一切以精神病人强行解释。 本剧主打就是血腥、暴力、色情元素。绞肉机大绞活人,食人族组团开黑店,疯魔病人啃噬疤面杀手,血浆满天飞。一言不合就开打,十八般兵器轮番上阵,坚决贯彻不要怂就是干。女主角低胸短裤紧身衣棒棒糖,女配角各种制服轮番上阵,男主角男配角浑身腱子肉,在官方黑粗长马赛克下,很克制的卖肉。 为了致敬《刑房》,本剧的画面费了不少心思,但除了这些致敬元素,剩下的基本都是博眼球的设定。几名角色设置过于单调,矛盾冲突显得很刻意,正义感爆棚的男主角转眼就杀人如麻成了冠军,苦苦寻找妹妹的女主角打到最后发现妹妹才是幕后黑手 ……说实话这个剧情很作,撑不起这个末世世界观。当然B级片不能深究剧情,本身他们的卖点就是猎奇画面,而不是剧情。 本剧除了血腥暴力的视觉刺激,无他,可能和出品电视台 Syfy有关,Syfy既不能露点,也不能太出格,拍的结果就是呈现束手束脚之感。Syfy的硬货还真是不多,如果把这个题材给Starz拍的话,肯定会有不一样的效果。 画面博眼球, 设定略陈旧。 上一页12下一页

标签: 犯罪(2097) 美国(7906) 科幻(3091) 荒诞(211) 动作片(1256) 血腥(508) 美剧(2126)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.