网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>画面博眼球——《血路狂飙第1季》

画面博眼球——《血路狂飙第1季》

加入收藏

2018-1-24 19:44:38

画面博眼球——《血路狂飙第1季》

**《血路狂飙第1季》片名Blood Drive (2017)，别名血路狂奔。

 

一部以血腥暴力为卖点的美剧。

 

本剧故事发生1999年的加利福尼亚，在那个时代我们平常熟悉的一切发生了变化。石油已经成了及其珍贵的资源，油价疯涨，汽车想要跑起来，需要付出极大的代价。好在聪明的人类想出了用人血替代石油的法子，公路上那些跑的飞飞的汽车都是靠人血驱动。

 

在这个大背景下，一个超级大集团心脏公司掌控着全国一切事物，他们利用毒品让人类上瘾，进而控制改造人类，在健康人身上插满管子，吸取血液。和心脏公司有千丝万缕联系的地下赛车节目，举办了一场地下赛车，赢家可以获得一千万美元，他们通过各种方法，让男女主角成为赛车手，并且不断刺激选手，让比赛不断呈现血腥暴力场景。

 

本剧以西部风混搭未来末世风，男女主角的公路狂飙戏份负责西部风，男女配角的深入敌后戏份负责未来末世风。最后两方人马汇合，以末世科幻风收尾。最后收尾填坑时，采用类似《禁闭岛》的设定，警察是假，演员是真，最后一切以精神病人强行解释。

 

本剧主打就是血腥、暴力、色情元素。绞肉机大绞活人，食人族组团开黑店，疯魔病人啃噬疤面杀手，血浆满天飞。一言不合就开打，十八般兵器轮番上阵，坚决贯彻不要怂就是干。女主角低胸短裤紧身衣棒棒糖，女配角各种制服轮番上阵，男主角男配角浑身腱子肉，在官方黑粗长马赛克下，很克制的卖肉。

 

为了致敬《刑房》，本剧的画面费了不少心思，但除了这些致敬元素，剩下的基本都是博眼球的设定。几名角色设置过于单调，矛盾冲突显得很刻意，正义感爆棚的男主角转眼就杀人如麻成了冠军，苦苦寻找妹妹的女主角打到最后发现妹妹才是幕后黑手……说实话这个剧情很作，撑不起这个末世世界观。当然B级片不能深究剧情，本身他们的卖点就是猎奇画面，而不是剧情。

 

本剧除了血腥暴力的视觉刺激，无他，可能和出品电视台Syfy有关，Syfy既不能露点，也不能太出格，拍的结果就是呈现束手束脚之感。Syfy的硬货还真是不多，如果把这个题材给Starz拍的话，肯定会有不一样的效果。

 

画面博眼球，

设定略陈旧。

 

 

上一页12

标签： 犯罪(2097) 美国(7906) 科幻(3091) 荒诞(211) 动作片(1256) 血腥(508) 美剧(2126)

6.5 

血路狂飙 (2017)

影评(1)

收藏(52)

血路狂飙/Blood Drive(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8029128/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207730名成员8477个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 