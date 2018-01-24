画面博眼球 ——《血路狂飙第1季》

**《血路狂飙第1季》片名Blood Drive (2017)，别名血路狂奔。

一部以血腥暴力为卖点的美剧。

本剧故事发生 1999年的加利福尼亚，在那个时代我们平常熟悉的一切发生了变化。石油已经成了及其珍贵的资源，油价疯涨，汽车想要跑起来，需要付出极大的代价。好在聪明的人类想出了用人血替代石油的法子，公路上那些跑的飞飞的汽车都是靠人血驱动。

在这个大背景下，一个超级大集团心脏公司掌控着全国一切事物，他们利用毒品让人类上瘾，进而控制改造人类，在健康人身上插满管子，吸取血液。和心脏公司有千丝万缕联系的地下赛车节目，举办了一场地下赛车，赢家可以获得一千万美元，他们通过各种方法，让男女主角成为赛车手，并且不断刺激选手，让比赛不断呈现血腥暴力场景。

本剧以西部风混搭未来末世风，男女主角的公路狂飙戏份负责西部风，男女配角的深入敌后戏份负责未来末世风。最后两方人马汇合，以末世科幻风收尾。最后收尾填坑时，采用类似《禁闭岛》的设定，警察是假，演员是真，最后一切以精神病人强行解释。

本剧主打就是血腥、暴力、色情元素。绞肉机大绞活人，食人族组团开黑店，疯魔病人啃噬疤面杀手，血浆满天飞。一言不合就开打，十八般兵器轮番上阵，坚决贯彻不要怂就是干。女主角低胸短裤紧身衣棒棒糖，女配角各种制服轮番上阵，男主角男配角浑身腱子肉，在官方黑粗长马赛克下，很克制的卖肉。

为了致敬《刑房》，本剧的画面费了不少心思，但除了这些致敬元素，剩下的基本都是博眼球的设定。几名角色设置过于单调，矛盾冲突显得很刻意，正义感爆棚的男主角转眼就杀人如麻成了冠军，苦苦寻找妹妹的女主角打到最后发现妹妹才是幕后黑手 ……说实话这个剧情很作，撑不起这个末世世界观。当然B级片不能深究剧情，本身他们的卖点就是猎奇画面，而不是剧情。

本剧除了血腥暴力的视觉刺激，无他，可能和出品电视台 Syfy有关，Syfy既不能露点，也不能太出格，拍的结果就是呈现束手束脚之感。Syfy的硬货还真是不多，如果把这个题材给Starz拍的话，肯定会有不一样的效果。

画面博眼球，