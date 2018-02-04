全火力自黑 ——《美谍入俄记第1季》

**《美谍入俄记第1季》片名Adaptation / Адаптация(2017)。

喜剧类型俄剧。本剧的设定和前一部俄剧《战斗民族养成记》很类似，《战斗民族养成记》讲述的是一名美国记者渐渐融入俄罗斯生活的过程，《美谍入俄记》更进一步，讲述一名美国 CIA特工逐渐融入俄罗斯社会的经历。

美国 CIA特工艾维奉命前往俄罗斯西伯利亚的俄天然气开采公司，要应聘潜入该公司，窃取俄罗斯人的最新开采天然气技术。这是整个故事的初始，但随着艾维在俄罗斯生活起来后，艾维发现这个任务并不是那么简单，原本在美国CIA总部受训学习的东西，大多数用不上，很多还会适得其反。

《战斗民族养成记》中俄罗斯人自黑起来就是不遗余力，到了《美谍入俄记》中，火力丝毫不减，将自黑焦点从文化领域转移到整个社会，尤其是官僚体系。我们熟悉的官僚主义、形式主义，在俄罗斯可是家常便饭，想凭借自己的实力和官方程序办事，拿你办不了什么事情。剧中台词说的好，找关系办事只是举手之劳，啥都不欠，不走后门反而会欠人家人情。从上至下都是这种认识，所见之处都是在送礼托关系、巴结走后门。

初到俄罗斯的艾维对此毫不了解，还想凭着自己扎实的专业知识，在俄气领导面前秀一把。艾维本以为会得到俄气总经理的夸奖， “XX秀都没你秀”，结果总经理觉得艾维不懂规矩，立马将艾维辞退了。窃取天然气开采技术的第一步就搁浅，这个当初设计的剧本完全不同。艾维痛定思痛，决定入乡随俗，按着俄罗斯的套路玩。

除了在人情世故方面全力自黑，在基础设施上，本剧也丝毫没有吝啬火力。最高级的火车甚至不如我们早已淘汰的绿皮车，想找个 WIFi都要求爷爷告奶奶……

剧中黑色荒诞戏份很多，很多设计能让人会心一笑，因为这些都是我们平日里随处可见的不合规矩之处，偏偏发生在别人身上时显得那么可笑。想办实事的人，最终都要被一群不想干实事的人拖垮，即便不能改变这种情况，那我们还是可以随性地嘲笑一下。很多时候，我们会忘记艾维到底是来俄罗斯干嘛的，我们会觉得艾维就是代表俄气在谈判，这就是同化的威力吧。

和《战斗民族养成记》一样，《美谍入俄记》中男女演员都很漂亮，看着十分养眼。偏偏他们之间的感情线充满波折，很多戏剧冲突都集中在他们逐渐增强的感情线上，看着让人很是纠结。越是般配的人儿，编导越是不让他们那么轻易的在一起。

《美谍入俄记》和《战斗民族养成记》一样，都是在自黑的同时，介绍俄罗斯的风土人情，让外人在不经意间找到认同感。一方面是兄弟姐妹朋友们之间的真挚友情，别看平时大家都是神经大条，但关键时候，绝对会为朋友两肋插刀；另一方面就是毛妹们火辣辣的爱，敢爱敢恨，绝不拖泥带水。

开最大的俄罗斯脑洞，

看最深的俄罗斯自黑，

交最铁的俄罗斯哥们，