全火力自黑 ——《美谍入俄记第1季》 **《美谍入俄记第1季》片名Adaptation / Адаптация(2017)。 喜剧类型俄剧。本剧的设定和前一部俄剧《战斗民族养成记》很类似,《战斗民族养成记》讲述的是一名美国记者渐渐融入俄罗斯生活的过程,《美谍入俄记》更进一步,讲述一名美国 CIA特工逐渐融入俄罗斯社会的经历。 美国 CIA特工艾维奉命前往俄罗斯西伯利亚的俄天然气开采公司,要应聘潜入该公司,窃取俄罗斯人的最新开采天然气技术。这是整个故事的初始,但随着艾维在俄罗斯生活起来后,艾维发现这个任务并不是那么简单,原本在美国CIA总部受训学习的东西,大多数用不上,很多还会适得其反。 《战斗民族养成记》中俄罗斯人自黑起来就是不遗余力,到了《美谍入俄记》中,火力丝毫不减,将自黑焦点从文化领域转移到整个社会,尤其是官僚体系。我们熟悉的官僚主义、形式主义,在俄罗斯可是家常便饭,想凭借自己的实力和官方程序办事,拿你办不了什么事情。剧中台词说的好,找关系办事只是举手之劳,啥都不欠,不走后门反而会欠人家人情。从上至下都是这种认识,所见之处都是在送礼托关系、巴结走后门。 初到俄罗斯的艾维对此毫不了解,还想凭着自己扎实的专业知识,在俄气领导面前秀一把。艾维本以为会得到俄气总经理的夸奖, “XX秀都没你秀”,结果总经理觉得艾维不懂规矩,立马将艾维辞退了。窃取天然气开采技术的第一步就搁浅,这个当初设计的剧本完全不同。艾维痛定思痛,决定入乡随俗,按着俄罗斯的套路玩。 除了在人情世故方面全力自黑,在基础设施上,本剧也丝毫没有吝啬火力。最高级的火车甚至不如我们早已淘汰的绿皮车,想找个 WIFi都要求爷爷告奶奶…… 剧中黑色荒诞戏份很多,很多设计能让人会心一笑,因为这些都是我们平日里随处可见的不合规矩之处,偏偏发生在别人身上时显得那么可笑。想办实事的人,最终都要被一群不想干实事的人拖垮,即便不能改变这种情况,那我们还是可以随性地嘲笑一下。很多时候,我们会忘记艾维到底是来俄罗斯干嘛的,我们会觉得艾维就是代表俄气在谈判,这就是同化的威力吧。 和《战斗民族养成记》一样,《美谍入俄记》中男女演员都很漂亮,看着十分养眼。偏偏他们之间的感情线充满波折,很多戏剧冲突都集中在他们逐渐增强的感情线上,看着让人很是纠结。越是般配的人儿,编导越是不让他们那么轻易的在一起。 《美谍入俄记》和《战斗民族养成记》一样,都是在自黑的同时,介绍俄罗斯的风土人情,让外人在不经意间找到认同感。一方面是兄弟姐妹朋友们之间的真挚友情,别看平时大家都是神经大条,但关键时候,绝对会为朋友两肋插刀;另一方面就是毛妹们火辣辣的爱,敢爱敢恨,绝不拖泥带水。 开最大的俄罗斯脑洞, 看最深的俄罗斯自黑, 交最铁的俄罗斯哥们, 谈最野的俄罗斯姑娘。 上一页12下一页

标签: 喜剧(4096) 剧情片(2872) 俄罗斯(221) 俄剧(4)

--------------------

