网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>全火力自黑——《美谍入俄记第1季》

全火力自黑——《美谍入俄记第1季》

加入收藏

2018-2-4 20:05:19

全火力自黑——《美谍入俄记第1季》

**《美谍入俄记第1季》片名Adaptation / Адаптация(2017)。

 

喜剧类型俄剧。本剧的设定和前一部俄剧《战斗民族养成记》很类似，《战斗民族养成记》讲述的是一名美国记者渐渐融入俄罗斯生活的过程，《美谍入俄记》更进一步，讲述一名美国CIA特工逐渐融入俄罗斯社会的经历。

 

美国CIA特工艾维奉命前往俄罗斯西伯利亚的俄天然气开采公司，要应聘潜入该公司，窃取俄罗斯人的最新开采天然气技术。这是整个故事的初始，但随着艾维在俄罗斯生活起来后，艾维发现这个任务并不是那么简单，原本在美国CIA总部受训学习的东西，大多数用不上，很多还会适得其反。

 

《战斗民族养成记》中俄罗斯人自黑起来就是不遗余力，到了《美谍入俄记》中，火力丝毫不减，将自黑焦点从文化领域转移到整个社会，尤其是官僚体系。我们熟悉的官僚主义、形式主义，在俄罗斯可是家常便饭，想凭借自己的实力和官方程序办事，拿你办不了什么事情。剧中台词说的好，找关系办事只是举手之劳，啥都不欠，不走后门反而会欠人家人情。从上至下都是这种认识，所见之处都是在送礼托关系、巴结走后门。

 

初到俄罗斯的艾维对此毫不了解，还想凭着自己扎实的专业知识，在俄气领导面前秀一把。艾维本以为会得到俄气总经理的夸奖，“XX秀都没你秀”，结果总经理觉得艾维不懂规矩，立马将艾维辞退了。窃取天然气开采技术的第一步就搁浅，这个当初设计的剧本完全不同。艾维痛定思痛，决定入乡随俗，按着俄罗斯的套路玩。

 

除了在人情世故方面全力自黑，在基础设施上，本剧也丝毫没有吝啬火力。最高级的火车甚至不如我们早已淘汰的绿皮车，想找个WIFi都要求爷爷告奶奶……

 

剧中黑色荒诞戏份很多，很多设计能让人会心一笑，因为这些都是我们平日里随处可见的不合规矩之处，偏偏发生在别人身上时显得那么可笑。想办实事的人，最终都要被一群不想干实事的人拖垮，即便不能改变这种情况，那我们还是可以随性地嘲笑一下。很多时候，我们会忘记艾维到底是来俄罗斯干嘛的，我们会觉得艾维就是代表俄气在谈判，这就是同化的威力吧。

 

和《战斗民族养成记》一样，《美谍入俄记》中男女演员都很漂亮，看着十分养眼。偏偏他们之间的感情线充满波折，很多戏剧冲突都集中在他们逐渐增强的感情线上，看着让人很是纠结。越是般配的人儿，编导越是不让他们那么轻易的在一起。

 

《美谍入俄记》和《战斗民族养成记》一样，都是在自黑的同时，介绍俄罗斯的风土人情，让外人在不经意间找到认同感。一方面是兄弟姐妹朋友们之间的真挚友情，别看平时大家都是神经大条，但关键时候，绝对会为朋友两肋插刀；另一方面就是毛妹们火辣辣的爱，敢爱敢恨，绝不拖泥带水。

开最大的俄罗斯脑洞，

看最深的俄罗斯自黑，

交最铁的俄罗斯哥们，

谈最野的俄罗斯姑娘。

 

 

 

 

上一页12

标签： 喜剧(4096) 剧情片(2872) 俄罗斯(221) 俄剧(4)

美谍入俄记 (2017)

影评(1)

收藏(2)

美谍入俄记/Adaptatsiya(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8030015/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207730名成员8478个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 