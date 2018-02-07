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论女儿奴能有多奴——《罪恶黑名单第1季》

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2018-2-7 21:10:29

论女儿奴能有多奴——《罪恶黑名单第1季》

*《罪恶黑名单第1季》片名The Blacklist Season 1(2013)，别名黑名单。

 

NBC犯罪题材美剧。

 

本剧的故事是关于一个前超级罪犯Raymond Reddington主动自首的故事。就是这么一个简单的故事概念，立马就制造出了悬念。Raymond Reddington绰号红魔Red，原本是军事情报官员，一次任务时突然失踪了，随后进行各种犯罪活动，一直是FBI通缉名单上的重要人物，他为什么要突然自首？为什么一定要指定一个新入职的FBI探员Elizabeth “Liz” Keen才肯合作？这些谜团就是第一集甩出的悬念。

 

本剧的细节很考究，也是本剧的一个亮点，每一集中的插曲都很应景，歌词和旋律十分贴切当时的剧情发展。

 

随后随着剧情发展，红魔Red并不简单，他揭露了一个政府隐藏很深的秘密。Red平时做的犯罪勾当，基本都是牵线搭桥，为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，也叫做“犯罪世界的管理员”。红魔逐渐揭开了很多伪善者的真实面目，这种去伪存真的设定抓住我了，一步一步揭露那些道貌岸然伪君子真是过瘾。就像很多人只知其一未知其二，大家看到世界运作的情况也只是掌握权力者想让大家看到的。红魔出于自己的目的，主动揭露，让大家看到丑恶的真相。

 

好人做一辈子好事，只要做一件坏事就会让人觉得，他以前做好事都是装的；而坏人做一辈子坏事，只要做一件好事就会让人觉得，他还有救，放下屠刀立地成佛。本剧有点像是这种的设定。红魔杀起来人，看不到丝毫怜悯，能动手的绝不废话，可见他当“犯罪世界的管理员”时，也不是什么善男信女，但偏偏他在剧中就是以男主角的身份登场，观众们很难不被他带着走。究竟他是大奸大恶还是忠肝义胆，这就要观众们自行发现了。

 

说到底红魔的动机到底是什么呢？其实本季结束时，答案已经呼之欲出。红魔就是Elizabeth “Liz” Keen的生父。爸爸照顾女儿，天经地义，红魔冒死也要帮着女儿，就完全可以理解了。

 

Raymond的本意有advisor，protector(保护者，引领者)的意思，从名字就可以看出这个角色的定位，完全符合红爹这个角色。论女儿奴能有多奴，来看红爹冒死黑转白。

 

有种父爱叫女儿奴，红爹在这儿给你展示。为了让女儿的公主脾气得以发扬光大，红爹会做各种暖心小事情，亲力亲为，甚至男朋友都比不上他，对待有可能对女儿产生威胁的人，红爹立马化身霸道总裁，上天入地无所不能，刀山火海在所不辞。找女朋友的时候，一定要注意，看看女朋友的老爹是干啥的，要是有一个像红魔一样的老爹，还是知难而退吧。

 

可能为了烘托红魔的父爱，他的女儿丽兹显得像个白莲花。按道理讲，丽兹也应该个经验丰富的FBI探员了，偏偏各种帮倒忙耍脾气，时刻带着玛丽苏的光环，要不是红魔很强，丽兹早就不知道死了多少回了吧。

 

霸气女儿奴，傲娇白莲花。

 

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标签： 犯罪(2105) 美国(7911) 剧情片(2876) 动作片(1264) 美剧(2128) nbc(34) 索尼影视(2)

7.8 

罪恶黑名单 (2013)

影评(5)

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罪恶黑名单/The Blacklist(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8030258/
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