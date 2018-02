逼近秘社 ——《罪恶黑名单第2季》 *《罪恶黑名单第2季》片名The Blacklist Season 2(2014),别名黑名单。 NBC犯罪题材美剧。 第一季中,红魔人挡杀人佛挡杀佛,把 FBI和自己的各个敌人玩弄于鼓掌之间,谈笑间达成了一个又一个自己的小目标。但如果就这么轻松的让红魔扮演一个终极大Boss,似乎本剧就没那么可看了,于是编导们给他安排了一个同样水平的对手“柏林”,柏林一上来就死盯着红魔下手,搞得红魔心力交瘁。 本季在剧情方面也是大幅推进,在单元剧破案的同时,按着 “罪恶黑名单”的主线,慢慢让这些隐藏在伪善面具下的权贵浮出水面。罪恶黑名单所指的秘密组织,名字叫做“Cabal”,剧中的翻译叫“秘社”,也就是一个秘密社团,有点像《XIII》中代号1至20的神秘组织,秘社把握了大量的社会资源,同时利用自己的影响力诱导公众,让大众成为他们的鱼肉。 红魔身为前资深情报官,手里掌握着这些位高权重者的秘密。本身红魔活得好好的,如果不是为了下一代,也不会铤而走险和秘社撕破脸。谁让红魔是糖爹呢,不经意之间给观众们秀了一把惯女儿。 个人觉得本季有两个大节点。一个是第 6集介绍了红魔忠心跟班邓比的来历。红魔对邓比有救命和养育之恩,难怪邓比死心塌地的跟着红魔。这个设定既让观众们对红魔有了更加全面的了解,也让红魔的正面形象更加伟岸。第二就是第8集,红魔和柏林拨开迷雾,消除误会,大家都是女儿奴,有啥好打的,一切罪恶的根源不过是秘社。 本季结尾按惯例,留下一个坑,等着下一季填坑。让我们继续追下去。

标签: 犯罪(2111) 美国(7917) 剧情片(2882) 动作片(1270) 美剧(2134) nbc(40) 索尼影视(8)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.