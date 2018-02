关系终挑明 ——《罪恶黑名单第4季》 **《罪恶黑名单第4季》片名The Blacklist Season 4(2016),别名黑名单。 NBC犯罪题材美剧。 上一季道格拉斯 ·柯克口口声声说自己是丽兹生父,除了出于血缘关系,本季还揭示了道格拉斯·柯克执着于丽兹的另一个原因。道格拉斯·柯克患有遗传病,估计是在y染色体上的疾病,传男不传女,而治疗方法就是通过健康干细胞来根除疾病。于是所剩时间不多的道格拉斯·柯克想通过丽兹来治病。 雷丁顿当然知道道格拉斯 ·柯克的小九九,找到一名秘密进行血液试验的医生,解决了道格拉斯·柯克的疾病,也成功赶跑了道格拉斯·柯克。于是雷丁顿、丽兹顺利度过这一次麻烦。 在战胜柏林、秘社、柯克后,雷丁顿这次遭遇了有史以来最强劲最难缠的对手。 17集中详细介绍了清道夫卡普兰·凯特和雷丁顿、玛莎的羁绊,而且本集快速插叙的表现手法太赞,跨越几十年的故事在短短几分钟之内讲的清清楚楚。卡普兰·凯特是雷丁顿招募加入犯罪团队的,在加入伊始,卡普兰就明确表示,当发生需要在雷丁顿和丽兹做出选择的情况时,自己会毫不犹豫的选择丽兹。于是,当出现卡普兰认为需要保护丽兹的情况时,卡普兰·凯特毫不犹豫地与雷丁顿反目成仇。卡普兰挖出86具尸体,送给FBI,准备以此搞死雷丁顿,同时联系各路人马,从黑道上切断雷丁顿的各项资源。当然,最终有主角光环傍身的雷丁顿还是度过了此次危机。 子弹来自身边最亲密的人时,最为致命也最为麻烦。本季的看点噱头很足,冲突性很强。看着雷丁顿为了达到目的,不惜伤害别人时,我们肯定也会觉得不好,但卡普兰手上也是沾满各种鲜血,俩人半斤八两,并不存在绝对的对错。暴虐并优雅着。他们身上唯一存在的,就是两人对丽兹发自内心的爱意。 本剧贯穿四季的悬念就是雷丁顿和丽兹的真实关系。前面三季一直藏着掖着,让观众们自行想象,又是生父、又是养父、又是隔壁老王,呈现各种解读。到了第四季,两人的关系终于得到锤实, DNA检测表明,雷丁顿和丽兹的真实关系就是父女关系。 本季结尾留下悬念,卡普兰留下的箱子里到底是谁的骸骨,雷丁顿口中还活着的玛莎是否真的活着。期待第五季。 亲信不高兴, 关系终挑明。

