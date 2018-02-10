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关系终挑明——《罪恶黑名单第4季》

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2018-2-10 18:48:12

关系终挑明——《罪恶黑名单第4季》

**《罪恶黑名单第4季》片名The Blacklist Season 4(2016)，别名黑名单。

NBC犯罪题材美剧。

 

上一季道格拉斯·柯克口口声声说自己是丽兹生父，除了出于血缘关系，本季还揭示了道格拉斯·柯克执着于丽兹的另一个原因。道格拉斯·柯克患有遗传病，估计是在y染色体上的疾病，传男不传女，而治疗方法就是通过健康干细胞来根除疾病。于是所剩时间不多的道格拉斯·柯克想通过丽兹来治病。

雷丁顿当然知道道格拉斯·柯克的小九九，找到一名秘密进行血液试验的医生，解决了道格拉斯·柯克的疾病，也成功赶跑了道格拉斯·柯克。于是雷丁顿、丽兹顺利度过这一次麻烦。

 

在战胜柏林、秘社、柯克后，雷丁顿这次遭遇了有史以来最强劲最难缠的对手。17集中详细介绍了清道夫卡普兰·凯特和雷丁顿、玛莎的羁绊，而且本集快速插叙的表现手法太赞，跨越几十年的故事在短短几分钟之内讲的清清楚楚。卡普兰·凯特是雷丁顿招募加入犯罪团队的，在加入伊始，卡普兰就明确表示，当发生需要在雷丁顿和丽兹做出选择的情况时，自己会毫不犹豫的选择丽兹。于是，当出现卡普兰认为需要保护丽兹的情况时，卡普兰·凯特毫不犹豫地与雷丁顿反目成仇。卡普兰挖出86具尸体，送给FBI，准备以此搞死雷丁顿，同时联系各路人马，从黑道上切断雷丁顿的各项资源。当然，最终有主角光环傍身的雷丁顿还是度过了此次危机。

 

子弹来自身边最亲密的人时，最为致命也最为麻烦。本季的看点噱头很足，冲突性很强。看着雷丁顿为了达到目的，不惜伤害别人时，我们肯定也会觉得不好，但卡普兰手上也是沾满各种鲜血，俩人半斤八两，并不存在绝对的对错。暴虐并优雅着。他们身上唯一存在的，就是两人对丽兹发自内心的爱意。

 

本剧贯穿四季的悬念就是雷丁顿和丽兹的真实关系。前面三季一直藏着掖着，让观众们自行想象，又是生父、又是养父、又是隔壁老王，呈现各种解读。到了第四季，两人的关系终于得到锤实，DNA检测表明，雷丁顿和丽兹的真实关系就是父女关系。

  

本季结尾留下悬念，卡普兰留下的箱子里到底是谁的骸骨，雷丁顿口中还活着的玛莎是否真的活着。期待第五季。

 

亲信不高兴，

关系终挑明。

 

 

 

标签： 犯罪(2113) 美国(7919) 剧情片(2884) 动作片(1272) 美剧(2138) nbc(42) 索尼影视(10)

7.8 

罪恶黑名单 (2013)

影评(8)

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罪恶黑名单/The Blacklist(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8030479/
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