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升级加入复联——《终极蜘蛛侠第3季》

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2018-2-16 20:20:47

升级加入复联——《终极蜘蛛侠第3季》

**《终极蜘蛛侠第3季：蛛网勇士》片名 Ultimate Spider-Man Season 3(2014)。

 

美国动画剧集。

 

经过两季的考验，小蜘蛛得到局长和复联成员们的肯定，终于加入了复联。加入复联并不意味着结束，而是一个全新的开始。小蜘蛛的座右铭就是能力越大、责任越大，加入了心心念的高端组织，肯定要拿出更好的表现才行。

 

本季的主要反派就是模仿大师了，他这次盯上了小蜘蛛，各种作梗使坏，就是不让小蜘蛛好过，结果只能是一次一次给小蜘蛛送经验。

 

和蜘蛛侠相爱相杀很久的毒液，在本季洗白，参考毒液特工的设定，成为了小蜘蛛的伙伴。这次的毒液华莱士，毒液和华莱士融为一体，毒液在华莱士身上找到了完美宿主，而华莱士也能够控制毒液，两者形成最和谐的共生关系。

 

1-2集，复仇者蜘蛛侠；3-8集，组队，除了毒液华莱士，蜘蛛侠的其他小伙伴们也纷纷经过考验，也顺利成为神盾局特工学院。；9-12集，穿梭时空打绿魔；13集银河护卫队强势客串了一把，顺便激发出了新星的潜能，新星发了一次大招，闪耀全场；14集，神盾学院风速佐拉；15集，犀牛人；16集，人体漫游；18集，异人族；23-26集。高天尊收藏家。

 

总之一句话，漫威大法好。

 

 

标签： 喜剧(4102) 美国(7923) 动画(3311) 美剧(2140)

8.2 

终极蜘蛛侠 (2011)

影评(6)

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终极蜘蛛侠/Ultimate Spider-Man(2011)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8030963/
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