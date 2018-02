升级加入复联 ——《终极蜘蛛侠第3季》 **《终极蜘蛛侠第3季:蛛网勇士》片名 Ultimate Spider-Man Season 3(2014)。 美国动画剧集。 经过两季的考验,小蜘蛛得到局长和复联成员们的肯定,终于加入了复联。加入复联并不意味着结束,而是一个全新的开始。小蜘蛛的座右铭就是能力越大、责任越大,加入了心心念的高端组织,肯定要拿出更好的表现才行。 本季的主要反派就是模仿大师了,他这次盯上了小蜘蛛,各种作梗使坏,就是不让小蜘蛛好过,结果只能是一次一次给小蜘蛛送经验。 和蜘蛛侠相爱相杀很久的毒液,在本季洗白,参考毒液特工的设定,成为了小蜘蛛的伙伴。这次的毒液华莱士,毒液和华莱士融为一体,毒液在华莱士身上找到了完美宿主,而华莱士也能够控制毒液,两者形成最和谐的共生关系。 1-2集,复仇者蜘蛛侠;3-8集,组队,除了毒液华莱士,蜘蛛侠的其他小伙伴们也纷纷经过考验,也顺利成为神盾局特工学院。;9-12集,穿梭时空打绿魔;13集银河护卫队强势客串了一把,顺便激发出了新星的潜能,新星发了一次大招,闪耀全场;14集,神盾学院风速佐拉;15集,犀牛人;16集,人体漫游;18集,异人族;23-26集。高天尊收藏家。 总之一句话,漫威大法好。

标签: 喜剧(4102) 美国(7923) 动画(3311) 美剧(2140)

