地球炸了也不怕 ——《忍者神龟2012第4季》 **《忍者神龟2012第4季》片名Teenage Mutant Ninja Turtles 2012 Season 4(2015)。 动画美剧。 书接上季,第三季的结尾时,三角龙强势入侵地球,在地球上放置了一个黑洞制造机,整个地球被吸入黑洞。斯普林特在抵抗三角龙的时候,被施莱德暗算,也牺牲了。 地球炸了也不怕。在本季时,为了拯救被吸入黑洞的地球,忍者神龟们在智能机器人富士卓的帮助下,回到六个月前,寻找黑洞制造机三个配件,以阻止三角龙毁灭地球。当初,奥特姆制造出了终极武器黑洞制造机,碍于武器威力过于巨大,奥特姆将黑洞制造机分成三个部分分散到宇宙各个角落,目的就是为了防止这件大杀器被人利用。第三季的时候,野心勃勃的三角龙收集完成了黑洞制造机,现在忍者神龟们就要抢在三角龙之前,找到黑洞制造机。 协助忍者神龟们的智能机器人 Fugitoid,它名字音译是富士卓,意译是逃亡机器人。其实是一名装着人类大脑的机器人,十分赛博朋克范儿。 上一季是克朗占领地球,这次是三角龙毁灭了地球。于是本剧风格从原来的都市赛博朋克风改到了浓郁的太空朋克风。 第一集忍者神龟们就 “轻轻松松”地惹毛了宇宙一半的智慧生物,惹恼了昆虫之王德雷格。于是德雷格开始疯狂的追杀忍者神龟们。尽管这个昆虫之王很残暴,但架不住主角光环。 崇尚原始力量的种族都喜欢搞一个角斗场,在《银河护卫队》里也有同样的设定,在忍者神龟太空之旅中,三角龙也建了角斗场。角斗场永远是强者的舞台,忍者神龟们在角斗场大放异彩,有主角光环和大无畏乐观精神,什么困难都难不倒他们。 在共同的目标下,大家形成了同盟。为了共同对抗三角龙,奥特姆、忍者神龟、蜥蜴人形成同盟。奥特姆是克朗这种虫子的种族名称。前三季嚣张的克朗,说出了入侵地球的原因,为的就是躲避三角龙。而克朗原本是一名顶级奥特姆科学家,精神错乱后奴役了奥特姆种族,成了克朗至尊。除了克朗,其余的奥特姆都有名有姓。忍者神龟找到蜥蜴人结盟,对抗三角龙,原因也很好理解,三角龙要进攻蜥蜴人的星球,多个同盟多份力量。而且脾气暴躁的拉斐尔遇到了爱人,女蜥蜴人蒙娜丽莎,两方结为同盟就顺理成章了。 本季花了 14集的时间,忍者神龟们成功阻止了三角龙毁灭地球,逃亡机器人也牺牲自己,和三角龙的军队同归于尽。自此故事剧情进入下一阶段,又回到和施莱德对抗的剧情。 太空飘了一大圈后,爱普尔的超能力得到加强,她的超能力类似原力,可以隔空控制物体,多次在关键时刻反败为胜扭转战局,十分抢戏。相比之下,卡莱和死神就黯然失色了。 本季的高潮是,重伤之下的施莱德服下变异药剂,变身为超级施莱德,能力得到极大增强。结局则和第三季一样,第四季的最后,斯普林特又死了,被超级施莱德所杀,随后施莱德也被秒杀。 遨游太空破黑洞, 回归初心共成长。

