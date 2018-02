大杂烩完结 ——《忍者神龟2012第5季》 **《忍者神龟2012第5季》片名Teenage Mutant Ninja Turtles 2012 Season 5(2017)。 动画美剧。 本季是《忍者神龟 2012》的完结季,陪伴我们五年的忍者神龟们告一段落。本季走大杂烩路线,和前几季有一条明确的主线不同,本季并没有一个统一的主线,而是每几集完成一个故事,采用多集单元剧形式。 前 6集完成两次Boss战,分别是冥界魔龙卡瓦克西斯Kavaxas和昆虫之王德雷格。 先是由虎爪释放出冥界魔龙卡瓦克西斯,虎爪的本意是利用魔龙复活施莱德,恢复往日的荣耀。结果卡瓦克西斯只是利用虎爪进入人间,准备统治世界。几场恶战后,自然是魔龙被忍者神龟们打回地狱。

解决了魔龙卡瓦克西斯,昆虫之王德雷格和蜥蜴人通缉犯瓦斯拉克又来找忍者神龟们的麻烦了。好在这场战斗有惊无险,忍者神龟们成功赶跑了德雷格。顺便撒了一把狗粮,女蜥蜴人战士蒙娜丽莎自愿留下陪伴拉斐尔,只是后面几集就再也看不到蒙娜丽莎了。 完成了两次 Boss战后,下面的几集就开始放飞自我了,编导们纷纷玩起自己的小心思,各种画风和剧情轮番登场。 第 7至9集剧名直接就叫做《用心棒》,致敬《用心棒》,忍者神龟们和流浪武士一道斩妖除魔,保护小村回归安宁。 第 10集忆苦思甜,斯普林特讲述年轻时,带着四只幼龟躲避克朗追杀,找到秘密家园的故事,暖心到爆。当单亲爸爸真心不易,带娃真不是个简单的活儿,何况还要躲避来自克朗的攻击,各种酸甜苦辣只有当事人才能体会。 11至13集则是在致敬《疯狂的麦克斯》。故事在未来末世,忍者神龟们寻找最后一片绿洲。剧中各种载具造型狂野,颇有《疯狂的麦克斯》的精髓。 14至17集万圣节特辑,玩的是致敬吸血鬼猎人范海辛。吸血鬼、狼人、恶魔萨凡提、木乃伊法老、弗兰肯斯坦各种乱入,前面都是按照科学的路线对战,现在进入魔法世界。 18至20集,二维的施莱德和克朗穿越到三维的平行宇宙中兴风作浪。他们俩想要毁灭这边的世界,结果搞得众叛亲离,连自己的手下比波普和洛克都纷纷反抗。 本季以大杂烩的形式收尾,每一集风格不同,喜欢这种调调的人不要错过。如果还要再拍忍者神龟的剧集,估计就要另起炉灶了。 上天入地穿梭时空, 战胜劲敌保卫和平。 五年陪伴顺利收官, 曲终人散有缘自会。

