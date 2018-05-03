网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>自我毁灭之路——《黑道之家》

自我毁灭之路——《黑道之家》

加入收藏

2018-5-3 22:19:30

 

自我毁灭之路——《黑道之家》

*《黑道之家》片名The Take (2009)。

 

这是一部关于黑帮家庭不断自我毁灭的英剧。

 

从心理学上来说，人类都有自我毁灭的倾向。任何人的一生，都不可避免的两件事情就是爱和死亡，如果爱的欲望可以克制，那么死亡就是谁都无法回避的事情。死亡是最终终点，只不过每个人的路径不同罢了，而在自我毁灭欲望特别强烈的人身上，其影响更是巨大。特别是在欲望的驱使下，自我毁灭的倾向有了前行动力，人们在毁灭之路上更是油门踩死，一路飙到底。

 

刚刚出狱的Freddie急着拿回因入狱而失去的时间金钱，四处打杀，丝毫不考虑自己的安危，似乎能够多活一秒都是赚的。正是Freddie在这种不断寻求自我毁灭的过程中，给周围的人们带来了无尽的伤痛。他就像是个癌细胞，自己好不了，还要带坏周围的所有事物。

 

Freddie是这样一个人，失去的东西一定要拿回来，哪怕付出更多的代价，也要把东西拿回来，哪怕拿回来后毫无价值，也要把东西毁掉，哪怕拿不回原有的东西，也要对方付出代价。当他搞砸毒品生意时，他的兄弟Jimmy却悄悄地接手了毒品交易。眼看着Jimmy变得有钱，换车换房，Freddie心里很是愤恨，于是对Jimmy的老婆、自己的小姨子下手，潜意识就是你抢走了我的东西，我也要抢走你的。后面产生后代则是强化戏剧冲突的作用，让几个角色的矛盾再升级更拧巴。

 

本剧也再次证明了原生家庭对一个人成长会有多么深远的影响。Freddie的老子为了小姑娘抛弃妻子，Freddie在不和的家庭中长大，埋下了暴力种子。长大后，Freddie将父亲弄瞎打成植物人，为自己的母亲出头鸣不平。而Freddie本身则延续了他老子的做派，不仅是红灯区的常客，还有几个固定情妇，玩起家庭暴力也是毫不手软。在Freddie熏陶下，Freddie的儿子Little Freddie也像极了混蛋爸爸，出于嫉妒可以对自己的兄弟下手。在这个家庭环境下长大的孩子，没有一个能够用正常来形容。

 

相反，在Jimmy的家里，孩子们的成长则要快乐地多。Little Jimmy的生长环境和Little Freddie不同，长大后的状态也和Little Freddie完全不同，至少是一个健康快乐天真无邪的孩子，不会像Little Freddie一样，从骨子里透出一种原罪。

 

汤姆·哈迪 Tom Hardy在剧中展现了炸裂夺目的演技，或邪魅狂狷，或心狠手辣，或情深义重，或肆无忌惮，或低落无助。他残忍地伤害了生父后，表现出畅快、愧疚的复杂表情；他黑吃黑干掉竞争对手时展现出亡命之徒的样子；他多次准备对Jimmy下手，却有于心不忍，一直处在矛盾纠结状态；他在和Little Jimmy相处时，真情流露，父辈对子嗣那种天然的喜爱之情。他就是这样一个彻头彻底的混蛋，偏偏能够打动你，能够让你无法抗拒他的魅力。

 

本剧是一出令人唏嘘的悲剧，发生在血亲之间的暴力更是悲上加悲，这一家子想在黑道上混下去，混黑道本身就是个难事，剧中的悲剧又是他们自己一手造成的，混黑道本身就是过着刀尖上舔血的日子，他们偏偏还要各种往死里作。在走向自我毁灭的途中，他们自己伤害的不仅是自己，更是伤害了更多无辜的路人，不管这些角色多么复杂多么纠结，终归是一群疯狂的人。

 

原生家庭不幸手足相残，

自我毁灭之路一路狂飙。

 

 

标签： 犯罪(2155) 明星(2309) 英国(950) 酷(1286) 剧情片(2980) 小成本(1317) 英剧(246)

8.1 

黑道之家 (2009)

影评(10)

收藏(107)

黑道之家/The Take(2009)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8037749/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207735名成员8502个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 