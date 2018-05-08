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探究黑彩虹——《僵尸国度第4季》

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2018-5-8 18:58:29

探究黑彩虹——《僵尸国度第4季》

**《僵尸国度第4季》片名Z Nation Season 4 (2017)，别名丧尸国度。

 

SYFY台出品的僵尸题材美剧。

 

在第三季结尾留下了一个大悬念后，本季没有直接紧接着拍剧情发展，而是将故事一下子跳到两年后。墨菲在左娜里混的很开心，并且在左娜基地，墨菲体内的僵尸病毒成分被治愈，他没有了感应控制僵尸的能力。沃伦也从昏迷中苏醒，不过直觉告诉她，这个左娜基地并不是真正的世外桃源。左娜里的无人驾驶汽车都是特斯拉的，看来特斯拉赞助了不少嘛。

 

随后的剧情发展就像在讲述女神棍沃伦的故事。放着好好的神仙日子不过，沃伦非要追寻脑海中的幻象。很多耐不住性子的人肯定看得很难受，其实谜团之后本季终才揭开，沃伦脑中的幻象其实是被别人植入的记忆，目的就是借刀杀人，用沃伦的手启动黑彩虹。

 

本剧主打的就是无厘头Cult元素，可能编剧们写剧情的时候有一个原则，只要每一季最后留出几集将主线即可，中间的几集随意发挥，脑洞越大越好。于是我们可以看到不输前几季的脑洞，废弃停车场、僵尸死亡欢乐屋、说唱嘉年华、美加边境僵尸教堂、电视台、理发店、美国政府地下掩体找总统，各种稀奇古怪的点子层出不穷，啥都干拿来戏谑一番，看着很是过瘾。唯独令人费解的就是第5集，这里出现莫名其妙的僵尸欢乐屋，它的目的是什么？可能就是安排墨菲被咬一口。第5集太意识流了整个过程不见敌人踪影，更像更高维度的人在玩弄墨菲一行。

 

毫无疑问，沃伦的黑彩虹幻想是本季最大的主线，大量剧情都集中在探究黑彩虹上面。随着谜底揭开，大家才知道黑彩虹是威力巨大的生物武器，目的是消灭核战之后的幸存者。胸怀天下的沃伦一行，自然是要阻止这种惨剧发生，又是拿总统指纹，又是和变异僵尸战斗，目的只有一个：阻止黑彩虹发射。

 

沃伦、艾迪、多克、一万，这些角色一路从血海尸山里杀出来，各个都精通战斗技能，个顶个的都是战神。沃伦拿着66号公路牌，颇有末世美国队长的架势。多克依旧是那个朋克范儿老头儿，表现依旧抢眼。一万长了胡子，看起来成熟不少，就是小红不见踪影，编剧又给他安排了个新女搭档。只不过到了本季艾迪就如闲云野鹤，独自踏上了北方寻找新美国之旅，说不定下一季会有重任。就像RPG一样，主角们变强了，敌人自然也要增强才行，僵尸病毒再次变异，产生了爆头还不会死冒着黑水的变异僵尸。

 

墨菲角色成长也是肉眼可见，从第一季唯唯诺诺贪生怕死的小罪犯，变成了现在可以用长剑划出漂亮Z字的战士，而且还有他对颜色不变的追求。用了两季时间，墨菲的肤色也从蓝色，终于恢复到了正常白色，不过到本季结束时，墨菲的颜色又换成了红色。可能编剧是个色彩控，准备将调色板的颜色都给墨菲安排一遍。

 

露西损耗了自己，救了老爸，煽情了一把，也将本季情感戏对到高潮。实在没想到这么一个初始设定极其厉害的僵尸王之女，落得如此下场。只能说，在末世，没有什么是永恒不变，唯一不变的就是编导发盒饭的速度。

 

本剧到了第五季，剧情又回到人类生死存亡的老套路上。想要毁灭人类的反人类分子依旧是左娜里那些养尊处优的精英分子，沃伦等草根则要拼死阻止。夕阳西下，沃伦一行生死未卜，欲知后事，只能等到第六季了。

 

有人欣赏的日落才会美丽。

有人幸存的末世才有希望。

 

标签： 美国(8039) 科幻(3134) 惊悚(3229) 酷(1298) 剧情片(2990) 血腥(530) 美剧(2175)

7.2 

僵尸国度 (2014)

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僵尸国度/Z Nation(2014)
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