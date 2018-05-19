网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>坚守道义——《闪电侠第2季》

坚守道义——《闪电侠第2季》

加入收藏

2018-5-19 22:13:22

 

坚守道义——《闪电侠第2季》

 

*《闪电侠第2季》片名The Flash Season 2 (2015)。

 

DC漫改美剧，关于第二代闪电侠巴里·艾伦Barry Allen。

 

第二季整体比第一季有提升，最可喜的变化就是，本季没有走犯罪侦探的单元剧路线，而是集中精力讲述闪电侠和极速之间的故事。

 

整个故事在多重宇宙的框架下开展，我们的故事发生在地球一，极速来自地球二，闪电侠和极速这些高速超级英雄可以通过速度在两个地球之间穿梭，也可以带着伙伴穿越。两个世界连接后，初代闪电侠杰伊·加里克和极速Zoom纷纷登场，极速想要消灭所有多重宇宙的其他高速超级英雄，闪电侠则要负责阻止他，期间双方都付出了惨重代价。

 

二代逆闪在第一季被消灭后，三代逆闪急速Zoom在第二季闪亮登场，并担任本季大反派。极速Zoom，原名亨特·佐勒蒙Hunter Zolomon，幼年目睹父亲杀害母亲，随后父亲被警察击毙，童年不幸造成了他心理扭曲，成年后成为连环杀人犯。在一次类似地球一中城区的大爆炸中，亨特·佐勒蒙获得了高速能力，成为极速。尽管极速的身世很悲催，但他没有选择做一个好人，而是各种作奸犯科，不论他原生家庭多么悲惨，多么渴望认同渴望被爱，极速也没有值得同情的地方。

 

西斯科震波Vibe的超能力很可能不仅是连接各个宇宙和时间到处看，更应该是起名字，他不仅热衷于此，而且真的很擅长。初代杰伊·加里克（Jay Garrick）戏份很多，按照季末的样子，后面还会有很多戏份大书特书一番。剧中再次激发闪电侠能力的大爆炸，也影响到了沃利·韦斯特和杰西·钱伯斯，第二季时，他们俩没有表现出超能力，估计后面就会被激发高速，成为闪电小子和杰西快客。

 

本剧延续了DC悲催风格，按照编剧的玩法，巴里·艾伦是没法好好谈恋爱的了，不是死了就是走了，虐完恋人虐家人，反正在DC剧中当主角不得好过。并不是因为超能力而成为英雄，而是看如何运用超能力。用超能力来帮助别人，你就能成为超级英雄，用超能力来满足私欲，你就是超级反派。只不过在DC剧中，做好人的代价有些惨重。

 

本季季终是，闪电侠再次回到过去，阻止了母亲遇害，修改时间线。后面剧情发展很可能又回到闪电悖论方向，未来会出现更多不可预知的麻烦事，整个故事很可能再次重新演绎。整个第一季都是围绕拯救老妈的念头，最后巴里想明白了没有拯救篡改时间线，到了第二季，巴里和极速一顿对打，顺带着跑回去救了老妈，改变了时间线。这感觉很朋克。

 

坚守道义，

重回悖论。

 

标签： 漫画(781) 犯罪(2163) 美国(8057) 科幻(3144) 剧情片(3002) 动作片(1316) 美剧(2179)

7.6 

闪电侠 (2014)

影评(16)

收藏(247)

闪电侠/The Flash(2014)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8038805/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207735名成员8508个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 