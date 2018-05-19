坚守道义——《闪电侠第2季》

*《闪电侠第2季》片名The Flash Season 2 (2015)。

DC漫改美剧，关于第二代闪电侠巴里·艾伦Barry Allen。

第二季整体比第一季有提升，最可喜的变化就是，本季没有走犯罪侦探的单元剧路线，而是集中精力讲述闪电侠和极速之间的故事。

整个故事在多重宇宙的框架下开展，我们的故事发生在地球一，极速来自地球二，闪电侠和极速这些高速超级英雄可以通过速度在两个地球之间穿梭，也可以带着伙伴穿越。两个世界连接后，初代闪电侠杰伊·加里克和极速Zoom纷纷登场，极速想要消灭所有多重宇宙的其他高速超级英雄，闪电侠则要负责阻止他，期间双方都付出了惨重代价。

二代逆闪在第一季被消灭后，三代逆闪急速Zoom在第二季闪亮登场，并担任本季大反派。极速Zoom，原名亨特·佐勒蒙Hunter Zolomon，幼年目睹父亲杀害母亲，随后父亲被警察击毙，童年不幸造成了他心理扭曲，成年后成为连环杀人犯。在一次类似地球一中城区的大爆炸中，亨特·佐勒蒙获得了高速能力，成为极速。尽管极速的身世很悲催，但他没有选择做一个好人，而是各种作奸犯科，不论他原生家庭多么悲惨，多么渴望认同渴望被爱，极速也没有值得同情的地方。

西斯科震波Vibe的超能力很可能不仅是连接各个宇宙和时间到处看，更应该是起名字，他不仅热衷于此，而且真的很擅长。初代杰伊·加里克（Jay Garrick）戏份很多，按照季末的样子，后面还会有很多戏份大书特书一番。剧中再次激发闪电侠能力的大爆炸，也影响到了沃利·韦斯特和杰西·钱伯斯，第二季时，他们俩没有表现出超能力，估计后面就会被激发高速，成为闪电小子和杰西快客。

本剧延续了DC悲催风格，按照编剧的玩法，巴里·艾伦是没法好好谈恋爱的了，不是死了就是走了，虐完恋人虐家人，反正在DC剧中当主角不得好过。并不是因为超能力而成为英雄，而是看如何运用超能力。用超能力来帮助别人，你就能成为超级英雄，用超能力来满足私欲，你就是超级反派。只不过在DC剧中，做好人的代价有些惨重。

本季季终是，闪电侠再次回到过去，阻止了母亲遇害，修改时间线。后面剧情发展很可能又回到闪电悖论方向，未来会出现更多不可预知的麻烦事，整个故事很可能再次重新演绎。整个第一季都是围绕拯救老妈的念头，最后巴里想明白了没有拯救篡改时间线，到了第二季，巴里和极速一顿对打，顺带着跑回去救了老妈，改变了时间线。这感觉很朋克。

坚守道义，

重回悖论。