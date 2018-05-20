格局变小——《闪电侠第3季》

**《闪电侠第3季》片名The Flash Season 3 (2016)。

DC漫改美剧，关于第二代闪电侠巴里·艾伦Barry Allen。

本季一开始，就给沃利·韦斯特和杰西·钱伯斯了高速能力，这俩人正式被激发神速力，分别成为闪电小子和杰西快客。因为主角是巴里·艾伦嘛，所以闪电小子和杰西快客最主要的作用还是作为闪电侠的备份，当闪电侠迷失或者失去神速力的时候，这两个备份就发挥作用了，要么激发要么引导，总之要保证闪电侠能继续拍下去。

第三季里首先登场的反派是黑闪电，取自第一代逆闪——竞争者（The Rival），竞争者是个依靠药物，走常规科研路线的人，想通过嗑药获取神速力。毕竟初代逆闪年代久远，竞争者的能力和闪电侠有不小差距，因此竞争者没有能够成为本季的终极反派。

随着剧情推进，终极反派终于亮相，那就是萨维塔。萨维塔也是一名极速者，自称速度之神，拥有神速力，而且速度甚至比闪电侠还要快得多。萨维塔对速度的理解和闪电侠完全走向两个方向，一个用速度来做坏事，一个用速度来做好事。萨维塔痛恨闪电侠巴里·艾伦，看到后面观众就会慢慢猜到萨维塔的身份，萨维塔就是巴里·艾伦。萨维塔是巴里·艾伦其他时刻为了战胜敌人创造出的幻象，除了被闪电侠利用速度来攻击敌人，幻想们没有任何价值，丝毫得不到闪电侠的重视，用完就被消灭、抛弃。萨维塔是唯一一个幸存的幻象，他满心不甘，潜心修炼，在拥有闪电侠记忆的基础上，终于成为速度超越闪电侠的萨维塔。

为了惩罚闪电侠，萨维塔想到的办法是杀掉闪电侠的爱人，让闪电侠伤心痛苦，于是本季很大篇幅都是围绕拯救艾瑞斯展开。闪电侠、闪电小子一直在寻找办法提高速度，想从萨维塔手中救下艾瑞斯，闪电侠甚至找到订婚的方法改变未来，而艾瑞斯却发癫，不肯订婚，宛如神经病附体一样，前一秒还怕死的要死，后一秒就嫌弃闪电侠不是真爱她才求婚，从第一季到第三季，艾瑞斯在作的路上一去不复返，越来越矫情，闪电侠看上她可能处于青梅竹马的惯性吧。

为了让角色充满矛盾，不论主角还是配角，都是各种矛盾综合体。冰霜杀手不必多说，一直在对抗内心邪恶力量，这次新增角色炼金术师也是这个套路。一开始炼金术师牛气冲天，给闪电侠团队造成了巨大麻烦，随后没多久就以附体论洗白，成功加入闪电侠团队，角色本身却很纠结。

音乐大师强势登场《闪电侠》《超女》联动剧，剧集以新颖的音乐剧形式展开，形式很好，既展现角色基本功，又展现演员演技，并且剧中的歌舞不错。音乐大师能力实在太强，让一个只能快速奔跑的超级英雄对抗他，的确是强人所难，如果不是大超、老爷，估计其他角色都很难与之对抗。可以说，这集音乐剧是全季的唯一亮点。

本剧延续了DC悲催风格，按照编剧的玩法，巴里·艾伦是没法好好谈恋爱的了，不是死了就是走了，虐完恋人虐家人，反正在DC剧中当主角不得好过。并不是因为超能力而成为英雄，而是看如何运用超能力。用超能力来帮助别人，你就能成为超级英雄，用超能力来满足私欲，你就是超级反派。只不过在DC剧中，做好人的代价有些惨重。或许巴里认识到了做好人的代价，于是，他将重心放到经营自己的圈子，关注点从中城百姓，转移到自己的一亩三分地。他选择救自己的老爸老妈老婆，朋友的死活、朋友的后代都不管，能力不断升级，责任却不断缩小。

每次编剧脑洞大开后，无法填上挖出的坑时，就献祭一个闪电侠。闪电侠本季独立成章，这次又有点玩脱了的感觉，反正往死里虐巴里肯定没错。当出现bug或者需要悬念的时候，就安排一个闪电侠祭天，效果肯定好。唯一令人不满的地方就是，一直要救艾瑞斯，闪电侠就不能换个女朋友吗？在艾瑞斯的带领下，巴里·艾伦变得越来越自私自利，只顾自己家人死活，哪怕知道篡改时间线会导致严重后果，他依旧选择随意更改时间线，而朋友们的生死与他无关，当年清纯热血小少年哪里去了。

初心不再，近婊者婊，

责任坍缩，格局变小。