格局变小——《闪电侠第3季》 **《闪电侠第3季》片名The Flash Season 3 (2016)。 DC漫改美剧,关于第二代闪电侠巴里·艾伦Barry Allen。 本季一开始,就给沃利·韦斯特和杰西·钱伯斯了高速能力,这俩人正式被激发神速力,分别成为闪电小子和杰西快客。因为主角是巴里·艾伦嘛,所以闪电小子和杰西快客最主要的作用还是作为闪电侠的备份,当闪电侠迷失或者失去神速力的时候,这两个备份就发挥作用了,要么激发要么引导,总之要保证闪电侠能继续拍下去。 第三季里首先登场的反派是黑闪电,取自第一代逆闪——竞争者(The Rival),竞争者是个依靠药物,走常规科研路线的人,想通过嗑药获取神速力。毕竟初代逆闪年代久远,竞争者的能力和闪电侠有不小差距,因此竞争者没有能够成为本季的终极反派。 随着剧情推进,终极反派终于亮相,那就是萨维塔。萨维塔也是一名极速者,自称速度之神,拥有神速力,而且速度甚至比闪电侠还要快得多。萨维塔对速度的理解和闪电侠完全走向两个方向,一个用速度来做坏事,一个用速度来做好事。萨维塔痛恨闪电侠巴里·艾伦,看到后面观众就会慢慢猜到萨维塔的身份,萨维塔就是巴里·艾伦。萨维塔是巴里·艾伦其他时刻为了战胜敌人创造出的幻象,除了被闪电侠利用速度来攻击敌人,幻想们没有任何价值,丝毫得不到闪电侠的重视,用完就被消灭、抛弃。萨维塔是唯一一个幸存的幻象,他满心不甘,潜心修炼,在拥有闪电侠记忆的基础上,终于成为速度超越闪电侠的萨维塔。 为了惩罚闪电侠,萨维塔想到的办法是杀掉闪电侠的爱人,让闪电侠伤心痛苦,于是本季很大篇幅都是围绕拯救艾瑞斯展开。闪电侠、闪电小子一直在寻找办法提高速度,想从萨维塔手中救下艾瑞斯,闪电侠甚至找到订婚的方法改变未来,而艾瑞斯却发癫,不肯订婚,宛如神经病附体一样,前一秒还怕死的要死,后一秒就嫌弃闪电侠不是真爱她才求婚,从第一季到第三季,艾瑞斯在作的路上一去不复返,越来越矫情,闪电侠看上她可能处于青梅竹马的惯性吧。 为了让角色充满矛盾,不论主角还是配角,都是各种矛盾综合体。冰霜杀手不必多说,一直在对抗内心邪恶力量,这次新增角色炼金术师也是这个套路。一开始炼金术师牛气冲天,给闪电侠团队造成了巨大麻烦,随后没多久就以附体论洗白,成功加入闪电侠团队,角色本身却很纠结。 音乐大师强势登场《闪电侠》《超女》联动剧,剧集以新颖的音乐剧形式展开,形式很好,既展现角色基本功,又展现演员演技,并且剧中的歌舞不错。音乐大师能力实在太强,让一个只能快速奔跑的超级英雄对抗他,的确是强人所难,如果不是大超、老爷,估计其他角色都很难与之对抗。可以说,这集音乐剧是全季的唯一亮点。 本剧延续了DC悲催风格,按照编剧的玩法,巴里·艾伦是没法好好谈恋爱的了,不是死了就是走了,虐完恋人虐家人,反正在DC剧中当主角不得好过。并不是因为超能力而成为英雄,而是看如何运用超能力。用超能力来帮助别人,你就能成为超级英雄,用超能力来满足私欲,你就是超级反派。只不过在DC剧中,做好人的代价有些惨重。或许巴里认识到了做好人的代价,于是,他将重心放到经营自己的圈子,关注点从中城百姓,转移到自己的一亩三分地。他选择救自己的老爸老妈老婆,朋友的死活、朋友的后代都不管,能力不断升级,责任却不断缩小。 每次编剧脑洞大开后,无法填上挖出的坑时,就献祭一个闪电侠。闪电侠本季独立成章,这次又有点玩脱了的感觉,反正往死里虐巴里肯定没错。当出现bug或者需要悬念的时候,就安排一个闪电侠祭天,效果肯定好。唯一令人不满的地方就是,一直要救艾瑞斯,闪电侠就不能换个女朋友吗?在艾瑞斯的带领下,巴里·艾伦变得越来越自私自利,只顾自己家人死活,哪怕知道篡改时间线会导致严重后果,他依旧选择随意更改时间线,而朋友们的生死与他无关,当年清纯热血小少年哪里去了。 初心不再,近婊者婊, 责任坍缩,格局变小。

