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风起云涌——《暴君第1季》

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2018-6-3 19:02:45

 

风起云涌——《暴君第1季》

*《暴君第1季》片名Tyrant Season 1 (2014)。

 

FX出品，关于中东独裁国家的美剧。

 

故事发生在一个虚构的中东国家阿布丁，独裁统治者中风离世，他的两个儿子贾马尔和巴萨姆接过他的权力，他们需要面对一个错综复杂的国家。国内国际形势暗流涌动、风雨飘摇，刚刚周边国家纷纷经历剧变，这对年轻的统治者产生了很大的触动，伊拉克、利比亚、埃及，一个接一个独裁统治者不得善终，他们也在考虑以往一直的统治方法是否需要做出变化。

 

本季只是整个故事的伊始，弟弟巴萨姆当年认为父亲的统治残酷血腥，愤而前往美国，求学当了一名医生。这次乘着侄子大婚，巴萨姆回国参加婚礼，没想到遇到一个接一个的大事。贾马尔自幼在独裁父亲身边长大，耳濡目染的也都是独裁者简单粗暴的处理方法，平日也是欺男霸女鱼肉百姓，突然接过权力后，要担负起一个国家的责任，反而显得有些不知所措。一直想要逃离独裁国家的巴萨姆，在国家、人民和历史责任感的感召下，决定留下来辅佐哥哥，让自己的国家有一个更加美好的未来。

 

虽然本剧设置发生在一个虚构国家阿布丁，其实稍微想想就知道，这个国家的原型很明显地就是叙利亚。不论人设还是环境，不论地理位置还是国旗建筑，统统指向一个国家，那就是如今战火纷飞的叙利亚。

 

故事都是发生在一个中东国家，两者国旗十分相似，建筑风格几乎一样。巴萨姆的造型和巴沙尔·阿萨德十分相近，留络腮胡、瘦削身型，都是专业医生，妻子是外国人。老阿萨德致力培养长子巴希尔·阿萨德当自己的接班人，所以没有管阿萨德的从医行为。可命运弄人，阿萨德不像从政却因兄长车祸而上台。

 

艺术来源于生活而高于生活，现实永远是最出色的编剧，只有这么充满戏剧性的总统，才值得花浓重笔墨大书特书。

 

第一季结束时，巴萨姆还没有成为阿布丁的总统，不过新一任暴君已经产生。贾马尔在鹰派叔叔塔里克的撺掇和运作下，一步一步朝着暴君发展。通往成功的道路充满艰难险阻，但通往毁灭之路却被别人铺设地畅通无阻。

 

美国人拍的《暴君》自然对独裁政府持否定态度，暴君们的种种作为，放到其他社会肯定是不可想象的，不仅是不合适不人道的问题，而是赤裸裸的反人类战争罪了。但是反过来想一想，一个国家建立初期，或者刚经历动荡，在建章立制的时候，做出一些违反“共识”的事情是不是就那么可恶可憎。美国建国初期抢占土地、屠杀土著的行为，在现在看来也是一样令人发指，只不过他枪杆子硬，没人敢说罢了。放到中东这个国家也差不多，为了同一国家，而造成了连带损失，是不是十恶不赦。

 

第一季时，五大流氓里只有美国亮相，其他几个国家不见踪影。这点其实有点不合理，至少让大熊登场才行。要知道叙利亚关乎大熊的出海口，生死命脉，大熊在这方面是不可能做出一点点让步的。有个不是段子的段子说：小国和小国有矛盾，联合国一调停，矛盾没了；大国和小国有矛盾，联合国一调停，小国没了；大国和大国有矛盾，联合国一调停，联合国没了。这个道理放到叙利亚这儿完全适合，夹在美英法和大熊之间，叙利亚不得不做出选择战队，站在美英法一边，大熊不肯干，站在大熊一边，美国佬要来搞事。第一季中，剧集对国外渗透势力涉及很少，美国俨然幕后大Boss一般，其实他们手里多脏，大家都知道。

 

悔恨生在王侯家，巴萨姆当年好不容易逃离了独裁国家，最后还是不得不面对命运的安排。而他的妻子就更惨了，普通平民基本都接受不了从平民到统治阶级的骤变，从原来无忧无虑的救死扶伤医生生涯，突变成整天提心吊胆的皇室勾心斗角，心理不强大的话，很容易就抑郁崩溃。剧集集中展现这家人为国家转型发展做出的努力，紧张刺激、十分精彩，有时候好的目的并不一定会有好的结果。

 

暴君更迭，

风起云涌。

 

 

标签： 美国(8079) 酷(1306) 剧情片(3024) 美剧(2187)

7.9 

暴君 (2014)

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暴君/Tyrant(2014)
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