无解——《暴君第3季》 **《暴君第3季》片名Tyrant Season 3 (2016)。 FX出品,关于中东独裁国家的美剧。 剧情接着第二季,巴萨姆历尽磨难终于暂时击退了哈里发恐怖分子,在大众的簇拥下登上临时总统宝座。表面祥和掩盖不住各方势力暗流涌动,巴萨姆很快就体会到了总统的位子并不好坐,他极力推行的民主也遇到各种困难。 斩草不除根,春风吹又生。正如第二季表现的那样,仇恨最终只能滋生恐怖主义,巴萨姆想过使用和解的办法,特赦一大批犯人,成立贤者委员会。希望大家心平气和各退一步,静静地坐下来以诚相待,共同为国家今后发展贡献一份力量。这感觉颇有点美国戒酒互助会的样子,大家聊一聊共同遭受的苦难,相互理解相互安慰相互帮助,可是巴萨姆没搞清楚需要面对的对象,受过教育的人还会吃他这一套,说不定还会感恩戴德,而大老粗们可不管这些,他们整天打打杀杀的,只想着报仇。 其实贤者委员会和发起普选都是挺好的一个主意,可怎奈养虎为患后放虎归山,并不坚强的国家再次面临内战危机。专制并不是贬义词,在不同时期,就需要运用不同的治理方式,专制的好处就是可以集中力量处理矛盾,在建国初期就强推民主,很多时候反而适得其反。 最昂贵的和平也比最便宜的战争便宜。美国将军深知战争会让这个国家再次陷入泥潭,而且会很多年看不到和平希望,他甚至可以为了心爱的女人,违抗国内命令,暂时扑灭内战导火索。可是恐怖分子不这么想,他们就是人类毒瘤,想着的都是造成混乱,祸害一方,为了他们的邪恶目的,他们到处传播仇恨的种子,不惜一切代价的为祸人间。维持和平需要足够强大的实力,否则就会被恐怖分子牵着鼻子走,当初心心念念想要带来和平民主的巴萨姆一家,最终也成了仇恨的受害者。 巴萨姆发起的总统普选,并且以高姿态表示自己不参选。总统普选成功后,不管结果如何,都是他丰富成功的政治遗产,这是一套符合民主规则的做法。而巴萨姆错就错在没有深刻的理解民主制度,民主的先决条件要求比较高,民主是建立在民智开化的基础上,一个连年战乱的国家,民不聊生,老百姓平时吃不饱穿不暖的,突然有一天说可以参与总统竞选了,他们还不是一脸懵逼么。谁能够给他们画出一个美好的大饼,他们就投票给谁,最终结果和他们又能有多大关系呢,最终还不是成了被人摆布的工具。 人民不会忘记,但人民也十分健忘。水能载舟亦能覆舟,千万不能小瞧人民,当敌人强占土地时,老弱妇孺都能够扛起枪上阵杀敌,看到女人拿枪,吓得恐怖分子饮弹自尽,巴萨姆也是在这种情况下,被老百姓们抬进宫殿坐上总统宝座的。但也不要高估人民,一段精心剪辑的视频就可以忽悠得老百姓纷纷加入恐怖分子军队,甚至自愿充当人肉炸弹。可见只要掌握好宣传和统战工具,就可以从愚昧无知又善良可爱的百姓中汲取无尽的力量。 乐观主义战胜了实用主义,二婚如此,换个新总统也是如此。老百姓们以为换一个总统就能解决所有问题,却不知道换个总统只是治标不治本,政体不变、国内国际环境不变,换任何一个人当总统都不会带来实质性改变,真的想从根本上解决问题,根子并不只是在阿布丁国内。强大的国际势力,才是真正主宰小国未来的主咖。 本剧到本季全部完结,小小的阿布丁分裂成三股势力,故事戛然而止,编剧无法为叙利亚未来做出一个明确的规划。而现实还在演绎,在各大流氓势力的相互牵制下,叙利亚内战局势忽明忽暗,一会儿政府军占据上风,一会儿反政府武装获得支持,也只有等各大流氓达成共识后,叙利亚才能迎来和平。 本剧的颜值整体水平比较高,主咖巴萨姆英姿飒爽,一双湛蓝的眼睛颇有神韵,小寡妇达利亚是全剧颜值担当,温柔中带着刚毅,猛一看颇有龙妈的影子,在达利亚之前的颜值担当就是王后莱拉,强势霸气盛气逼人。 改革复兴初衷好, 可怜民主门槛高, 环境造就新暴君, 无解。 上一页12下一页

标签: 美国(8087) 战争(1297) 酷(1312) 剧情片(3032) 美剧(2195)

