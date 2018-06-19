瑞士看国内CCTV5世界杯直播，关键时候还是unblockcn靠谱

2018年俄罗斯世界杯是第21届世界杯足球赛。比赛将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行，2017年12月1日，2018年世界杯足球赛决赛圈抽签仪式在俄罗斯莫斯科克里姆林宫举行，32支参赛球队被分入8个小组。
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操作步骤：
1、在百度里面搜索“unblockcn”
2、点击进入官网http://www.unblockcn.com
3、找到你要下载的版本（iphone/ipad/Mac/Windows选择一个）
4、和平时装软件一样，根据提示来安装
5、安装好了打开刚刚下载的unblockn，出现一个界面，里面都是解锁了的国内视频音乐网站，看哪个就点击哪个网站
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身在海外也想随心所欲观看2018世界杯直播球赛哟~~~
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