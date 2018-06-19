瑞士看国内CCTV5世界杯直播，关键时候还是unblockcn靠谱

2018年俄罗斯世界杯是第21届世界杯足球赛。比赛将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行，2017年12月1日，2018年世界杯足球赛决赛圈抽签仪式在俄罗斯莫斯科克里姆林宫举行，32支参赛球队被分入8个小组。

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