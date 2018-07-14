向死而生——《副本第1季》

**《副本第1季》片名Altered Carbon Season 1 (2018)，别名碳变(港/台) / 转变的碳元素。

Netflix出品美剧，根据同名小说改编而来。本剧耗资巨大，据说一季的预算比前三季《权利的游戏》还高，也就是说《副本》第一季的预算轻松上亿美金。

《副本》小说描写了一个赛博朋克世界，就是那个和《银翼杀手》一样未来科幻世界。剧集的设定很有趣，那个年代，人类可以将个体的所有信息储存到皮质盘，肉体死亡后，取出放在脊椎的皮质盘，换一个皮囊，人类又可以满血满状态复活。只要皮质盘不被损坏，那就可以无限复活，从精神层面来说，人类已经实现了永生。永生并不是为所有人类服务，只有有钱有势的人才能负担得起，穷人要么认命等死要么接受免费义体。

小说营造了一个十分经典的赛博朋克世界，而《副本》则将这个世界视觉化，满足了观众们对这种世界的向往。我非常喜欢这种赛博朋克范儿，就像剧中表现的一样，赛博朋克世界就是要常年阴雨不见太阳，随便发生点什么事情，身边总会下起淅淅沥沥的小雨，城市间到处是高耸入云的建筑物，寒冷潮湿的街道两旁耸立着各式霓虹灯，刺眼的灯光散发着冰冷的味道，脏乱的路面散落着各种零碎物品。每集结尾都会出现一副线性插画，橙色红线快速掠过，勾勒出一幅幅不同的画像，着像是给每集做了一个阶段小结，点题且唯美。就从这些视觉效果看，这么高的预算一点都没白花。

有压迫的地方就有反抗。当人类可以永生，便有不同宗教信仰和不同理念的有志之士，致力于毁掉这项技术，让人类能够真正在死亡面前做到平等。反抗势力和政府军大战一场，政府军利用间谍将反抗实例一锅端，战争结果以政府军获胜告终。战争之后两百多年，经历战争动荡后，世界归于和平，当年战争中大放异彩星际战士也被冰冻起来，男主角武·科瓦奇就是一名星际战士，在这个和平年代，他的存在堪比战神。星际战士历经残酷训练，加上个人天赋，体力、智力、适应力超强，可以算是人中豪杰。

这次武·科瓦奇的复活只有一个原因，世界上的寡头富豪班克罗夫特复活他，请他帮助调查一起凶杀案，一起关于班克罗夫特自己的凶杀案。班克罗夫特富可敌国，手握大量资源，拥有无数备份义体，他坚信自己不会软弱到采取自杀方式，百思不得其解，于是想找到这世上最强的战士帮他找出真相。真相如何，我就不剧透了，短短10集故事历经多次反转，真相往往就在眼皮子底下，而人们会忽略了。

武·科瓦奇复活后，最热点的时事就是“653法案”，社会都在讨论要不要通过这个法案，法案允许唤醒凶案被害人指证凶手，不论被害人是否有宗教信仰，不愿意复活。对永生的争论永远没有停止过，当年是用战争，这次是用辩论。

大家都向往永生，只不过永生对于人类来说并不是一份馈赠，更多的是一种诅咒。当初在死亡面前，人类可以做到众生平等，而永生则剥夺了人类最后一项平等权利。永生后，人类社会将会不断强化马太效应，社会两极分化愈发严重。就像剧中所表现一样，人类社会的阶级划分不仅体现在社会地位上，社会高层是一群叫做玛士Meth的群体，他们手握绝大多数社会资源，可以随意更换义体，奢靡至极，活了几百年不断积累财富，而从他们往下的则是芸芸众生，大家每天只能为活命而努力，皮质盘复活对他们来说不过是协助警察调查案件才可能发生的事情。就连居住环境都可以看出严重分化的阶级，玛士们住在高耸入云的宏伟人造建筑里，云层都被他们踩在脚下，何况那些生活在阴沟里的蝼蚁。普通人则活在地表，每天阴雨连绵，不见天日。

本剧在一场华丽的视觉盛宴中展开生死探讨，和《银翼杀手》探讨真人克隆人不同，本剧的关注点是克隆永生技术，战胜死亡的人类是不是拥有为所欲为的资格。赛博朋克也好、蒸汽朋克也好，朋克最重要的是反抗精神，如果连反抗的意愿都没有，那才是真的末世。打败我们的不是敌人，而是恐惧。武·科瓦奇不是在反抗，就是在反抗的路上，他最终还原了整个事件真相，而真相往往是最残酷的，为了这个真相，武·科瓦奇放弃了最爱的爱人，季末，他又踏上追寻爱人之旅。

死亡失衡，

向死而生。