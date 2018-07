向死而生——《副本第1季》 **《副本第1季》片名Altered Carbon Season 1 (2018),别名碳变(港/台) / 转变的碳元素。 Netflix出品美剧,根据同名小说改编而来。本剧耗资巨大,据说一季的预算比前三季《权利的游戏》还高,也就是说《副本》第一季的预算轻松上亿美金。 《副本》小说描写了一个赛博朋克世界,就是那个和《银翼杀手》一样未来科幻世界。剧集的设定很有趣,那个年代,人类可以将个体的所有信息储存到皮质盘,肉体死亡后,取出放在脊椎的皮质盘,换一个皮囊,人类又可以满血满状态复活。只要皮质盘不被损坏,那就可以无限复活,从精神层面来说,人类已经实现了永生。永生并不是为所有人类服务,只有有钱有势的人才能负担得起,穷人要么认命等死要么接受免费义体。 小说营造了一个十分经典的赛博朋克世界,而《副本》则将这个世界视觉化,满足了观众们对这种世界的向往。我非常喜欢这种赛博朋克范儿,就像剧中表现的一样,赛博朋克世界就是要常年阴雨不见太阳,随便发生点什么事情,身边总会下起淅淅沥沥的小雨,城市间到处是高耸入云的建筑物,寒冷潮湿的街道两旁耸立着各式霓虹灯,刺眼的灯光散发着冰冷的味道,脏乱的路面散落着各种零碎物品。每集结尾都会出现一副线性插画,橙色红线快速掠过,勾勒出一幅幅不同的画像,着像是给每集做了一个阶段小结,点题且唯美。就从这些视觉效果看,这么高的预算一点都没白花。 有压迫的地方就有反抗。当人类可以永生,便有不同宗教信仰和不同理念的有志之士,致力于毁掉这项技术,让人类能够真正在死亡面前做到平等。反抗势力和政府军大战一场,政府军利用间谍将反抗实例一锅端,战争结果以政府军获胜告终。战争之后两百多年,经历战争动荡后,世界归于和平,当年战争中大放异彩星际战士也被冰冻起来,男主角武·科瓦奇就是一名星际战士,在这个和平年代,他的存在堪比战神。星际战士历经残酷训练,加上个人天赋,体力、智力、适应力超强,可以算是人中豪杰。 这次武·科瓦奇的复活只有一个原因,世界上的寡头富豪班克罗夫特复活他,请他帮助调查一起凶杀案,一起关于班克罗夫特自己的凶杀案。班克罗夫特富可敌国,手握大量资源,拥有无数备份义体,他坚信自己不会软弱到采取自杀方式,百思不得其解,于是想找到这世上最强的战士帮他找出真相。真相如何,我就不剧透了,短短10集故事历经多次反转,真相往往就在眼皮子底下,而人们会忽略了。 武·科瓦奇复活后,最热点的时事就是“653法案”,社会都在讨论要不要通过这个法案,法案允许唤醒凶案被害人指证凶手,不论被害人是否有宗教信仰,不愿意复活。对永生的争论永远没有停止过,当年是用战争,这次是用辩论。 大家都向往永生,只不过永生对于人类来说并不是一份馈赠,更多的是一种诅咒。当初在死亡面前,人类可以做到众生平等,而永生则剥夺了人类最后一项平等权利。永生后,人类社会将会不断强化马太效应,社会两极分化愈发严重。就像剧中所表现一样,人类社会的阶级划分不仅体现在社会地位上,社会高层是一群叫做玛士Meth的群体,他们手握绝大多数社会资源,可以随意更换义体,奢靡至极,活了几百年不断积累财富,而从他们往下的则是芸芸众生,大家每天只能为活命而努力,皮质盘复活对他们来说不过是协助警察调查案件才可能发生的事情。就连居住环境都可以看出严重分化的阶级,玛士们住在高耸入云的宏伟人造建筑里,云层都被他们踩在脚下,何况那些生活在阴沟里的蝼蚁。普通人则活在地表,每天阴雨连绵,不见天日。 本剧在一场华丽的视觉盛宴中展开生死探讨,和《银翼杀手》探讨真人克隆人不同,本剧的关注点是克隆永生技术,战胜死亡的人类是不是拥有为所欲为的资格。赛博朋克也好、蒸汽朋克也好,朋克最重要的是反抗精神,如果连反抗的意愿都没有,那才是真的末世。打败我们的不是敌人,而是恐惧。武·科瓦奇不是在反抗,就是在反抗的路上,他最终还原了整个事件真相,而真相往往是最残酷的,为了这个真相,武·科瓦奇放弃了最爱的爱人,季末,他又踏上追寻爱人之旅。 死亡失衡, 向死而生。

标签: 犯罪(2209) 美国(8125) 科幻(3059) 奇幻(1255) 酷(1336) 剧情片(3074) 动作片(1352) 美剧(2198) 赞(613) 娱乐片(740)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.