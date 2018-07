高速飙车——《超感猎杀:圣诞特别篇》 *《超感猎杀:圣诞特别篇》片名Sense8: A Christmas Special / Sense8: Happy Fucking New Year (2016),别名超感猎杀:性年快乐。 Netflix台出品的科幻美剧。 本剧的预算非常非常高,高到连Netflix都绷不住。并不是说本片的道具多么超越时代,而是大量费用花在差旅费上了。光是片头大量航拍快速剪辑就可以看出,沃卓斯基姐妹带着剧组全世界可没少去地方。为了几秒钟的镜头,全剧组就去那个地方玩一圈了,其实没有几个镜头并不影响正片的美感。 演员方面几乎没有什么变化,第一季中的主演们系数回归,只有中巴老司机阿梅尔·艾米恩的角色将由托比·奥伍梅尔替代。第一眼看的时候,我还真没认出来这位老司机,原来的演员带着一丝可爱萌劲儿,换了演员后,直接就是一位黑大叔,没有当初的可爱感觉了。八位角色互换身体的操作更加娴熟,几乎可以做到无缝连接,玩格斗还有换人CD,他们八个几乎是瞬间切换,八位一体,无往不利。 这部圣诞特辑并没有什么剧情,衔接第一季的内容并不是很紧密,对第二季剧情也没有什么提示,唯一的内容就是LGBT群体继续发声,向世人表面,我们很快乐,我的快乐我做主。 就像在片中所说:They feel threatened because they love a person who the world hasdecided that they shouldn't love.他们爱上了这个世界早已决定不应该爱的人,因此他们感受到威胁。爱和被爱都是个体的权力,并不应该受到旁人影响才对。因为世俗的眼光和传统的观念,这个世界决定一个人无法爱上不被认同的人,或者一个人被迫和不爱人的在一起,这都是悲剧。 他们公开出柜,很快乐,他们得到亲友支持,更快乐。别人怎么想,他们不在乎,毁掉事业、羞辱谩骂,他们也无所谓,只要能和爱人在一起,一切都值了。 抛开没有的剧情不谈,本片主要内容就是发糖虐狗和高速飙车。一群人高调示爱,为了爱情啥都不管不顾,在圣诞节的档口,八个人完成了生命大和谐。本片不适合家庭观看,随时随地都可以发车,飙车速度之快、地点之多、姿势之全,真的会让人感到面红耳赤。 尽快本片一直强调打破所有阶级禁锢,打破一切偏知偏见,可是仅凭绝对数量只是极少数的群体,根本无法改变。片中Wolfgang的前辈还是一句话揭开真相:分开人们的从来不是水平,而是垂直。众人总以为是柏林墙将人们分成了东西两部分,其实分开人们的只是阶级。水平层面的大家都一样,只有垂直方向,人们才会分出不同。 高调秀恩爱, 车速有点快, 八人很快乐, 共建大和谐。

