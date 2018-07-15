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高速飙车——《超感猎杀：圣诞特别篇》

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2018-7-15 21:51:46

高速飙车——《超感猎杀：圣诞特别篇》

*《超感猎杀：圣诞特别篇》片名Sense8: A Christmas Special / Sense8: Happy Fucking New Year (2016)，别名超感猎杀：性年快乐。

 

Netflix台出品的科幻美剧。

 

本剧的预算非常非常高，高到连Netflix都绷不住。并不是说本片的道具多么超越时代，而是大量费用花在差旅费上了。光是片头大量航拍快速剪辑就可以看出，沃卓斯基姐妹带着剧组全世界可没少去地方。为了几秒钟的镜头，全剧组就去那个地方玩一圈了，其实没有几个镜头并不影响正片的美感。

 

演员方面几乎没有什么变化，第一季中的主演们系数回归，只有中巴老司机阿梅尔·艾米恩的角色将由托比·奥伍梅尔替代。第一眼看的时候，我还真没认出来这位老司机，原来的演员带着一丝可爱萌劲儿，换了演员后，直接就是一位黑大叔，没有当初的可爱感觉了。八位角色互换身体的操作更加娴熟，几乎可以做到无缝连接，玩格斗还有换人CD，他们八个几乎是瞬间切换，八位一体，无往不利。

 

这部圣诞特辑并没有什么剧情，衔接第一季的内容并不是很紧密，对第二季剧情也没有什么提示，唯一的内容就是LGBT群体继续发声，向世人表面，我们很快乐，我的快乐我做主。

 

就像在片中所说：They feel threatened because they love a person who the world hasdecided that they shouldn't love.他们爱上了这个世界早已决定不应该爱的人，因此他们感受到威胁。爱和被爱都是个体的权力，并不应该受到旁人影响才对。因为世俗的眼光和传统的观念，这个世界决定一个人无法爱上不被认同的人，或者一个人被迫和不爱人的在一起，这都是悲剧。

 

他们公开出柜，很快乐，他们得到亲友支持，更快乐。别人怎么想，他们不在乎，毁掉事业、羞辱谩骂，他们也无所谓，只要能和爱人在一起，一切都值了。

 

抛开没有的剧情不谈，本片主要内容就是发糖虐狗和高速飙车。一群人高调示爱，为了爱情啥都不管不顾，在圣诞节的档口，八个人完成了生命大和谐。本片不适合家庭观看，随时随地都可以发车，飙车速度之快、地点之多、姿势之全，真的会让人感到面红耳赤。

 

尽快本片一直强调打破所有阶级禁锢，打破一切偏知偏见，可是仅凭绝对数量只是极少数的群体，根本无法改变。片中Wolfgang的前辈还是一句话揭开真相：分开人们的从来不是水平，而是垂直。众人总以为是柏林墙将人们分成了东西两部分，其实分开人们的只是阶级。水平层面的大家都一样，只有垂直方向，人们才会分出不同。

 

高调秀恩爱，

车速有点快，

八人很快乐，

共建大和谐。

 

标签： 美国(8127) 科幻(3061) 惊悚(3250) 酷(1338) 剧情片(3076) 美剧(2200)

8.6 

超感猎杀 (2015)

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超感猎杀/Sense8(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8043152/
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