战争结束前宣战——《超感猎杀第2季》 *《超感猎杀第2季》片名Sense8 Season 1(2015),别名超感八人组 / 超感八人 / 第八感 / 超感8人组。 Netflix台出品的科幻美剧。 这部剧的设定是通感人,通感人是一个族群,他们可以随意切换身体、技能,互通感官,有一种万众一体的感觉。与之相对的就是普通人类,普通人没有通感人那么炫酷的天赋,为了促成通感人和人类和平相处,两边建立了一个生物保护组织(BPO)。生物保护组织的初衷的确是和平目的,但架不住一小撮坏人从中作梗,通感人卷入9·11事件后,人类发现通感人的能力实在恐怖,于是在私语者的极力推动下,生物保护组织成了猎杀通感人的组织。有了这个猎杀,才正对应了片名的猎杀。 本剧第二季延续了第一季剧情缓慢的特点,主线故事不紧不慢地慢慢拍,重点放在八位主角感情生活上。正如沃卓斯基兄弟变成姐妹一样,导演想通过这部科幻剧,发出属于LGBT群体的声音。本剧拍摄地极美,大量航拍赏心悦目,唯美光线让画面熠熠生辉。好看的确是好看,就是太烧钱,沃卓斯基姐妹可以为了几个航拍镜头把整个剧组搬过去,而且讲述通感人的故事,拍摄每个场景时,都是八位主角轮番上阵,大量快速无缝剪辑,让观众们知道钱都烧到哪儿去了。 观众们看得开心,可是网飞绷不住了,狠了狠心还是将本剧砍掉。剧情拍得如此缓慢,以至于拍到后面,我都忘记了这是一场猎杀。沃卓斯基姐妹拖拖拉拉拍了两季,才通过警察Will的嘴巴说出“战争开始了。”我觉得如果不是网飞将本剧狠心砍掉,沃卓斯基姐妹还会继续慢慢拍下去,反正全世界各地飞来飞去,慢慢玩,不着急。砍掉的好处就是,导演终于会拍一个完结电影,将整个故事画上一个句号。看样子,这场“战争”会在结束前才匆匆宣布开战。 本剧依旧继承第一季的主题,传递勇气,讲述大爱。这里的勇气一方面是对自己身份的认同,作为LGBT少数群体,想要公开自己的性取向,想要获得广大普通人的认可,的确非常非常难。另一方面勇气是对族人的关爱,就像贫民窟里走出的巴士司机Capheus一样,他出生肯尼亚内毕罗贫民区,父亲就是为了改善民生参政议政后遭受杀害,Capheus要拿出勇气面对政敌的黑枪,还要用自己的勇气感染更多民众,共同创造美好生活。 剧中的大爱就更加简单直白,是超越种族、性别的大爱。通感八人组来自不同国家、不同人种、不同肤色、不同性别、不同性取向,八个生理上毫无相同点的人,成了通感族群,本身就是一种大爱的表现。他们身上唯一相同的,就是他们对于真善美的共同追求,国家、种族、肤色、性取向和自我性别认同,都不能成为阻碍他们追求真爱的障碍。 最大的敌人总会来自内部。通感人族群中也有心怀不轨作奸犯科者,也正是这些通感人,利用自己的优势不正当获利,才导致生物保护组织对通感人痛下杀手。可以想象,沃卓斯基姐妹为通感人群体安排了很多戏份,可惜第三季被砍,这个坑只能在完结电影中草草填上了。 有压迫就有反抗,有猎杀就会有反杀,我们从超感八人组身上看到的正是这种不屈的反抗精神,我们喜欢超感八人组也正是因为他们承载了我们打破邪恶黑暗的美好愿望。相比现实,《超感猎杀》营造的虚拟世界,反而显得更加有人情味儿。 你看的720P还是1080P?我看的8P。

标签: 美国(8131) 科幻(3065) 惊悚(3254) 酷(1342) 剧情片(3080) 美剧(2204)

