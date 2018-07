爱和勇气——《超感猎杀:完结特别篇》 *《超感猎杀:完结特别篇》片名Sense8 Finale Special (2018),别名超感八人组 / 超感八人 / 第八感 / 超感8人组。 Netflix台出品的科幻美剧。 前面说过,这部剧因为太过烧钱,赚钱却没能达到Netflix的预期,所以惨遭被砍命运,要知道拍到第二季的时候,每集的成本已经到了900万美刀。本剧被砍,最伤心的莫过于粉丝们了,于是粉丝们纷纷签名请愿,请求续订,最终Netflix照顾粉丝感受,拍摄了一部长达151分钟的完结特别篇,就像片尾字幕所说,这是一部“for our fans”先给粉丝的电影。 151分钟的片长粗粗算来,算是三集常规剧的时长了。在这段时间里要把前两季挖下的深坑填起来,还要给通感群体一个较为满意的结局,还要奉献本剧特有的福利,工作量真心不小。 同样也因为时长有限的缘故,按照前两季的缓慢叙事劲儿,原本可以再拍上两三季的内容,硬生生压缩进了特别篇中,很多地方要给人一种意犹未尽的感觉。第二季结尾,Wolfgang被生物保护组织抓走,通感人想要营救Wolfgang,怎么着也要拍个一季,可是时间太有限,被猎杀的通感人突然战神附体,战略地位和生物保护组织掉了个个儿,开始猎杀生物保护组织了。剧情发展需要可以理解,但依旧有一种突兀的感觉。 通感人族群可以分享所见所闻,可以分享生理感觉,可以分享心理感受,一个族群的人简直比肚子里的蛔虫还会共情。平时生活中,我们能够找到一个分享感情分享心理的知己就已经非常非常难了,而通感人族群可以N个人实现全方位共享,叫人如何不羡慕。 非我族类其心必异,低语者秉承这样的思想开始猎杀通感人。表面看起来,低语者是新时代的纳粹,宣扬极端民族主义。第二季时,沃卓斯基姐妹表示,事情并不是这么简单,通感人内部也不是铁板一块,想要作奸犯科的坏家伙也不少,莱拉就是一个活生生的例子。在完结篇中,低语者和反派通感人莱拉实现整合,两者目的也实现融合,原来就是坏蛋通感人想要利用自身异能控制人类,再假借人类之手,除掉其他通感人,实现自己的霸业之梦。其实低语者和莱拉两条线索完全可以分开讲,再拍两季一点问题也没有,但谁让沃卓斯基姐妹太会烧钱呢,连Netflix都扛不住。 影片也再为LGBT持续发声,要勇敢、要有爱,不论是异性恋还是同性恋,不论是钢铁直男直女还是变性人,都希望可以像片中一样找到真爱。LGBT少数群体可以通过这个剧实现自我认同、社会认同。如果影片能够改变大众对LGBT少数群体的偏见,那就算是达到目的,功德圆满了。反过来说,LGBT群体是少数群体符合进化关系,在没有解决无性繁殖、社会文明程度没有达到赛博文明时,如果大家都去当LGBT了,人类的繁衍大任交给谁呢,普通人的肉体终将老去,总不能后继无人嘛。 爱和勇气,永不过时。 不能通感,也能共情。

