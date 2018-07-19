爱和勇气——《超感猎杀：完结特别篇》

*《超感猎杀：完结特别篇》片名Sense8 Finale Special (2018)，别名超感八人组 / 超感八人 / 第八感 / 超感8人组。

Netflix台出品的科幻美剧。

前面说过，这部剧因为太过烧钱，赚钱却没能达到Netflix的预期，所以惨遭被砍命运，要知道拍到第二季的时候，每集的成本已经到了900万美刀。本剧被砍，最伤心的莫过于粉丝们了，于是粉丝们纷纷签名请愿，请求续订，最终Netflix照顾粉丝感受，拍摄了一部长达151分钟的完结特别篇，就像片尾字幕所说，这是一部“for our fans”先给粉丝的电影。

151分钟的片长粗粗算来，算是三集常规剧的时长了。在这段时间里要把前两季挖下的深坑填起来，还要给通感群体一个较为满意的结局，还要奉献本剧特有的福利，工作量真心不小。

同样也因为时长有限的缘故，按照前两季的缓慢叙事劲儿，原本可以再拍上两三季的内容，硬生生压缩进了特别篇中，很多地方要给人一种意犹未尽的感觉。第二季结尾，Wolfgang被生物保护组织抓走，通感人想要营救Wolfgang，怎么着也要拍个一季，可是时间太有限，被猎杀的通感人突然战神附体，战略地位和生物保护组织掉了个个儿，开始猎杀生物保护组织了。剧情发展需要可以理解，但依旧有一种突兀的感觉。

通感人族群可以分享所见所闻，可以分享生理感觉，可以分享心理感受，一个族群的人简直比肚子里的蛔虫还会共情。平时生活中，我们能够找到一个分享感情分享心理的知己就已经非常非常难了，而通感人族群可以N个人实现全方位共享，叫人如何不羡慕。

非我族类其心必异，低语者秉承这样的思想开始猎杀通感人。表面看起来，低语者是新时代的纳粹，宣扬极端民族主义。第二季时，沃卓斯基姐妹表示，事情并不是这么简单，通感人内部也不是铁板一块，想要作奸犯科的坏家伙也不少，莱拉就是一个活生生的例子。在完结篇中，低语者和反派通感人莱拉实现整合，两者目的也实现融合，原来就是坏蛋通感人想要利用自身异能控制人类，再假借人类之手，除掉其他通感人，实现自己的霸业之梦。其实低语者和莱拉两条线索完全可以分开讲，再拍两季一点问题也没有，但谁让沃卓斯基姐妹太会烧钱呢，连Netflix都扛不住。

影片也再为LGBT持续发声，要勇敢、要有爱，不论是异性恋还是同性恋，不论是钢铁直男直女还是变性人，都希望可以像片中一样找到真爱。LGBT少数群体可以通过这个剧实现自我认同、社会认同。如果影片能够改变大众对LGBT少数群体的偏见，那就算是达到目的，功德圆满了。反过来说，LGBT群体是少数群体符合进化关系，在没有解决无性繁殖、社会文明程度没有达到赛博文明时，如果大家都去当LGBT了，人类的繁衍大任交给谁呢，普通人的肉体终将老去，总不能后继无人嘛。

爱和勇气，永不过时。

不能通感，也能共情。