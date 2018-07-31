口味惊奇——《脆莓公园第1季》

**《脆莓公园第1季》片名Brickleberry Season 1 (2012)。

辛辣重口的动画美剧。

故事发生在脆莓森林公园，围绕脆莓森林公园里的几名森林警察展开。六位主角性格各异、种族各异、性取向各异，低智商化的六个人碰到一起，摩擦产生了不一样的火花。不过这个火花并不像冬天脱毛衣产生的火花，更像是脱下毛线内裤时的火花，又黄又污还有味儿。

第一季一共10集，主要交代主角们的情况，讲清楚了六个人的关系。第一集的开场就奠定了整部剧的基调，主角们的工作除了发蠢就是发春，脑子里除了打一枪就是打一炮，怎么能够把事情办砸就怎么来。

Woody伍迪是脆莓公园的院长，脾气暴躁，动不动就打骂羞辱手下，还是一个铁公鸡，一毛不拔，能克扣员工的一定克扣到底。简单粗暴，他就是一名行走的炸药桶。

Malloy莫利是Woody饲养的宠物小熊，别看Woody好心收留父母双亡的小熊Malloy，撞死Malloy父母的也是他。Malloy在剧中充当一个毒舌旁白，偶尔推动一下剧情，大部分时间他不会受到这些猪队友的祸害，它就负责吐槽挤兑别人，毒舌水平堪比《南方公园》的肥仔Cartman。

Steve史蒂文是首先和观众们见面的森林警察，初看他时，他费尽心思想要蝉联一个毫无意义的年度最佳林警，Steve貌似急功近利，功利心很强，随着故事发展，再看他时，我们就会发现，Steve并不是功利心强，而是纯粹的蠢。他胆小懦弱，从来不敢拒绝别人，脑子又不灵光，做事总是慢人半拍，可是他并没有坏心，纯粹是太蠢做不好。

Ethel埃塞利是新加入脆莓公园大家庭的女警，作为全剧的颜值担当，她大部分时间倒是能够保持一颗热爱动物、热爱自然的圣母心。可是只要一沾到酒精，她就现出原形了，酒精上瘾，内心对杀戮充满强烈欲望，也就是她平时克制地好，能够胜任林警工作。绝大部分时间Ethel都是清醒正常的存在，只在剧情需要的时候弱智化或者黑化一下，总体是一位不错的女警。

Denzel丹泽尔是这个大家庭中唯一一位黑人，就这肤色不同，剧中整出不少梗。Denzel口味奇特且重，喜欢没有牙齿的老妪，就连春梦和买春，都和别人与众不同。Denzel更多是作为一个抗争符号，挖坑和补救的时候，他都在，可作用都不大。

Connie科妮是脆莓公园里已有的女警，前海豹突击队队员，身材魁梧、力大无穷、相貌丑陋。同时她也是一名女同性恋，对Ethel充满兴趣，可偏偏求而不得，苦恼的不行。就着Connie的相貌和性取向，第一季就花了很多笔墨，Connie都能坚守自己的初心，做出正确的选择。Connie就是这样一名不被大众接受，却又坚守内心善良的人。

本剧口味略重，以极其没有底线的方式调侃我们身边那些矫揉做作的怪现状，能够理解创作者良苦用心的话，自然是最好不过。就像下载时下载网站介绍所说，这是一部“小清新”剧。相信观众只要打开第一季第一集，就能感受到本剧独特的“清新”气质扑面而来，和市面上那些打着小清新旗号的妖艳贱货不一样。如果观众们能够通过本剧刷新下限，也算是一桩喜事。

怪胎云集，

口味惊奇。