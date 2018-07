口味惊奇——《脆莓公园第1季》 **《脆莓公园第1季》片名Brickleberry Season 1 (2012)。 辛辣重口的动画美剧。 故事发生在脆莓森林公园,围绕脆莓森林公园里的几名森林警察展开。六位主角性格各异、种族各异、性取向各异,低智商化的六个人碰到一起,摩擦产生了不一样的火花。不过这个火花并不像冬天脱毛衣产生的火花,更像是脱下毛线内裤时的火花,又黄又污还有味儿。 第一季一共10集,主要交代主角们的情况,讲清楚了六个人的关系。第一集的开场就奠定了整部剧的基调,主角们的工作除了发蠢就是发春,脑子里除了打一枪就是打一炮,怎么能够把事情办砸就怎么来。 Woody伍迪是脆莓公园的院长,脾气暴躁,动不动就打骂羞辱手下,还是一个铁公鸡,一毛不拔,能克扣员工的一定克扣到底。简单粗暴,他就是一名行走的炸药桶。 Malloy莫利是Woody饲养的宠物小熊,别看Woody好心收留父母双亡的小熊Malloy,撞死Malloy父母的也是他。Malloy在剧中充当一个毒舌旁白,偶尔推动一下剧情,大部分时间他不会受到这些猪队友的祸害,它就负责吐槽挤兑别人,毒舌水平堪比《南方公园》的肥仔Cartman。 Steve史蒂文是首先和观众们见面的森林警察,初看他时,他费尽心思想要蝉联一个毫无意义的年度最佳林警,Steve貌似急功近利,功利心很强,随着故事发展,再看他时,我们就会发现,Steve并不是功利心强,而是纯粹的蠢。他胆小懦弱,从来不敢拒绝别人,脑子又不灵光,做事总是慢人半拍,可是他并没有坏心,纯粹是太蠢做不好。 Ethel埃塞利是新加入脆莓公园大家庭的女警,作为全剧的颜值担当,她大部分时间倒是能够保持一颗热爱动物、热爱自然的圣母心。可是只要一沾到酒精,她就现出原形了,酒精上瘾,内心对杀戮充满强烈欲望,也就是她平时克制地好,能够胜任林警工作。绝大部分时间Ethel都是清醒正常的存在,只在剧情需要的时候弱智化或者黑化一下,总体是一位不错的女警。 Denzel丹泽尔是这个大家庭中唯一一位黑人,就这肤色不同,剧中整出不少梗。Denzel口味奇特且重,喜欢没有牙齿的老妪,就连春梦和买春,都和别人与众不同。Denzel更多是作为一个抗争符号,挖坑和补救的时候,他都在,可作用都不大。 Connie科妮是脆莓公园里已有的女警,前海豹突击队队员,身材魁梧、力大无穷、相貌丑陋。同时她也是一名女同性恋,对Ethel充满兴趣,可偏偏求而不得,苦恼的不行。就着Connie的相貌和性取向,第一季就花了很多笔墨,Connie都能坚守自己的初心,做出正确的选择。Connie就是这样一名不被大众接受,却又坚守内心善良的人。 本剧口味略重,以极其没有底线的方式调侃我们身边那些矫揉做作的怪现状,能够理解创作者良苦用心的话,自然是最好不过。就像下载时下载网站介绍所说,这是一部“小清新”剧。相信观众只要打开第一季第一集,就能感受到本剧独特的“清新”气质扑面而来,和市面上那些打着小清新旗号的妖艳贱货不一样。如果观众们能够通过本剧刷新下限,也算是一桩喜事。 怪胎云集, 口味惊奇。 上一页12下一页

标签: 喜剧(4202) 美国(8145) 动画(3414) 荒诞(219) 剧情片(3094) 美剧(2206) 讽刺(139)

