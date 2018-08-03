立意高远——《南方公园第20季》

**《南方公园第20季》片名South Park Season20(2016)。

美国喜剧动画片。

本季改变了以往单元剧的形式，10集讲述了一个紧密结合现实的宏大故事。粗略来看，本季主要两条线索，一条是和上季剧情相关的第45届美国大选活动，另一条是在讨论网络暴力以及不受约束的网络监管。如果结合利用网络谣言左右45届美国总统大选，以及最后两集的线索融合，其实两条线索还是同一条主线，主要还是讨论了现代社会中人们对于网络隐私、网络暴力和网络监管的态度。

和以往敢想敢说敢拍的《南方公园》一样，乘着美国总统大选的春风，剧情紧扣45届美国总统大选活动。其实拍摄本季前几集时，编导看好的是希拉里，虽然也有恶搞希拉里，但不如恶搞川普来的猛烈。两位竞选人在剧中的形象，只不过是巨型灌肠器（川普）和大便三明治（希拉里）。

其实从编导对两位候选人的态度就可以看出编导对候选人的态度了，编导对希拉里的形象总体比较仁慈，没有刻画描绘多少黑点，而描写到川普时，丝毫没有任何顾忌，不仅让一个同性恋、种族主义者、说话都说不清楚、黑历史满满的南方公园学校老师Garrison取代川普，还让他丑态百出满嘴喷粪。

本季演到后半段时，现实生活中川普当选，可在剧中Garrison早已经自毁长城丑态百出，被支持者追打。没办法，毕竟川普当选了，只能赶鸭子上架直接让Garrison当选。Garrison当选一段，可以明显看出剧情有所跳跃，不过后面就好了，因为编导们可以毫无顾忌放心大胆地拿Garrison开涮了。

本季更多的精力聚焦社交网络、网络暴力、性别歧视这些我们日常生活中随处可见的事情上。网络越发达，人们越是无法离开网络，当有几个人因为受不了网络暴力而退出社交网络时，一段时间内宛如行尸走肉一般，失去了社交网络就像活死人一样，表现出明显的戒断反应。因为社交网络而忽视了现实生活，这个点在剧中只是铺垫，没有花大力气描写。花了大量笔墨描写的是网络暴力，躲在网线之后的各种喷子，利用键盘，暗戳戳地在网络上肆意辱骂侮辱他人，发泄自己平日的不满，丝毫不顾及他人感受，甚至造成无辜受害者自杀也没有丝毫悔改。由于网络喷子引发了南方公园校园内的性别派别战争，男生女生被煽动被蛊惑，于是开始交恶，这些都是整个网络暴力的插曲。

为了应对网络暴力，丹麦挺身而出，研发出一款可以根据网络行为追踪发帖人的机器。可这台机器并不受监管，人们可以随意查看任何人的网络生活历史，进而找出个人详细信息，一时间引发家庭破裂、社会动荡。至此剧情从讨论网络暴力升级到讨论不受监管的权力，立意立马变得很高。故事讲到这里，必须用一个“南方公园”式的方式终结，于是全世界的喷子联合起来，通过煽动言论致使丹麦主机过载，整个世界互联网实现归零，本季用最荒诞的方式终结极权，讽刺中让人反思。

本季中Cartman不再是一个混小子，相反Cartman变得十分正能量，一点也不贱，甚至被人误解，这种转变的确令人比较不习惯。Cartman也不再是全剧焦点，更多地像是一名过来人、受害者以及拯救者。

“曾经的我们遇到了挑战就解决，然后再去寻找下一个挑战。”