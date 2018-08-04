网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>怼天怼地怼总统——《南方公园第21季》

怼天怼地怼总统——《南方公园第21季》

加入收藏

2018-8-4 13:00:04

怼天怼地怼总统——《南方公园第21季》

**《南方公园第21季》片名South Park Season21(2017)。

 

美国喜剧动画片。

 

本季重新回到单元剧的形式，基本上每一集都有两条线索交织并进，两个看似不搭嘎的情节在南方公园小镇形成融合。整个第21季隐藏了一条亘古不变的主线，也是主创们的初衷，那就是将反川普进行到底。

 

上一季伟光正的Eric Theodore Cartman，重新恢复到以往的贱样子，上一年还是代表普世价值观的Cartman，又变成了一个不负责任的家伙。他总是把自己的过错推给别人，自己却从来不负责任，即便谈恋爱也没有丝毫好转。Cartman不仅是个贱小子，同时也是一名气管炎。他讲自己所有的不好全部推给女朋友Heidi，潜移默化地也影响着Heidi。当然在整个Cartman和Heidi交往过程中，Heidi也不是一直正确，至少有一件事情上，Heidi的做法和女性普遍做法相同，那就是时间观念。谈过恋爱的男同胞都知道等待女同胞是一件多么痛苦的事情，这个时候男朋友还不能有任何抱怨，并且一丁点不快的苗头都不能显露。当然女同胞们会说，“还不是为了给你看的”。关于这句话是否具有可信度，这时候的男同胞千万不要较真，也不要顶嘴，否则后果自负。

 

近朱者赤近墨者黑，Cartman的女朋友Heidi被Cartman传染了一身坏习气。当初一个积极阳光向上苗条健康的好少女，变成了女版土肥圆Cartman，想想就恐怖。你可以想想一个可爱萝莉长出一张圆规画出来的脸的样子么，Heidi就成功完成了从正面走向反面的转变。在被Cartman拉向堕落深渊的过程中，Heidi看着河水映出自己的脸，幡然悔悟，毅然决然地提出分手，及时止损，十分明智。如果Cartman不变成上一季的样子，希望下一季他俩也不要复合。

 

南方公园四贱客只有Cartman、Stan和Kyle戏份多一些，大部分时候，都是他们在推动剧情，有好有坏。而提到做蠢事时，就靠着Randy Marsh独挑大梁了。Randy一如既往地蠢，几乎包揽全季的各种蠢事，从第一集开始，他就显露出非一般的愚蠢，不光是脑子少根筋了，而是没脑子。

 

上一季恶搞完了Elon Musk，这一季开始盯着Facebook和Netflix开搞。Facebook无视用户隐私的行为在西方社会闹得沸沸扬扬，最后以更改服务条款和赔付巨额罚款收场；Netflix则是遍地开花，到处拍剧，盈利的同时快速发展。剧中主要盯着这几点开涮，马克·扎克伯格也被整得不行。

 

作为一部1997年上映的剧集，本剧已经拍了21年，除了主角们一直冻龄，和柯南一样，上了二十多年小学还在南方公园小学晃荡着，剧中的两位角色也终于随着时间变老。来自加拿大的Terrance泰伦斯和Phillip菲利普变成花甲老人，虽然年龄变化，他们俩唯一不变的是无比热爱放屁事业。作为加拿大的支柱产业，他们的放屁电视节目中除了放屁就是放屁，南方公园的00后小孩们觉得这个节目有伤风化过于低俗，于是发起抵制运动，这也导致美加两国交恶。

 

南方公园的主创们不忘初心，誓将反川普进行到底。在剧中甚至专门编写了一首歌曲“如果当选总统就放下手机”，讽刺川普爱发推特。除了推特治国外，还将新总统刻画成性格古怪嗜好奇特的反社会分子，有关Garrison总统更加劲爆的截图，我这里就不放了，怕被和谐。伴随着一场核战争，本季进入高潮，因为Terrance和Phillip的放屁电视节目，Garrison总统发动了对加拿大的核战争，世界陷入核冬天。这个战争的锅肯定是Garrison总统的没跑了，随后又是《怪奇物语Stranger Things》，又是《小丑回魂 It》，反正和总统扯上边的都没好东西。

 

政治正确的确是一个可怕的事物，占领政治正确的制高点，便可以打着此旗号明目张胆地铲除异己，达到自己摆不上台面的目的。同时政治正确也是一柄双刃剑，当初靠着政治正确上台的人，一不留神也被政治正确所伤，成了斗争的牺牲品。小到政正校长追求爱情的悲催故事，大到整个国家的选举国运走向，都是如此。当然不是说政治正确不好，南方公园不希望刻意政治正确，也不希望刻意不政治正确，要达到一种中庸平衡才是正解。

 

最后一集留下了不小的坑，不知道下一季如何圆回来。Garrison总统成了亡命天涯的流亡政客，整个美国再次陷入分裂，美国的割裂不可避免。看样子，如果川普干满一届总统的话，南方公园就要怼上四年。

 

怼天怼地怼总统，

心所向大道之行。

 

 

标签： 喜剧(4212) 美国(8155) 动画(3428) 美剧(2214) 小成本(1371) 讽刺(147) 娱乐片(748)

8.8 

南方公园 (1997)

影评(139)

收藏(522)

南方公园/South Park(1997)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8044690/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207727名成员8524个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 