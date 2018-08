怼天怼地怼总统——《南方公园第21季》 **《南方公园第21季》片名South Park Season21(2017)。 美国喜剧动画片。 本季重新回到单元剧的形式,基本上每一集都有两条线索交织并进,两个看似不搭嘎的情节在南方公园小镇形成融合。整个第21季隐藏了一条亘古不变的主线,也是主创们的初衷,那就是将反川普进行到底。 上一季伟光正的Eric Theodore Cartman,重新恢复到以往的贱样子,上一年还是代表普世价值观的Cartman,又变成了一个不负责任的家伙。他总是把自己的过错推给别人,自己却从来不负责任,即便谈恋爱也没有丝毫好转。Cartman不仅是个贱小子,同时也是一名气管炎。他讲自己所有的不好全部推给女朋友Heidi,潜移默化地也影响着Heidi。当然在整个Cartman和Heidi交往过程中,Heidi也不是一直正确,至少有一件事情上,Heidi的做法和女性普遍做法相同,那就是时间观念。谈过恋爱的男同胞都知道等待女同胞是一件多么痛苦的事情,这个时候男朋友还不能有任何抱怨,并且一丁点不快的苗头都不能显露。当然女同胞们会说,“还不是为了给你看的”。关于这句话是否具有可信度,这时候的男同胞千万不要较真,也不要顶嘴,否则后果自负。 近朱者赤近墨者黑,Cartman的女朋友Heidi被Cartman传染了一身坏习气。当初一个积极阳光向上苗条健康的好少女,变成了女版土肥圆Cartman,想想就恐怖。你可以想想一个可爱萝莉长出一张圆规画出来的脸的样子么,Heidi就成功完成了从正面走向反面的转变。在被Cartman拉向堕落深渊的过程中,Heidi看着河水映出自己的脸,幡然悔悟,毅然决然地提出分手,及时止损,十分明智。如果Cartman不变成上一季的样子,希望下一季他俩也不要复合。 南方公园四贱客只有Cartman、Stan和Kyle戏份多一些,大部分时候,都是他们在推动剧情,有好有坏。而提到做蠢事时,就靠着Randy Marsh独挑大梁了。Randy一如既往地蠢,几乎包揽全季的各种蠢事,从第一集开始,他就显露出非一般的愚蠢,不光是脑子少根筋了,而是没脑子。 上一季恶搞完了Elon Musk,这一季开始盯着Facebook和Netflix开搞。Facebook无视用户隐私的行为在西方社会闹得沸沸扬扬,最后以更改服务条款和赔付巨额罚款收场;Netflix则是遍地开花,到处拍剧,盈利的同时快速发展。剧中主要盯着这几点开涮,马克·扎克伯格也被整得不行。 作为一部1997年上映的剧集,本剧已经拍了21年,除了主角们一直冻龄,和柯南一样,上了二十多年小学还在南方公园小学晃荡着,剧中的两位角色也终于随着时间变老。来自加拿大的Terrance泰伦斯和Phillip菲利普变成花甲老人,虽然年龄变化,他们俩唯一不变的是无比热爱放屁事业。作为加拿大的支柱产业,他们的放屁电视节目中除了放屁就是放屁,南方公园的00后小孩们觉得这个节目有伤风化过于低俗,于是发起抵制运动,这也导致美加两国交恶。 南方公园的主创们不忘初心,誓将反川普进行到底。在剧中甚至专门编写了一首歌曲“如果当选总统就放下手机”,讽刺川普爱发推特。除了推特治国外,还将新总统刻画成性格古怪嗜好奇特的反社会分子,有关Garrison总统更加劲爆的截图,我这里就不放了,怕被和谐。伴随着一场核战争,本季进入高潮,因为Terrance和Phillip的放屁电视节目,Garrison总统发动了对加拿大的核战争,世界陷入核冬天。这个战争的锅肯定是Garrison总统的没跑了,随后又是《怪奇物语Stranger Things》,又是《小丑回魂 It》,反正和总统扯上边的都没好东西。 政治正确的确是一个可怕的事物,占领政治正确的制高点,便可以打着此旗号明目张胆地铲除异己,达到自己摆不上台面的目的。同时政治正确也是一柄双刃剑,当初靠着政治正确上台的人,一不留神也被政治正确所伤,成了斗争的牺牲品。小到政正校长追求爱情的悲催故事,大到整个国家的选举国运走向,都是如此。当然不是说政治正确不好,南方公园不希望刻意政治正确,也不希望刻意不政治正确,要达到一种中庸平衡才是正解。 最后一集留下了不小的坑,不知道下一季如何圆回来。Garrison总统成了亡命天涯的流亡政客,整个美国再次陷入分裂,美国的割裂不可避免。看样子,如果川普干满一届总统的话,南方公园就要怼上四年。 怼天怼地怼总统, 心所向大道之行。

