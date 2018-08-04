怼天怼地怼总统——《南方公园第21季》

**《南方公园第21季》片名South Park Season21(2017)。

美国喜剧动画片。

本季重新回到单元剧的形式，基本上每一集都有两条线索交织并进，两个看似不搭嘎的情节在南方公园小镇形成融合。整个第21季隐藏了一条亘古不变的主线，也是主创们的初衷，那就是将反川普进行到底。

上一季伟光正的Eric Theodore Cartman，重新恢复到以往的贱样子，上一年还是代表普世价值观的Cartman，又变成了一个不负责任的家伙。他总是把自己的过错推给别人，自己却从来不负责任，即便谈恋爱也没有丝毫好转。Cartman不仅是个贱小子，同时也是一名气管炎。他讲自己所有的不好全部推给女朋友Heidi，潜移默化地也影响着Heidi。当然在整个Cartman和Heidi交往过程中，Heidi也不是一直正确，至少有一件事情上，Heidi的做法和女性普遍做法相同，那就是时间观念。谈过恋爱的男同胞都知道等待女同胞是一件多么痛苦的事情，这个时候男朋友还不能有任何抱怨，并且一丁点不快的苗头都不能显露。当然女同胞们会说，“还不是为了给你看的”。关于这句话是否具有可信度，这时候的男同胞千万不要较真，也不要顶嘴，否则后果自负。

近朱者赤近墨者黑，Cartman的女朋友Heidi被Cartman传染了一身坏习气。当初一个积极阳光向上苗条健康的好少女，变成了女版土肥圆Cartman，想想就恐怖。你可以想想一个可爱萝莉长出一张圆规画出来的脸的样子么，Heidi就成功完成了从正面走向反面的转变。在被Cartman拉向堕落深渊的过程中，Heidi看着河水映出自己的脸，幡然悔悟，毅然决然地提出分手，及时止损，十分明智。如果Cartman不变成上一季的样子，希望下一季他俩也不要复合。

南方公园四贱客只有Cartman、Stan和Kyle戏份多一些，大部分时候，都是他们在推动剧情，有好有坏。而提到做蠢事时，就靠着Randy Marsh独挑大梁了。Randy一如既往地蠢，几乎包揽全季的各种蠢事，从第一集开始，他就显露出非一般的愚蠢，不光是脑子少根筋了，而是没脑子。

上一季恶搞完了Elon Musk，这一季开始盯着Facebook和Netflix开搞。Facebook无视用户隐私的行为在西方社会闹得沸沸扬扬，最后以更改服务条款和赔付巨额罚款收场；Netflix则是遍地开花，到处拍剧，盈利的同时快速发展。剧中主要盯着这几点开涮，马克·扎克伯格也被整得不行。

作为一部1997年上映的剧集，本剧已经拍了21年，除了主角们一直冻龄，和柯南一样，上了二十多年小学还在南方公园小学晃荡着，剧中的两位角色也终于随着时间变老。来自加拿大的Terrance泰伦斯和Phillip菲利普变成花甲老人，虽然年龄变化，他们俩唯一不变的是无比热爱放屁事业。作为加拿大的支柱产业，他们的放屁电视节目中除了放屁就是放屁，南方公园的00后小孩们觉得这个节目有伤风化过于低俗，于是发起抵制运动，这也导致美加两国交恶。

南方公园的主创们不忘初心，誓将反川普进行到底。在剧中甚至专门编写了一首歌曲“如果当选总统就放下手机”，讽刺川普爱发推特。除了推特治国外，还将新总统刻画成性格古怪嗜好奇特的反社会分子，有关Garrison总统更加劲爆的截图，我这里就不放了，怕被和谐。伴随着一场核战争，本季进入高潮，因为Terrance和Phillip的放屁电视节目，Garrison总统发动了对加拿大的核战争，世界陷入核冬天。这个战争的锅肯定是Garrison总统的没跑了，随后又是《怪奇物语Stranger Things》，又是《小丑回魂 It》，反正和总统扯上边的都没好东西。

政治正确的确是一个可怕的事物，占领政治正确的制高点，便可以打着此旗号明目张胆地铲除异己，达到自己摆不上台面的目的。同时政治正确也是一柄双刃剑，当初靠着政治正确上台的人，一不留神也被政治正确所伤，成了斗争的牺牲品。小到政正校长追求爱情的悲催故事，大到整个国家的选举国运走向，都是如此。当然不是说政治正确不好，南方公园不希望刻意政治正确，也不希望刻意不政治正确，要达到一种中庸平衡才是正解。

最后一集留下了不小的坑，不知道下一季如何圆回来。Garrison总统成了亡命天涯的流亡政客，整个美国再次陷入分裂，美国的割裂不可避免。看样子，如果川普干满一届总统的话，南方公园就要怼上四年。

怼天怼地怼总统，

心所向大道之行。