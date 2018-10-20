旧人去新人来——《犯罪心理第12季》

**《犯罪心理第12季》片名Criminal MindsSeason 12(2017)。

美/加犯罪题材剧集。

本季最大的特点就是人员变动，早有传闻Hotch和编剧不和，到了第12季传言坐实。BAU的主管Hotch扮演者因为和编剧有冲突，导致他被剧组开除，因此我们可以看到Hotch在两集露了一下脸，并且镜头不多，出境的时候也都愁眉苦脸的样子，谈不上多么有代入感。加上巧克力男神Morgen的离开，BAU团队人员瞬间少了两人，于是为了补充团队，Emily回归，成了常规角色，并且担任BAU团队主管，当年Emily初次加入BAU时还被Hotch不看好，现在直接成了主管，是不是有一点编剧故意和Hotch对着干的感觉。

知道了Hotch因矛盾离开BAU，那么本季的前两集观看时的生硬感就有了解释。一般常规角色、特别是重要角色离开时都会有一个长长的铺垫，最后来一个煽情结局，可是在第2集中Hotch离开的方式十分生硬，在第3集他直接消失，直到第6集才给出了证人保护计划的解释。编剧肯定是心想，你和我过不去，我就让你的角色永不见天日，哼哼哼。

作为BAU团队替补，LukeAlvez以过人的履历加入BAU，随后的发展Luke则有点像在顶替Morgen的位置，他花费大量时间在和Penelope Garcia擦火花。可惜的是，Luke 和Penelope两人的火花远不如Morgen和Penelope 的火花来的自然，大部分时间都是Luke热脸贴冷屁股，完全都是在钻木取火的样子，倒不如把这精力用在好好办案。另一位加入团队的Tara Lewis博士存在感比较低，镜头少戏份少，大部分时间都是其余7人在干活。可能她最大的作用就是平衡团队性别吧。衍生剧《犯罪心理：超越边界》中Matt也在本集初次登场，可能这就是正剧和衍生剧的互动了。

《犯罪心理》有一个“优良”传统，那就是逮着BAU团队的队员往死里整，整得越惨越开心。这一季的受难者是里德，主线和连环杀手有关，看起来是刮擦先生在下套玩弄BAU，骨子里是凯特·亚当斯的打击报复行动。

刮擦先生颇有《电锯惊魂》竖锯的做派，他的特长就是操控受害者的潜意识，通过药物控制受害者，让受害者对自己言听计从。本季中他没有自己显身，而是通过操控别人来对BAU进行攻击。不过总感觉刮擦先生有点被神话了，他被设定成可以肆意调换受害者的人格、思想、记忆、行为举止，简直就像给人脑做了Ghost镜像，只是这种控制方式太不稳定，可信度不高。

Hotch离开后，刮擦先生也转而对整个BAU团队下手。这次不幸中招的是里德。到第12集时终于进入主线，里德被“刮擦先生”陷害导致失忆，里德和BAU需要靠零零碎碎的信息寻找真相，颇有《记忆碎片》的味道。里德为了治疗母亲的老年痴呆，无视组织纪律，多次私自出国，严重违反FBI行为准则，对国家安全政策置若罔闻，最直接的麻烦就是被敌人找到机会下手。这是往好拍的，如果往坏的方向拍，那就是FBI的污点。老美对员工的监控也不到位，重要的探员居然没有24监控，存在严重管理漏洞。随后里德开始了悲催监狱生活，他在监狱里过得很惨，每一集都有几段戏留给里德的牢狱时间，颇有监狱风云的感觉。

本季一直到最后一刻才揭开谜底，刮擦先生并不是真正的黑手，其实是凯特·亚当斯冒充刮擦先生，对里德进行报复。因为里德曾经骗过并抓捕凯特。凯特·亚当斯联合了另一名连环杀手，利用感情牌把前几季中出现过的连环杀手林赛招入麾下。凯特的表现很有感染力，镜头前的表现力很强，通过高超的智慧和共情感染力将敌我双方控制得死死的，算得上是本季罪犯中的犯罪之星了。

为了保持刮擦先生的存在感，在本季解决凯特·亚当斯后，刮擦先生再次登场，设下陷阱，将BAU团队打了一个措手不及。悬念虽大，但不要紧张，结果在下一季很快就被揭开。

旧人去新人来，

铲奸恶心不变。