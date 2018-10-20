网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美剧美剧>>旧人去新人来——《犯罪心理第12季》

旧人去新人来——《犯罪心理第12季》

加入收藏

2018-10-20 18:34:18

旧人去新人来——《犯罪心理第12季》

**《犯罪心理第12季》片名Criminal MindsSeason 12(2017)。

 

美/加犯罪题材剧集。

 

本季最大的特点就是人员变动，早有传闻Hotch和编剧不和，到了第12季传言坐实。BAU的主管Hotch扮演者因为和编剧有冲突，导致他被剧组开除，因此我们可以看到Hotch在两集露了一下脸，并且镜头不多，出境的时候也都愁眉苦脸的样子，谈不上多么有代入感。加上巧克力男神Morgen的离开，BAU团队人员瞬间少了两人，于是为了补充团队，Emily回归，成了常规角色，并且担任BAU团队主管，当年Emily初次加入BAU时还被Hotch不看好，现在直接成了主管，是不是有一点编剧故意和Hotch对着干的感觉。

 

知道了Hotch因矛盾离开BAU，那么本季的前两集观看时的生硬感就有了解释。一般常规角色、特别是重要角色离开时都会有一个长长的铺垫，最后来一个煽情结局，可是在第2集中Hotch离开的方式十分生硬，在第3集他直接消失，直到第6集才给出了证人保护计划的解释。编剧肯定是心想，你和我过不去，我就让你的角色永不见天日，哼哼哼。

 

作为BAU团队替补，LukeAlvez以过人的履历加入BAU，随后的发展Luke则有点像在顶替Morgen的位置，他花费大量时间在和Penelope Garcia擦火花。可惜的是，Luke 和Penelope两人的火花远不如Morgen和Penelope 的火花来的自然，大部分时间都是Luke热脸贴冷屁股，完全都是在钻木取火的样子，倒不如把这精力用在好好办案。另一位加入团队的Tara Lewis博士存在感比较低，镜头少戏份少，大部分时间都是其余7人在干活。可能她最大的作用就是平衡团队性别吧。衍生剧《犯罪心理：超越边界》中Matt也在本集初次登场，可能这就是正剧和衍生剧的互动了。

 

《犯罪心理》有一个“优良”传统，那就是逮着BAU团队的队员往死里整，整得越惨越开心。这一季的受难者是里德，主线和连环杀手有关，看起来是刮擦先生在下套玩弄BAU，骨子里是凯特·亚当斯的打击报复行动。

 

刮擦先生颇有《电锯惊魂》竖锯的做派，他的特长就是操控受害者的潜意识，通过药物控制受害者，让受害者对自己言听计从。本季中他没有自己显身，而是通过操控别人来对BAU进行攻击。不过总感觉刮擦先生有点被神话了，他被设定成可以肆意调换受害者的人格、思想、记忆、行为举止，简直就像给人脑做了Ghost镜像，只是这种控制方式太不稳定，可信度不高。

 

Hotch离开后，刮擦先生也转而对整个BAU团队下手。这次不幸中招的是里德。到第12集时终于进入主线，里德被“刮擦先生”陷害导致失忆，里德和BAU需要靠零零碎碎的信息寻找真相，颇有《记忆碎片》的味道。里德为了治疗母亲的老年痴呆，无视组织纪律，多次私自出国，严重违反FBI行为准则，对国家安全政策置若罔闻，最直接的麻烦就是被敌人找到机会下手。这是往好拍的，如果往坏的方向拍，那就是FBI的污点。老美对员工的监控也不到位，重要的探员居然没有24监控，存在严重管理漏洞。随后里德开始了悲催监狱生活，他在监狱里过得很惨，每一集都有几段戏留给里德的牢狱时间，颇有监狱风云的感觉。

 

本季一直到最后一刻才揭开谜底，刮擦先生并不是真正的黑手，其实是凯特·亚当斯冒充刮擦先生，对里德进行报复。因为里德曾经骗过并抓捕凯特。凯特·亚当斯联合了另一名连环杀手，利用感情牌把前几季中出现过的连环杀手林赛招入麾下。凯特的表现很有感染力，镜头前的表现力很强，通过高超的智慧和共情感染力将敌我双方控制得死死的，算得上是本季罪犯中的犯罪之星了。

 

为了保持刮擦先生的存在感，在本季解决凯特·亚当斯后，刮擦先生再次登场，设下陷阱，将BAU团队打了一个措手不及。悬念虽大，但不要紧张，结果在下一季很快就被揭开。

 

旧人去新人来，

铲奸恶心不变。

 

标签： 犯罪(2261) 侦探(219) 美国(8218) 酷(1392) 人性(1526) 美剧(2236) 赞(633) 加拿大(213)

9.1 

犯罪心理 (2005)

影评(344)

收藏(1112)

犯罪心理/Criminal Minds(2005)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8062729/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美剧美剧 10085

RSS订阅

美剧美剧

207736名成员8537个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 