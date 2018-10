旧人去新人来——《犯罪心理第12季》 **《犯罪心理第12季》片名Criminal MindsSeason 12(2017)。 美/加犯罪题材剧集。 本季最大的特点就是人员变动,早有传闻Hotch和编剧不和,到了第12季传言坐实。BAU的主管Hotch扮演者因为和编剧有冲突,导致他被剧组开除,因此我们可以看到Hotch在两集露了一下脸,并且镜头不多,出境的时候也都愁眉苦脸的样子,谈不上多么有代入感。加上巧克力男神Morgen的离开,BAU团队人员瞬间少了两人,于是为了补充团队,Emily回归,成了常规角色,并且担任BAU团队主管,当年Emily初次加入BAU时还被Hotch不看好,现在直接成了主管,是不是有一点编剧故意和Hotch对着干的感觉。 知道了Hotch因矛盾离开BAU,那么本季的前两集观看时的生硬感就有了解释。一般常规角色、特别是重要角色离开时都会有一个长长的铺垫,最后来一个煽情结局,可是在第2集中Hotch离开的方式十分生硬,在第3集他直接消失,直到第6集才给出了证人保护计划的解释。编剧肯定是心想,你和我过不去,我就让你的角色永不见天日,哼哼哼。 作为BAU团队替补,LukeAlvez以过人的履历加入BAU,随后的发展Luke则有点像在顶替Morgen的位置,他花费大量时间在和Penelope Garcia擦火花。可惜的是,Luke 和Penelope两人的火花远不如Morgen和Penelope 的火花来的自然,大部分时间都是Luke热脸贴冷屁股,完全都是在钻木取火的样子,倒不如把这精力用在好好办案。另一位加入团队的Tara Lewis博士存在感比较低,镜头少戏份少,大部分时间都是其余7人在干活。可能她最大的作用就是平衡团队性别吧。衍生剧《犯罪心理:超越边界》中Matt也在本集初次登场,可能这就是正剧和衍生剧的互动了。 《犯罪心理》有一个“优良”传统,那就是逮着BAU团队的队员往死里整,整得越惨越开心。这一季的受难者是里德,主线和连环杀手有关,看起来是刮擦先生在下套玩弄BAU,骨子里是凯特·亚当斯的打击报复行动。 刮擦先生颇有《电锯惊魂》竖锯的做派,他的特长就是操控受害者的潜意识,通过药物控制受害者,让受害者对自己言听计从。本季中他没有自己显身,而是通过操控别人来对BAU进行攻击。不过总感觉刮擦先生有点被神话了,他被设定成可以肆意调换受害者的人格、思想、记忆、行为举止,简直就像给人脑做了Ghost镜像,只是这种控制方式太不稳定,可信度不高。 Hotch离开后,刮擦先生也转而对整个BAU团队下手。这次不幸中招的是里德。到第12集时终于进入主线,里德被“刮擦先生”陷害导致失忆,里德和BAU需要靠零零碎碎的信息寻找真相,颇有《记忆碎片》的味道。里德为了治疗母亲的老年痴呆,无视组织纪律,多次私自出国,严重违反FBI行为准则,对国家安全政策置若罔闻,最直接的麻烦就是被敌人找到机会下手。这是往好拍的,如果往坏的方向拍,那就是FBI的污点。老美对员工的监控也不到位,重要的探员居然没有24监控,存在严重管理漏洞。随后里德开始了悲催监狱生活,他在监狱里过得很惨,每一集都有几段戏留给里德的牢狱时间,颇有监狱风云的感觉。 本季一直到最后一刻才揭开谜底,刮擦先生并不是真正的黑手,其实是凯特·亚当斯冒充刮擦先生,对里德进行报复。因为里德曾经骗过并抓捕凯特。凯特·亚当斯联合了另一名连环杀手,利用感情牌把前几季中出现过的连环杀手林赛招入麾下。凯特的表现很有感染力,镜头前的表现力很强,通过高超的智慧和共情感染力将敌我双方控制得死死的,算得上是本季罪犯中的犯罪之星了。 为了保持刮擦先生的存在感,在本季解决凯特·亚当斯后,刮擦先生再次登场,设下陷阱,将BAU团队打了一个措手不及。悬念虽大,但不要紧张,结果在下一季很快就被揭开。 旧人去新人来, 铲奸恶心不变。

