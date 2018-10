劫后重生——《犯罪心理第13季》 *《犯罪心理第13季》片名Criminal MindsSeason 13(2018)。 美/加犯罪题材剧集。 本季开始就迅速补上了上季结尾的悬念,十分干脆利落,丝毫不拖泥带水,这大概也是《犯罪心理》的一大特色。第一集刮擦先生强势攻击BAU后,加入BAU不到一季的沃克就领了盒饭。编剧贯彻了盯着BAU成员下狠手的原则,在编不出没那么多连环杀人犯后,编剧在对付BAU成员时煞费苦心。好在有惊无险,BAU终于解决掉了老对头刮擦先生。解决刮擦先生的另一大好处就是可以彻底厘清和Hotch的关系,自此《犯罪心理》再无Hotch。 沃克领盒饭后,BAU的位子空出来一个,于是衍生剧《犯罪心理:超越边界》中马特也在本季登场,毕竟被砍了之后还是需要有去处的。衍生剧被砍后,男主马特变成了正剧的常规角色,好歹算有了一个去处。 在上一季犯罪分子盯着BAU一顿猛攻之后,本季将危机转至FBI内部,BAU将面临成立以来最大的解散危机。首先他们遇到的解散危机就是FBI副局长巴恩斯。副局长巴恩斯为了功夫自己的势力,耍手段解散了犯罪心理海外团队,正好契合了衍生剧《犯罪心理:超越边界》的被砍,现在巴恩斯开始对BAU下手,想继续拿她玩弄权术的一套来对付BAU。 BAU这次在人员组成到组织架构到遇到了巨大挑战。在等级森严的官僚体系内,绝对权力就是一切。巴恩斯肆意妄为随心所欲的胡搅蛮缠,毫无道理地把BAU按在地上摩擦摩擦,从戏里BAU到戏外的观众都是愤恨不已。15集至17集这几集是一个先抑后扬的过程,整个过程精彩程度不比宫斗戏差。虽然BAU没有迎来解散的悲惨结局,但整个过程却一直是在官僚主义作风严重的情况下进行。对付官僚主义时,BAU也需要依赖更高一级的官员来解决,本质还是官僚主义的官大一级压死人。如果不是编剧请出一名议员解决问题,BAU无可避免的被副局长巴恩斯打散。别看现在巴恩斯被议员搞定,但巴恩斯向FBI局长报告时,局长丝毫没有听取BAU意见的意思,可见局长和副局长是一波的,如果《犯罪心理》真的走向完结,很可能还是副局长联合局长再次捣鬼。 本季中女性黑人Tara Lewis博士终于利用其心理博士学位找到了一些存在感,整个表演状态终于不像在前一季的小透明,能够让观众感觉到她是有点东西的,BAU中那个可有可无的人。 本季有几集很有特点,第9集风格一变,BAU化身福尔摩斯,用几个意外事件狠狠的嘲讽了一把阴谋论爱好者。13集表现韭菜们的反击,被收割的韭菜对金融业吸血鬼展开报复,毕竟总不能让这些吸人血的坏蛋过得太舒服,大家都是辛辛苦苦挣钱,凭什么吸血鬼轻松敛财呢。 按照惯例,每季最后都会留下一个悬念。BAU从巴恩斯的魔爪下劫后重生,BAU团队的每个人也都被编剧们逐一特别关照过,这次编剧对BAU楼下的FBI同事下手。探员欧文抓捕“扼杀者”时身陷囹圄,BAU帮助欧文找出真相,成功挖掘出背后的邪教组织。这个邪教组织可不一般,他们成功策反了FBI探员,Penelope Garcia被邪教组织抓住当了人质,欲知后事,且看下季分解。 腹背遇敌, 劫后重生。

标签: 犯罪(2265) 侦探(221) 美国(8224) 酷(1396) 人性(1528) 美剧(2238) 赞(635) 加拿大(215)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.