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劫后重生——《犯罪心理第13季》

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2018-10-22 18:02:14

劫后重生——《犯罪心理第13季》

*《犯罪心理第13季》片名Criminal MindsSeason 13(2018)。

 

美/加犯罪题材剧集。

 

本季开始就迅速补上了上季结尾的悬念，十分干脆利落，丝毫不拖泥带水，这大概也是《犯罪心理》的一大特色。第一集刮擦先生强势攻击BAU后，加入BAU不到一季的沃克就领了盒饭。编剧贯彻了盯着BAU成员下狠手的原则，在编不出没那么多连环杀人犯后，编剧在对付BAU成员时煞费苦心。好在有惊无险，BAU终于解决掉了老对头刮擦先生。解决刮擦先生的另一大好处就是可以彻底厘清和Hotch的关系，自此《犯罪心理》再无Hotch。

 

沃克领盒饭后，BAU的位子空出来一个，于是衍生剧《犯罪心理：超越边界》中马特也在本季登场，毕竟被砍了之后还是需要有去处的。衍生剧被砍后，男主马特变成了正剧的常规角色，好歹算有了一个去处。

 

在上一季犯罪分子盯着BAU一顿猛攻之后，本季将危机转至FBI内部，BAU将面临成立以来最大的解散危机。首先他们遇到的解散危机就是FBI副局长巴恩斯。副局长巴恩斯为了功夫自己的势力，耍手段解散了犯罪心理海外团队，正好契合了衍生剧《犯罪心理：超越边界》的被砍，现在巴恩斯开始对BAU下手，想继续拿她玩弄权术的一套来对付BAU。

 

BAU这次在人员组成到组织架构到遇到了巨大挑战。在等级森严的官僚体系内，绝对权力就是一切。巴恩斯肆意妄为随心所欲的胡搅蛮缠，毫无道理地把BAU按在地上摩擦摩擦，从戏里BAU到戏外的观众都是愤恨不已。15集至17集这几集是一个先抑后扬的过程，整个过程精彩程度不比宫斗戏差。虽然BAU没有迎来解散的悲惨结局，但整个过程却一直是在官僚主义作风严重的情况下进行。对付官僚主义时，BAU也需要依赖更高一级的官员来解决，本质还是官僚主义的官大一级压死人。如果不是编剧请出一名议员解决问题，BAU无可避免的被副局长巴恩斯打散。别看现在巴恩斯被议员搞定，但巴恩斯向FBI局长报告时，局长丝毫没有听取BAU意见的意思，可见局长和副局长是一波的，如果《犯罪心理》真的走向完结，很可能还是副局长联合局长再次捣鬼。

 

本季中女性黑人Tara Lewis博士终于利用其心理博士学位找到了一些存在感，整个表演状态终于不像在前一季的小透明，能够让观众感觉到她是有点东西的，BAU中那个可有可无的人。

 

本季有几集很有特点，第9集风格一变，BAU化身福尔摩斯，用几个意外事件狠狠的嘲讽了一把阴谋论爱好者。13集表现韭菜们的反击，被收割的韭菜对金融业吸血鬼展开报复，毕竟总不能让这些吸人血的坏蛋过得太舒服，大家都是辛辛苦苦挣钱，凭什么吸血鬼轻松敛财呢。

 

按照惯例，每季最后都会留下一个悬念。BAU从巴恩斯的魔爪下劫后重生，BAU团队的每个人也都被编剧们逐一特别关照过，这次编剧对BAU楼下的FBI同事下手。探员欧文抓捕“扼杀者”时身陷囹圄，BAU帮助欧文找出真相，成功挖掘出背后的邪教组织。这个邪教组织可不一般，他们成功策反了FBI探员，Penelope Garcia被邪教组织抓住当了人质，欲知后事，且看下季分解。

 

腹背遇敌，

劫后重生。

 

 

标签： 犯罪(2265) 侦探(221) 美国(8224) 酷(1396) 人性(1528) 美剧(2238) 赞(635) 加拿大(215)

9.1 

犯罪心理 (2005)

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犯罪心理/Criminal Minds(2005)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8062853/
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