一往无前——《惩罚者第1季》

**《惩罚者第1季》片名The Punisher (2017)，别名制裁者。

Netflix出品的漫威漫改美剧。

漫威宇宙中早期有不少反英雄类型的超级英雄，当年金刚狼一付离经叛道的样子让人看到了不一样的超级英雄，后期随着金刚狼逐步步入主流，身上的反英雄味道褪去了不少。接过他反英雄旗号的有两位漫画角色最为著名，一名是贱贱死侍，另一名就是我们这里的主人公惩罚者了。

惩罚者和其他漫画角色最大的不同就是他本身没有超能力，除了本身战斗技能高超外，没有其他能力。神盾局局长尼克·福瑞认为惩罚者具有“十级特工”水平，代表了人类最高水平战斗力。按照官方数值来看，他智力6、力量6、速度6、耐力6、能量4、技能7，要知道7是满分，这个数值在普通人类中绝对是最高水准了。

惩罚者本名叫弗兰克·卡斯特（Frank Castle），原本是一名海军，因为崇拜美国队长而加入军队。夫妻恩爱、子女双全、家庭美满，一切都是那么美好。可某天他们举家游玩时，一家人遭遇枪击，妻子和儿女殒命，弗兰克也身受重伤。大难不死的弗兰克于是开始追寻杀害家人的凶手，并走上了以暴制暴的极刑之路。他的座右铭就是“You guity, you are dead.”“你犯罪，你就得死。”

扮演惩罚者的演员没有变，依旧是我们熟悉的乔·博恩。在《惩罚者0.5季》，又名《夜魔侠第二季》中，乔·博恩闪亮登场，成功扮演了惩罚者，大量和夜魔侠的对手戏，让观众们喜爱上了这个角色，也直接催生了独立美剧《惩罚者》。相比两部电影版《惩罚者》，乔·博恩扮演的惩罚者更符合观众们心中的预期，这才是那个以暴制暴、不走寻常路的反英雄角色该有的样子。

虽同属漫威宇宙，和夜魔侠的关联很少，唯一出场的就是原来是马特爱慕者、当了律师又转行当记者的凯伦佩吉，她在这里成了弗兰克的迷妹。除此之外，惩罚者和捍卫者系列并无再多联系。

本季同属漫威宇宙的大框架内，时间线安排在《夜魔侠2》之后，剧情主要讲述弗兰克追寻杀害家人真凶的故事。原本弗兰克杀死了所有参与枪击事件的黑帮分子，看起来枪击案件是黑帮火拼的连带伤害，事情也就这么过去了。但其实枪击事件是一起有预谋的针对弗兰克一家的刺杀行动，同时期杀掉的人越多，就越能够隐藏刺杀的真实意图。眼见弗兰克假死，销声匿迹，他的仇家也逐渐遗忘。一个自称芯片的人找上弗兰克，想找弗兰克帮助自己，同时也揭露一起隐藏在国安局内部的重大丑闻。正好丑闻也牵扯到杀害弗兰克家人的真相，于是弗兰克重出江湖，在整个纽约市掀起一阵血雨腥风。

剧情主要阴谋直击军队内部腐败，当官的滥用士兵的忠诚，当做自己的牟利工具。越是忠诚的人遇到背叛时，他的反应越是剧烈，我把命托付给你，而你却只想着赚黑心钱，这让整天喊着忠诚的人如何不恼火。

弗兰克越接近真相，自己和周围的人就越接近危险，他不仅要面对正面敌人的进攻，还要提防昔日队友的暗算。在一次次背叛中，弗兰克身心俱疲，他也更加坚定了铲除一切奸恶之徒的决心，当弗兰克终于穿上亲手喷制的标志性骷髅服饰时，我们熟悉的惩罚者才算完全归来。

本剧的演员们个顶个的漂亮，男配角比利身材高大健硕，脸庞硬朗精致，宛如模特一般，可以说一直在顶着偶像包袱演戏，随时要注意怎样才能将自己表现得更帅一些。国安局特工马达尼一直秉持铲奸除恶的理念在做事，这也是她能够从惩罚者手中活下来的唯一原因，马达尼和另一位戏份颇重的莎拉都是剧中的女性颜值担当，相貌身材一级棒，伴随着弗兰克的血腥厮杀，观众们还可以通过她们的高颜值平复平复心情。

本季第10集多线插叙的手法令人眼前一亮，一个简单的突袭刺杀任务经过多线插叙表现，显得很有悬念。最后两集以酣畅淋漓的方式收尾，打不死的惩罚者再次遁入黑暗。

惩罚者杀得越爽，就越显得恪守不杀生原则的超级英雄越伟大。杀生并不是解决问题的唯一方式，何况杀生的底线一旦突破，就没有机会挽回。夜魔侠一直坚持不杀生的原则，看似迂腐，实则是最为正确的选择。惩罚者一枪下去，瞬间爽快了，但连带后果却不是每个人都能承受的。越是有能力保护家园的人，越是要重视规则的建立，如果具有强大能力的人不遵守法律规章制度行事，社会文明进步的标志并不是表面一片祥和，重要的是有一套行之有效的规则制度。而且一旦这些人黑化，突破了行为准则，又有谁能够惩治他呢，世界岂不是变成集权黑暗世界。

Netflix的这几部漫威漫改剧总体都不错，要说我心中的排名，《夜魔侠》之后就是《惩罚者》，然后才是《杰西卡·琼斯》《卢卡·凯奇》《捍卫者联盟》，垫底的自然是一身肥肉的《铁拳》。

前路荆棘满途，血海尸山，

吾仍一往无前，生死看淡。