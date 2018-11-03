从单身汉的本体论地位看金并失败的根源

《超胆侠》第三季有个奇怪的现象，那就是，把超胆侠马特和众人玩弄于股掌之间的反派金并，大部分剧情里都很厉害，到头来，大反派金并那么厉害为什么会那么快失败呢。金并势不可挡的架势占据大部分剧情，但就在最后一集，金并却像个泄了气的皮球一样啪了。除了编剧可能不想再编了，或可能编剧没时间编了之外，我觉得对此的合理解释就是源于单身汉和有对象人士之间的本体论差异。

《超胆侠》第三季有个奇怪的现象，那就是，把超胆侠马特和众人玩弄于股掌之间的反派金并，大部分剧情里都很厉害，到头来，大反派金并那么厉害为什么会那么快失败呢。金并势不可挡的架势占据大部分剧情，但就在最后一集，金并却像个泄了气的皮球一样啪了。除了编剧可能不想再编了，或可能编剧没时间编了之外，我觉得对此的合理解释就是源于单身汉和有对象人士之间的本体论差异。