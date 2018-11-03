从单身汉的本体论地位看金并失败的根源
——《超胆侠》第三季结局的一个不靠谱解释
简评=空语因明
《超胆侠》第三季有个奇怪的现象，那就是，把超胆侠马特和众人玩弄于股掌之间的反派金并，大部分剧情里都很厉害，到头来，大反派金并那么厉害为什么会那么快失败呢。金并势不可挡的架势占据大部分剧情，但就在最后一集，金并却像个泄了气的皮球一样啪了。除了编剧可能不想再编了，或可能编剧没时间编了之外，我觉得对此的合理解释就是源于单身汉和有对象人士之间的本体论差异。
从本体论来看，单身人士是个漂浮的能指，而有对象之后就被束缚在意向性之中了。或者说：单身人士的本体论特征是偏重改变世界，而有了对象之后，他们就更热衷去解释世界了。
在第二季里，超胆侠马特非常之不酷，就是因为他有对象，他坚持着正义对世界的解释。但第三季，马特没对象了，了无牵挂的他一开始沉迷于那个可能是最有价值的“哲学问题”——自杀，但基督禁止这个上帝的战士思考这个问题。于是马特转而想去改变世界，修复秩序。但是，没想到，他遇到了一个更厉害的单身人士——金并，这个单身人士改变世界的暗黑能量太大了。不过金并有个缺点，就是他除了有个罪恶的计划之外，还想着结婚。金并没有意识到，结婚会改变他的本体论地位，让他变得脆弱，虽然他一直在利用这个本体论脆弱去恐吓其他人。所以，金并在《超胆侠》第三季的大部分时间里都犹如金钟罩护体，让那个单身汉马特如同冒失鬼撞得晕乎乎的。直到金并结婚之后，他立刻失去了金钟罩护体，这时候，单身汉马特立刻占据了上风，让金并放弃了改变世界的雄心。 编剧大致上正是利用了金并从单身到结婚所发生的本体论地位的转变，来安排金并的失败的。
另一个反派，靶眼在这里经历了与金并相反的本体论地位转变。本来靶眼，虽然在事实上没有对象，但他有一个意淫的意向性对象，这让他受控于金并。直到超胆侠马特提醒靶眼，说：你的本体论地位早已经发生改变了。靶眼才发现，原来他的那个意向性对象已经死掉了，于是他意识到自己原来是个漂浮的能指。于是靶眼不再沉迷于解释世界，转而想着改变世界，去打败那个改变他的本体论地位的反派——金并。
金并自身的本体论地位转变是一个主观辩证法过程，而打败他的客观所指是那个证明金并罪恶的关键性证据，就是那个FBI探员的临终认罪自拍。这个FBI探员就是在把自己构造成一个漂浮的能指之后，才敢于揭露金并的罪恶。很显然，美利坚的法律体系认为一个漂浮的能指的自白，可以作为客观证据，可能因为这种自白可以避免解释上的意向性偏颇。
总之，金并的失败表明，就算是一个能够熟练操作人际辩证法的反派，也会忽视自身本体论地位的辩证发展，从而遭遇失败。
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